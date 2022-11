Lezers over verlengen Noord/Zuidlijn: ‘Noord wordt groots en meeslepend in de steek gelaten’

De Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken via Schiphol naar Hoofddorp, zo werd maandag bekend. Lezers van Het Parool reageren: ‘Opnieuw wordt Amsterdam-Noord groots en meeslepend in de steek gelaten.’

‘5,4 miljard euro in een put gegooid’

Intens treurig dat er 5,4 miljard euro letterlijk in een put wordt gegooid. Schiphol ligt vier meter onder huidig zeeniveau, vijf meter onder toekomstig zeeniveau. Om klimaatinstorting te stoppen moet de luchthaven, eigenlijk een vastgoedproject, zo snel mogelijk worden gesloten. De Zuidasdoktunnel is ook achterhaald. Zodra de werkzaamheden in 2036 klaar zijn, rijdt de zelfrijdende auto al lang en breed door Nederland en zijn hoogstens twee rijbanen in iedere richting nodig, niet zes. Bovendien verdienen andere regio’s in Nederland investeringen. Het Hoge Noorden dat ruim zeventig jaar de Randstad en het Westland heeft verwarmd met goedkoop gas. Limburg en Zeeland verdienen ook wel een betere treinverbinding. Amsterdam veroorzaakt als toeristische en creatieve magneet braindrain in de rest van de wereld. Een duurzame en inclusieve samenleving haalt producten van dichtbij, niet ver weg. Op de plek waar nu woningen komen, had geweldige stadslandbouw kunnen verrijzen. Stop de groei, start de regeneratie.

Daniël van Duijn, stedenbouwkundige, Amsterdam

‘Logische en belangrijke stap’

Dit is geweldig nieuws. Gezien de huidige en de te verwachten drukte op de weg in combinatie met de milieu-uitdagingen is dit een hele logische en belangrijke stap. Voor mij persoonlijk (en voor mijn medebewoners van Badhoevedorp) hoop ik ten zeerste dat er een metrohalte komt ter hoogte van de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Daar loopt het spoor al. Het zou een zeer positief effect hebben voor de bewoners, aangezien de bereikbaarheid van Amsterdam vanaf Badhoevedorp met het openbaar vervoer zeer beperkt is. En dat terwijl er verschrikkelijk veel nieuwe woningen bijgebouwd worden hier. We wachten het af.

Leonieke van der Peet, Badhoevedorp

‘Opnieuw wordt Noord in de steek gelaten’

Geen nieuwe verbindingen over het IJ, wel meer rails naar Schiphol en een stukje ringlijn dat het vooral goed doet op de tekentafel. Ook het deel van Haven-Stad aan de noordelijke IJ-oever krijgt geen vaste verbinding met de rest van de wijk en de stad. Opnieuw wordt Amsterdam-Noord groots en meeslepend in de steek gelaten. Zoals Het Parool in een vooruitziend artikel op zaterdag 12 november al schreef: het is nu 180 jaar hetzelfde liedje.

Miro Lucassen, Amsterdam-Noord

‘Alternatief voor de trein’

Ik vind het doortrekken van de Noord/Zuidlijn een goede keuze, omdat het dan mogelijk wordt om per metro naar Schiphol en Hoofddorp te reizen. Dan is er een alternatief voor de trein. En ook zal de metro verder Slotervaart ingaan onderweg naar Hoofddorp.

Arthur van der Wielen, Amsterdam

‘De toekomstige Amsterdammer heeft dit nodig’

De Amsterdammer die baat heeft bij de nieuwe metrolijnen zit nu, waarschijnlijk elders, op de basisschool. Als volwassen Amsterdammer zal hij of zij nog meer metrolijnen nodig hebben, gezien de onstuimige bevolkingsgroei van Amsterdam en heel Nederland.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘Nog verder doortrekken’

De Noord/Zuidlijn aan de noordkant graag doortrekken naar Zaandam en Purmerend. Het kan in de toekomst nog wat verder, naar Hoorn, Medemblik, Stavoren, Drachten, Groningen.

Flip van den Bergh

Wereldstad Hoofddorp

Uit de gemaakte keuze voor investeringen in de zuidelijke tak van de Amsterdamse metro begrijp ik dat Hoofddorp een nieuwe wereldstad gaat worden. Want dáár gaat de metro naartoe in de besluitvorming van het Amsterdams college van b en w. Ik wil als Noorderling niet chauvinistisch klinken, maar een vaste oeververbinding tussen Noord en de rest van Amsterdam, mogelijk naar Purmerend en Zaanstad, klinkt toch heel wat overtuigender voor de bereikbaarheid van de hele metropoolregio (inclusief de grote nieuwe wijken Haven-Stad en Hamerkwartier) dan het perifere Hoofddorp. Geen bruggen over het IJ is de zoveelste gemiste kans voor Noord en voor heel Amsterdam. We wachten nu het mooi weer spelen af dat het gemeentebestuur in zijn komende Aanpak Noord unverfroren zal uitvergroten – zonder bruggen.

Tom Tossijn, Amsterdam-Noord

Commercie

Misschien is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn vooral goed voor de verlichting; de ontlasting van het CS als knooppunt voor de te verwachte miljoenen bezoekers richting 2030. Hiermee worden de bezoekers van ‘onze’ stad en allen die daaraan verdienen, de hoteliers en andere branches weer meer gefaciliteerd en bewoners nog verder ondergeschikt gemaakt, zeker ’s avonds en ’s nachts in het Wallengebied e.o., ondanks het vastgestelde plafond. Zo wint de commercie het van de leefbaarheid.

Ed Huijg, Wallenbewoner, Amsterdam

Koffiedik kijken

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn is naar mijn mening gebaseerd op allerlei aannames en koffiedik kijken. Het is een prestigeproject waarbij niet wordt gekeken of het voor de Amsterdamse bevolking voordelen biedt. Ik als bewoner in Nieuw-West heb er niets aan. Het zou de gemeente sieren als er meer geld in het ov gestopt zou worden door het bus- en tramverkeer uit te breiden voor die gebieden in Amsterdam waar het nu zeer slecht gesteld is met het ov. Sommige gebieden en dan met name in Nieuw-West zijn gewoon niet of zeer slecht te bereiken.

Hennie van der Baan, Amsterdam

