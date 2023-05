Lezers reageren op afblazen huldiging Ajax Vrouwen: ‘Edwin, 1930 belde. Ze willen hun standpunten terug’

Burgemeester Femke Halsema met wethouder Sport Sofyan Mbarki en de voetbalsters van Ajax in de tuin van haar ambtswoning. Het plan van de burgemeester voor een publieke huldiging stuit op de weigering van de Ajaxleiding. Beeld ANP

Waar gaat dit over? • Wat de mannen niet lukte, flikten de vrouwen van Ajax wel: ze werden begin deze maand landskampioen, voor het eerst in vijf jaar. Burgemeester Femke Halsema ontving de vrouwen in haar ambtswoning en kondigde een huldiging aan. • Woensdagavond werd bekend dat de huldiging, gepland voor komende maandag op het Leidseplein, tóch niet doorgaat. De leiding van Ajax vindt dat niet gepast wegens ‘het gebrek aan vreugdestemming' en de tegenvallende prestaties onder de mannen.

‘Wees blij dat er tenminste nog een prijs mee naar Amsterdam wordt genomen’

Vrouwen worden niet gehuldigd, want gelet op teleurstellende prestaties van mannen is dat niet gepast, aldus de Ajaxdirectie. De supportersvereniging vindt het publiekelijk uitreiken van een prijs aan vrouwen een politiek statement (daar zal het in ieder geval niet gezellig zijn met Kerst) en merken op dat huldigingen eigenlijk alleen zijn voorbehouden aan Ajax 1. Aan mannen, dus.

Gaat het wel helemaal lekker, Ajax? Het is echt niet nodig vrouwen hierin te beperken. Waar ben je eigenlijk bang voor? Wees blij dat namens jullie club tenminste nog een prijs mee naar Amsterdam wordt genomen. In het kader van consistentie valt in ieder geval te verwachten dat de mannen niet gehuldigd worden als de vrouwen geen landskampioen worden.

Wie dacht dat misogynie zijn koffers heeft ingepakt na het vertrek van Overmars, komt bescheten uit. Edwin, 1930 belde. Ze willen hun standpunten terug.

Renée Vermeulen (Feyenoordsupporter) en Elisa Harderwijk (alleen nog fan van de Ajaxvrouwen)

‘Wedden dat die 33.472 toeschouwers ook op het Leidseplein zouden staan?’

Juist in een jaar dat Ajax 1 (het mannenteam) zo slecht presteert had de huldiging van de godendochters op het Leidseplein een mooi en uniek lichtpuntje kunnen zijn ter afsluiting van het seizoen 2022/2023.

Als seizoenkaarthouder die dit seizoen ook alle Europese uitwedstrijden (Liverpool, Napels, Glasgow, Berlijn) heeft meegepakt, vond ik de primeur - van de eerste wedstrijd ooit - van het Ajax dames team in de Arena te uniek om niet mee te pakken. En dus ging ik er samen met mijn dolenthousiaste dochter Tara (6) heen. Het gezang en gejuich klonk een paar octaven hoger dan normaal, de pass-nauwkeurigheid lag (zelfs dit jaar) een stukje lager, maar het sportieve spel en de brede grijns op de gezichten van mijn dochter én al die Amsterdamse meisjes en vrouwen op de tribune waren goud waard.

Wedden dat die 33.472 toeschouwers van toen ook bij de huldiging op het Leidseplein hadden gestaan?! En de angst dat er niet genoeg mensen op zouden komen dagen is natuurlijk gelul: huur Sophie Straat in en het halve plein is al gevuld.

Dit heeft dan ook helemaal niks met politiek te maken. Maar puur en alleen met eren wie de eer toekomt. Én de Amsterdamse meisjes ook laten dromen van een plek op dat Ajax-balkon. En dat de mannen op het Museumplein worden gehuldigd is niet meer dan logisch; 100.000+ supporters past simpelweg niet op het Leidseplein.

Kortom, de zoveelste gemiste kans voor open doel van een directeur/directie die al meer dan een jaar schittert in afwezigheid en grossiert in te laat handelen.

Bart Elshof, Amsterdam

‘Als vrouw zit je bij Ajax op de tweede rang’

Ontzettend trots was ik op onze stad en onze burgemeester toen werd aangekondigd dat de Ajax Vrouwen een huldiging zouden krijgen voor hun topprestatie: een enorm gebaar dat uitstraalde dat man en vrouw gelijk zijn. Des te groter is mijn verontwaardiging nu. Toegegeven, het Leidseplein was niet de meest tactische keuze als locatie, maar om de prestatie en voorrangsstatus van Ajax 1 alsmede het zogenaamde gebrek aan momentum en daaruit voortvloeiende verwachte bezoekersaantal (geen idee hoe ze dit hebben kunnen inschatten) te gebruiken als redenen om de huldiging tegen te houden... Ajaxdirectie en Afac Supportersclub, ga je heel diep schamen. Kennelijk is de cultuur na het vertrek van Overmars nog niet veel verbeterd: als vrouw zit je bij Ajax op de tweede rang.

Janna Brummel, Amsterdam

‘Halsema brengt Ajaxbestuur in onmogelijke positie’

De oproep van onze burgemeester was opvallend en van weinig tact getuigend. Ze brengt hiermee het Ajaxbestuur in een onmogelijke positie. Om minstens twee redenen.

De vrees voor weinig publiek is volkomen terecht getuige de bezoekersaantallen van de wedstrijden. We huldigen immers bijvoorbeeld ook geen basketbalteams op het Leidseplein. Dames of heren.

Maar belangrijker nog: Halsema was degene die de Ajaxhuldigingen van het Leidseplein naar de Arena heeft verplaatst. Een onmogelijk dilemma zo voor het bestuur. De burgemeester had eerst contact op moeten nemen met het bestuur. Nu is een rel over vrouwonvriendelijkheid onvermijdelijk en is het bestuur altijd de boeman.

Helmer Molenaar, Amsterdam

‘Organiseer het feestje zonder deze meneren’

Ik zie niet in hoe een groepje (ook wel directie genoemd blijkbaar) gefrustreerde mannen een huldiging van het vrouwenelftal kan en mag tegenhouden. Wellicht dan maar zelf het feestje organiseren zonder de goedkeuring van deze verongelijkte meneren. Nodig ze overigens wel uit, volgens mij kunnen ze wel een goed feestje gebruiken.

Sharon Zuurveld, Amsterdam

‘Gemeente, kom op voor je waarden’

Dat Ajax de huldiging van een geweldige prestatie van de vrouwen tegenhoudt, dat is pas slecht voor het vrouwenvoetbal. Als het voor zo’n vreugdevol moment alleen maar moet gaan over hoe slecht het mannenteam nu presteert, dan weet je dat Ajax nog mijlenver verwijderd is van het waarderen van de vrouwen zoals het hoort. Dit is juist een moment waarop we wél iets kunnen vieren dit seizoen. Gemeente Amsterdam, kom op voor de waarden die je uitdraagt, laat zien wat je waard bent: huldig de vrouwen, zoals ze dubbel en dwars verdienen.

Anouk Schrijver, Amsterdam

‘Gebruik je momentum’

Gebruik je momentum, burgemeester Femke!

Els van Kuppeveld, Bergen

‘Ajax had een verbindende rol kunnen hebben’

Nederland is een land waar het patriarchaal denken nog steeds dominant is in vrijwel alle sectoren in de samenleving. In reactie op de emancipatie van minderheden ontstaan daarnaast oerconservatieve stromingen die de man in het zadel houden.

De angst voor verandering maakt onze wereld klein en vol van aannames en argwaan tegenover de ander. We gunnen de ander alleen het geluk en plezier als wij er zelf ook wat aan hebben. In een tijd waar een voetbalstadion een van de weinige plekken is waar nog alle soorten mensen, uit verschillende lagen van de samenleving, samenkomen, zou Ajax een verbindende rol kunnen hebben. Een voorloper in het tonen van goed gedrag, progressief inplaats van onverschillig.

Maar als een groepje mannen niet verder kan kijken dan hun eigen falen en er niet van kan genieten dat de vrouwen het kampioenschap hebben gewonnen, dan is er nog een lange weg te gaan.

Marlene van Loo, Amsterdam

‘Russische tank maatregel van Ajaxbestuur’

Russische tank voor de deur van de Stadschouwburg: maatregel van het Ajaxbestuur om te voorkomen dat het vrouwenteam van Ajax hier gehuldigd wordt.

Cees Schreurs, Amsterdam

‘Deze fans zijn geen relschoppers’

Wat ontzettend teleurstellend dat de huldiging op het Leidseplein niet mag doorgaan. Het moet toch niet uitmaken of het de vrouwen of de mannen zijn? De directie van Ajax mag juist trots zijn dat er een team wél kampioen is geworden, ongeacht of het vrouwen of mannen zijn.

Ik denk dat een huldiging van dit team laat zien dat het wel kan op het Leidseplein. De fans zijn niet van die relschoppers. En mochten er dan wel rellen uitbreken, dan zullen dat alleen teleurgestelde fans van het herenteam zijn. Het zou een prachtig statement zijn dat de Ajax Vrouwen, en het vrouwenvoetbal, serieus genomen worden!

Natasja Gelderman, Amsterdam

‘Ging ooit huldiging van mannen niet door omdat dames minder goed presteerden?’

De mannen van Ajax 1 maken er een potje van, terwijl Ajax Vrouwen floreren en kampioen worden. Blijkbaar kan dat anno 2023 nog niet als een losse prestatie worden gezien: de prestatie van de vrouwen wordt hier afgemeten aan de prestatie van de mannen.

Ik vraag de directie van Ajax: is er ooit een huldiging van de mannen niet doorgegaan omdat het damesteam minder goed presteerde dan zij?

Volgens mij kunnen de tere voetbalhartjes van de mannen het best aan. En anders zijn ze toe aan een spoedcursus gelijkwaardigheid: het blokkeren van de huldiging van de vrouwen toont aan dat – in de ogen van de mannen – de vrouwen blijkbaar alleen succes mogen hebben tot aan het succes van de mannen. O wee als ze er voorbijstreven!

En doe je het als vrouw dan toch beter, dan kun je er maar beter je mond over houden. Het bescheiden, in kleine kring vieren in het clubhuis: alla, maar publiek je succes tonen: absoluut niet.

Francine Boon, Amsterdam