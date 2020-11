Lezers over vertrek Sharon Dijksma: ‘Een schoffering van de Amsterdammers’

Sharon Dijksma. Beeld ANP

Stuitende Dijksma



Dat Sharon Dijksma burgemeester van Utrecht wordt is een schoffering van de Amsterdammers. Ze werd met veel tamtam gehaald om Amsterdam te besturen. Bij haar aanstelling zei ze heel blij te zijn om onze mooie stad vier jaar met plichtsbesef en grote toewijding te mogen dienen. En ze verhuisde graag met het hele gezin naar deze levendige stad. Nu, circa twee jaar later, trekt ze aan haar stutten en kunnen de Amsterdammers de pot op.

Ze kan nu zes jaar pluche kleven in Utrecht. Het is de baantjescarrousel die het geloof in politici met een sneltreinvaart doet afnemen. Deze PvdA-politicus is verworden tot het ‘kartel’-symbool waar FvD al zolang tegen ageert. Hoe hooghartig kun je zijn als partij en politicus? Hoe lang wil en kun je de kiezers nog bedotten?

M. Louiszoon, Amsterdam

Duiventil

Sharon Dijksma verlaat Amsterdam met pijn in het hart. De verhuizing naar Utrecht zal niet al te moeilijk zijn. De dozen van de verhuizing naar Amsterdam zijn nog niet allemaal uitgepakt.

Ze zegt van deze stad te zijn gaan houden (wie niet?). De overstap naar Utrecht is een ‘unieke kans’. Maar je bent toch geen wethouder geworden om te wachten op een unieke kans?

De gemeentepolitiek is geen duiventil waar je naar hartenlust maar in- en uitvliegt om op unieke kansen te wachten. We mogen als burgers van deze stad toch wel op bestuurders rekenen die de periode van vier jaar vervullen? Unieke kansen, treinen die maar een keer voorbij komen, toe zijn aan nieuwe uitdagingen; dat kennen we nu wel. Ambitie is mooi. Baantjesjagerij wat minder.

Na de verkiezingen in maart aanstaande doet zich in de landelijke politiek misschien wel weer een unieke kans voor. Jammer voor Utrecht.

Ik hoop dat mevrouw Dijksma’s opvolger haar gauw doet vergeten. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die opvolger dan wel van goeie huizen moet komen.

K. Dobbe, Amsterdam

Timing

Goede timing bestaat wel, alleen niet bij Sharon Dijksma. Zij liet wel vaker iets links liggen. In 2007 was zij, als Staatssecretaris van Onderwijs onder Balkenende, verantwoordelijk voor het wijzigen van de Wet kinderopvang.

De mensen die nu ten onrechte hun huis uit moeten, wegens vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen, hebben dit te danken aan die wijzigingen. Haar nieuwe wet maakte het destijds lastiger dan het al was, voor alle partijen. Zij liet zich toen informeren door zowel de branche van de online gastouderbureaus als de bestaande bureaus. Die laatste hadden een kaartenbakje met 10 tot 50 gastouders, de online bureaus groeiden snel, daar werkten duizenden mensen en dat was ook de plek waar goed met toeslagen gefraudeerd kon worden. De aanbevelingen van de bonafide online bureaus werden door Dijksma niet mee genomen. De branchevereniging van de oude bureaus kreeg wel haar zin. Die keuze van Dijksma pakte slecht uit.

Nog voordat de Belastingdienst adem kon halen, zei Dijksma in 2010 met haar PvdA het vertrouwen in het kabinet op. Op naar een burgemeesterschap bleek later in 2012. Wat Dijksma vervolgens niet behaalde.

Als iemand nu met zo’n portefeuille in Amsterdam haar gezin mee neemt en de stad achter laat die blijkbaar niet van haar is, dan heeft dat niets met timing te maken.

Pieter Thole, Amsterdam

Snuffelstage

Sharon Dijksma verlaat reeds na twee jaar wethouderschap Amsterdam. Sommige bestuurders gedragen zich als een ekster telkens op zoek naar iets dat blinkt.

Is het een idee om bestuurders die nog binnen hun termijn zitten, te verbieden om te solliciteren op andere functies binnen het openbaar bestuur?

Amsterdam staat voor zeer grote uitdagingen. Dit vraagt enorme inzet en vasthoudendheid van bestuurders. Wethouders op zoek naar een snuffelstage kan deze stad missen als kiespijn.

Rick Veltman, Amsterdam

Doehoei Sharon

Sharon Dijksma vertrekt uit Amsterdam, ze wordt burgemeester in Utrecht. Wat heerlijk, zo’n multitalent. Van 1994 tot 2018 zat ze in de Tweede Kamer, waar ze zoveel functies bekleedde, gewoon teveel om op te noemen. En nu was ze, als niet-Amsterdammer, ook ineens hier in de stad wethouder, kort maar hoor, ze was het grootste deel afwezig vanwege zwangerschap. En ineens gaat ze ons spoorslags verlaten. Naar een volgende pluche zetel. Want we weten allemaal: pluche kleeft, zie hier het bewijs.

Gefeliciteerd Utrecht. Misschien kunnen we in Amsterdam éindelijk weer eens iemand vanuit onze eigen bevolking krijgen die een (h)echte band met zijn of haar stad heeft, en niet zo’n vrouw die overal maar plasjes doet. Doehoei, Sharon Dijksma.

M. Mulder, Amsterdam