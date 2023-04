Lezers over verbannen van auto’s uit de stad: ‘Een stad met bijna een miljoen inwoners verdient gewoon beter’

De ene maatregel na de andere treft de auto, maar intussen blijft het aantal auto’s in de stad groeien. Heeft een auto in de stad nog wel nut? Lezers reageren: ‘Mijn grote steun en toeverlaat is nu mijn vouwfiets’.

- Toch blijven Amsterdammers verknocht aan hun auto, zo blijkt uit een analyse over autogebruik.

Een stad met bijna een miljoen inwoners verdient gewoon beter

De oproep gaat slechts over één soort vervoer. Steden zijn niet echt bedoeld voor auto’s, of voor elektrische bakfietsen op het fietspad. Je kunt je afvragen of je overal met elk vervoersmiddel moet kunnen komen. En in hoeverre openbare ruimte voor privédoeleinden gebruikt kan worden. De gemeente voert ook een nogal schijnheilig beleid. Auto’s zijn slecht (luchtkwaliteit), maar parkeergelden vullen de gemeentekas. Leefbaarheid kan worden vergroot door goed en aantrekkelijk openbaar vervoer. En dat is nu precies wat Amsterdam aan het afschalen is. Dat was al zo met de nachtbussen en het lijkt nog erger te worden. Een stad met bijna een miljoen inwoners verdient gewoon beter. De stad lijkt meer op een speeltuin voor de gemeenteraad en het college, niet namens het volk maar namens henzelf.

Hans Niemeijer, Amsterdam

Liever vogelgezang dan lawaai

Sinds de jaren ‘70 is het overal steeds hetzelfde patroon: er zijn grote protesten tegen geplande beperkingen van het autoverkeer, maar na de implementatie van deze beperkingen is bijna iedereen tevreden. Amsterdam kent tientallen voorbeelden voor dit patroon. En de cijfers spreken voor zich: slechts 19% van de verplaatsingen van Amsterdammers gebeurt met de auto. Gemiddeld komt op vier Amsterdammers minder dan één auto.

Desondanks krijgt de auto op de meeste plekken nog steeds de meeste ruimte en worden de negatieve effecten ervan (lawaai, slechte lucht, onveiligheid, ruimteverspilling, visuele vervuiling) afgewenteld op iedereen. De verliezers zijn fietsers, voetgangers, ov-gebruikers, spelende kinderen en bewoners die ‘s avonds rustig voor hun huis willen zitten en een wijntje willen drinken met de buren. En daarbij liever vogelgezang horen dan lawaai, en liever planten of grachten bekijken dan blik.

Kai Röth, Amsterdam

Je kan het niet allemaal hebben

Stadsbewoners zijn altijd vol lof over het leven in de stad en alle mogelijkheden, die dit met zich meebrengt. Vertier, cultuur, station, theater, diversiteit, evenementen en voor mensen met een eigen huis, ongekende waardevermeerdering. Wat het bezit en gebruik van een auto betreft : you can’t have it all.

C. Sterk, Harmelen

Vrienden en familie komen minder naar mij in Amsterdam

Sinds een paar jaar woon ik in Amsterdam met mijn vriend. We hebben geen auto. Veel familie en vrienden wonen buiten Amsterdam, zoals in omgeving Haarlem. Elk weekend zit ik te dubben over wel of geen auto kopen. Hoge parkeerkosten en lange wachttijden voor een parkeervergunning dragen er aan bij dat ik (nog) geen auto heb. Nu is mijn grote steun en toeverlaat mijn vouwfiets. Gemiddelde reistijd met ov en vouwfiets is twee keer zo lang als met een auto. Even op bezoek bij oma zit er niet in.

Voor mijn gevoel komen vrienden en familie ook minder naar mij in Amsterdam, want ze vinden de parkeerkosten te hoog of de ov-reis te ingewikkeld. Door de autobeperkende maatregelen in Amsterdam, wordt het verschil tussen mensen in een Amsterdambubbel zonder auto en mensen buiten Amsterdam, die allemaal wel een auto hebben (soms meerdere), steeds groter.

Nina (26), Plantagebuurt

Het opgeheven vingertje van Melanie van der Horst

Dat Melanie van der Horst lid is van D66 is overduidelijk: ze heeft ‘een strikte visie over hoe een ander zijn of haar leven moet inrichten’ en hoe een Amsterdammer zich zou moeten verplaatsen. Een individuele mobiliteitskeuze is echter sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie: woon je binnen de ring en ben je jong, fit en gezond? Dan is lopend of fietsend verplaatsen binnen de ring natuurlijk geen enkel probleem en wel zo gezond. Het wordt heel anders als je ouder bent en/of beperkingen hebt, of buiten de ring of verder weg woont en economisch afhankelijk bent van Amsterdam, of voor je werk afhankelijk bent van de auto, et cetera.

Eric Borsboom, Amsterdam

Files van rondvaartboten zijn erger

De leefbaarheid van de binnenstad wordt ernstiger geschaad door de hordes toeristen op straat, de files van rondvaartboten en de vliegtuigen die op een paar honderd meter hoogte over mijn huis vliegen, dan door lokaal autogebruik.

Arno Ardelaars, Amsterdam

Uitzondering voor werknemers in de zorg

Als arts werk ik vaak avonden en nachten in het AmsterdamUMC. Overdag fiets ik graag een half uurtje naar mijn werk, voor de diensten pak ik liever de auto. Voor mijn veiligheid, zodat ik niet laat in de nacht langs afgelegen plekken hoef te fietsen, maar ook omdat je soms veertien uur aan het werk bent op een dag.

Als ze auto‘s beperken, mogen ze werknemers in de zorg, politie, etc. zeker uitzonderen. Zulke privileges zouden een mooie tegenhanger zijn tegenover betere verdiensten en secundaire arbeidsvoorwaarden in andere sectoren.

Tarik Lachkar, Amsterdam

Bus 43 heeft 20 minuten meer reistijd nodig

Als bewoner van de Kattenburgerstraat ben ik nu het slachtoffer van een dagelijkse file. Bus 43 heeft 20 minuten meer reistijd nodig door alle afsluitingen in de stad. Ik ben erg bang voor de knip Weesperstraat. Centrum-Oost zal een grote file worden.

Arendt Wilde, Amsterdam

Nergens zo weinig auto’s op straat als in Amsterdam

Ik heb in vele steden gewoond – London, Zürich, Genève, Parijs. Nergens zijn er zo weinig auto’s op straat als in Amsterdam. Kijk om 8 uur ‘s morgens naar een belangrijke straat zoals de Bilderdijkstraat – misschien vijf, zes auto’s voor een verkeerslicht. De combinatie fietsen en waanzinnig duur parkeren houdt het autogebruik onder controle. Stop met de focus op auto’s en pak echte problemen aan: prostitutie op de Wallen en uit de hand gelopen toerisme.

Thomas Bols, Amsterdam