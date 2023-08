Lezers over Zomergasten met Khadija Arib: ‘Klessebessen?! Wat een denigrerende term van Maassen’

Theo Maassen en Khadija Arib in Zomergasten. Beeld VPRO

Waar gaat het over? Zondag was oud-Kamervoorzitter Khadija Arib te zien in Zomergasten. Zoals altijd passeerden vele onderwerpen de revue, maar na twee uur kwam presentator Theo Maassen toch te spreken over het onderzoek naar haar gedrag als Kamervoorzitter. Toen Arib beweerde dat zij niets fout had gedaan, barstte Theo Maassen in lachen uit. In Han Lips kijkt tv noemt verslaggever Roelf Jan Duin het een ‘meesterlijk moment’.

‘Klessebessen is een zeer denigrerende term’

Nadat Theo Maassen in Zomergasten Khadija Arib had doorgezaagd over de aantijgingen aan haar adres, schrapte hij een filmfragment met de woorden: we zaten zo lang te ‘klessebessen…’

Ik viel van mijn stoel. Klessebessen…. ?! Dat associeer ik met gezelligheid en nietszeggendheid. Nu was Maassen niet gezellig en was het onderwerp belangrijk – voor Arib én de democratie. Een zeer denigrerende term richting onze oud-Kamervoorzitter. Een term waarmee hij zijn eigen interviewkwaliteit wél treffend aangeeft.

Stukje treffend filmfragment is online te vinden! Dit had meer toegevoegd aan de aflevering dan Theo Maassens insinuaties.

Ria Logtenberg, Amsterdam

‘Ze gaf toe dat ze dingen anders had kunnen aanpakken’

Het meesterlijke moment van Theo Maassen (Lips, dinsdag) vond ik meer een stupide moment. Het lachen kwam op mij over als een vooringenomenheid. Hij wist zeker dat Arib zich misdragen moest hebben, want hij had zich ingelezen. Tegenover hem zat een vrouw tegen wie een onderzoek loopt en die daarom niet het achterste van haar tong kon laten zien. Tegelijkertijd waren het verdriet en de pijn daarover in haar ogen af te lezen.

Het ging hier om de impopulaire maatregelen die Arib , volgens haar, heeft moeten nemen om het ambtelijk apparaat weer op ordentelijke wijze te laten functioneren. En dus niet, wat Maassen wilde horen, de eventuele sociale onhandigheid waarmee dat misschien gepaard is gegaan. Arib kon juridisch en politiek gezien niet op individuele gesprekken, die ze gevoerd had met bepaalde topambtenaren, ingaan. In het algemeen gaf ze toe dat ze sommige dingen anders had kunnen aanpakken.

Helaas voor Maassen geen sappige details à la RTL Boulevard, maar een intelligent en integer betoog van Arib, waarin zij niet Bergkamp persoonlijk beschuldigde, maar haar handelen niet correct vond. Chapeau voor Arib die zich niet heeft laten verleiden tot het gooien met modder. Dat heeft niets te maken met een straatvechtersmentaliteit, maar met een rechte rug.

Nelleke van den Oever, Zandvoort

‘Als ik Arib was, was ik opgestaan’

Roelf Jan Duin spreekt als Lips in zijn televisierecensie waarderend over de ontregelende lachbui van Theo Maassen als presentator van Zomergasten. Ik vond hem vooral vooringenomen in zijn opvattingen en vond hem respectloos naar Khadija Arib. Het had me niet verbaasd als ze was opgestaan en was weggelopen – dat had ik namelijk gedaan. Gelukkig deed Arib dat niet, want dan hadden we het indrukwekkend gedanste en gezongen operafragment Danse du Grand Calumet de la Paix uit Les Indes Galantes op muziek van Jean-Philippe Rameau en in de choreografie van Bintou Dembélé gemist dat ze tot slot van haar indrukwekkende televisieavond had uitgekozen. Jammer dat Maassen haar avond zo grondig moest verpesten.

Rudy Schreijnders, Maarssen

‘Mannenman Theo Maassen zat zichtbaar te genieten’

Kennelijk is het Roelf Jan Duin in zijn commentaar op de aflevering met Khadija Arib ontgaan dat mannenman Theo Maassen zichtbaar zat te genieten van zijn zelfgekozen rol als ondervrager en aanklager van een vrouw die na een jaar nog steeds niet is geïnformeerd over de twee anonieme klachten die er over haar zijn ingediend. Overigens bleef Arib, ondanks de vernederende en onheuse bejegening door Maassen, recht overeind. Ook al zou achteraf blijken dat Arib fout zat, dan nog had Theo Maassen niet het recht om haar te veroordelen en uit te lachen. Dit was een typisch staaltje trial by media. Dat had Roelf Jan Duin ook kunnen zien als hij onbevooroordeeld had gekeken.

Constance Sanders, Amsterdam

‘Er moest zelfs een fragment vervallen’

In de recensie over zomergasten met Khadija Arib schrijven jullie over een meesterlijk moment van Theo Maassen (Han Lips, 7 augustus). Dat moment duurde echter zo lang dat er een zorgvuldig uitgekozen fragment van de zomergast (gast!) moest vervallen. Puur en alleen omdat Theo nogal uitgebreid de tijd nam om zijn gelijk te halen, op een zeer vervelende manier. Meesterlijk zou ik het niet noemen, Theo wilde overrulen, zijn gelijk halen in een zaak waarvan het onderzoek nog loopt en waarin anonieme bronnen te bang zijn om zich bloot te geven. Arib deed dat laatste overigens vol verve. Tip voor de recensent: lees de recensies van de andere kranten eens.

Emiel van den Berg, Harlingen