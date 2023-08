Lezers over Woningnet: ‘Je kunt beter aan de staatsloterij meedoen’

‘Het bekijken van een woning brengt vaak het risico van zakken op de wachtlijst met zich mee,’ aldus lezer Bram Mestrielle. Beeld Dingena Mol

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen.Met welke dromen begonnen de huizenjagers van Amsterdam, en wat is daar nog van over? Lees hier de eerdere afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

‘Woning bezichten, maar niet accepteren? Strafpunten!’

Het vinden van een geschikt huis op Woningnet is geen sinecure. Sinds het nieuwe systeem krijgt men strafpunten wanneer je wordt uitgenodigd voor een bezichtiging en de aangeboden woning niet accepteert. Dat resulteert natuurlijk in een forse daling op de wachtlijst. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de woningen op Woningnet veelal zonder foto’s en met al dan niet onjuiste plattegrond worden aangeboden. Het tweekamerappartement met balkon (op de foto van de advertentie stond een mooie deurmat; dat was dan ook meteen het enige mooie), blijkt een vervallen studio met twee ramen. Dit is eerder regel dan uitzondering. Het bekijken van de woning (de enige manier om te zien waar je daadwerkelijk voor gaat betalen) brengt dus vaak het risico van zakken op de wachtlijst met zich mee. Bij Woningnet aankaarten of dit niet beter kan levert steevast het volgende antwoord op: “Er zijn genoeg mensen die het wel blind zouden kiezen”. Waar zijn we mee bezig?

Bram Mestrielle, Amsterdam

‘Door een stom misverstand is 30 jaar woonduur in een keer in rook opgegaan’

Door een stom misverstand is 30 jaar woonduur in een keer in rook opgegaan. Dat merkten mijn vrouw en ik toen we verhuisplannen hadden. Gelukkig bestaat er nog zoiets als woningruil. Nu wonen we alweer twee jaar in ons nieuwe huis. En onze inschrijfduur? Die is misschien weer verdwenen. Tot mijn schrik ontdekte ik namelijk dat de laatste afschrijving van de contributie (via automatische afschrijving!) uit 2021 stamt.

O shit, ik heb wel tig mailtjes gehad dat ik moest betalen omdat anders het lidmaatschap zou stoppen. Ik heb ze allemaal genegeerd. Woningnet waarschuwde namelijk zelf op haar website voor phishingmails uit naam van Woningnet...

Bernard van Wendel de Joode, Amsterdam

‘Een beter huis is voor veel sociale huurders het enige waar ze nog op hopen’

Ik ben 47 en woon nog steeds in een bovenwoning van 28 m², gehorig, zonder balkon, geen slaapkamer. Met 14 jaar wachttijd heb ik geen uitzicht op iets beters. De locatie is wel mooi, dat is mijn troost. Ik noem graag twee punten die volgens mij onderbelicht blijven.

Ten eerste: het doet me veel verdriet dat juist de mooiste sociale woningen lijken te worden verkocht omdat ze veel geld opbrengen. Als een huis veel geld opbrengt, zegt dat iets over wat dat huis te bieden heeft. Als je dat huis niet gunt aan iemand met een laag inkomen, gun je diegene dus een slechter leven. Je verlaagt de standaard om meer mensen te kunnen helpen, maar die lagere standaard raakt mensen hard en verandert het karakter van een stad.

Een beter huis is voor veel sociale huurders het enige waar ze in hun leven nog op kunnen hopen. Veel mensen zijn geestelijk of lichamelijk ziek en zien de toekomst somber in. Hun huis is hun leven. Als je dan de huizen met tuinen en op mooie locaties verkoopt, om meer lelijke hoogbouw op slechte locaties terug te bouwen, maak je meer vierkante meters maar je neemt mensen hun hoop en zelfrespect af.

Tweede punt: ik denk dat het samenvoegen van meer gemeenten onder Woningnet de crisis in Amsterdam heeft verergerd. Het agglomeratie-effect maakt dat iedereen naar de centrale locatie, Amsterdam, trekt. In plaats van drempels op te werpen die de spreiding bevorderen, maak je het makkelijk voor de hele regio om naar Amsterdam te komen.

De fout zit waarschijnlijk in het liberale marktdenken: het idee dat door grenzen op te heffen iedereen makkelijker zijn plekje vind. Maar een locatie met een centrumfunctie heeft ook last van marktfalen, wat bijvoorbeeld terug te zien is in een toename van verkeersopstoppingen.

Concreet betekent dit dat iemand die 30 jaar tevreden in Purmerend heeft gewoond, met die 30 jaar wachttijd voor de lol naar Amsterdam kan gaan (en met woningruil weer makkelijk weg kan als het niet bevalt), terwijl iemand die 20 jaar moeizaam op kamertjes heeft overleefd in Amsterdam daar nog steeds geen huis kan krijgen. Dat maakt de problemen alleen maar groter en is dus niet rechtvaardig.

Pieter Voogt, Amsterdam

‘De 4-kamerwoning waar ik naar op zoek ben lijkt verder weg dan ooit!’

Na 16 jaar inschrijfduur begon het er eindelijk op te lijken: ik eindigde soms op plaats 26 als er een woning vergeven werd via Woningnet. Dus toen het nieuwe stelsel werd aangekondigd waarmee je punten kon sparen door op woningen te reageren, had ik goede hoop. Misschien had ik wel binnen één of twee jaar eindelijk een woning. Inmiddels 5 punten rijker (wat gelijk staat aan 21 jaar inschrijfduur) blijkt het tegenovergestelde waar: ik eindig nu gemiddeld op plek 600 tot ruim 3100 na het sluiten van de reactietermijn. De 4-kamerwoning waar ik naar op zoek ben lijkt verder weg dan ooit!

Omdat ik met twee pubers in een sociale huurwoning met 2 slaapkamers woon, slaap ik zelf inmiddels al 2 jaar in de woonkamer, zodat zij in ieder geval wél een eigen slaapkamer hebben.

Larissa Hoekmeijer, Amsterdam

‘Je kunt beter aan de staatsloterij meedoen’

Woningnet was altijd al een derderangs woningwebsite. Slechte beschrijvingen, slechte foto’s, ontbrekende plattegronden. Daar is nu een onnavolgbaar puntensysteem bijgekomen. Als je niet voortdurend bezig bent met de website krijg je geen automatische e-mails met woningen meer en maak je ook geen kans op een woning, ongeacht je inschrijfduur. Dat zou nog niet eens zo erg zijn, maar al die mensen die braaf klikken en zich inschrijven voor woningen worden gewoon belazerd. Ze betalen voor een website en moeten blijven klikken, terwijl de waarheid is dat ze zonder urgentieverklaring geen enkele kans hebben. Je kunt beter aan de staatsloterij meedoen. En wat ook ergerlijk is: voor elke regio in het land moet je een aparte inschrijving hebben (en betalen), en al die regio’s hebben ook weer hun eigen toewijzingsregeltjes. Tijd voor een funda-achtige landelijke website met een simpel toewijzingssysteem, landelijk vastgestelde regels en financiering.

Mark van Wier, Uithoorn