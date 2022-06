Lezers over sponsordeal Ajax met Unibet: ‘Het aantal gokverslaafden zal oplopen’

Beeld Getty Images

‘Ajax, bedenk goed met wie je in zee wil gaan’

Sinds gokwebsites in Nederland zijn gelegaliseerd, vliegen de gokreclames je om de oren. Veelal worden hier oude bekenden uit de voetbalwereld voor ingezet, zoals Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. Van der Meijde heeft in een interview met Radio 1 aangegeven de ophef over gokreclames niet te begrijpen, maar gaf in datzelfde interview ook aan dat hij zelf niet weet hoe online gokken werkt. Van degene die in de omschrijving van zijn belastingaangifte het woord ‘anusklep’ invult, verwacht ik geen uitvoerig onderzoek naar de gevolgen van een bepaalde samenwerking. Maar van een professionele partij als Ajax verwacht ik dat wel.

Ajax heeft na het ontslag van technisch directeur Marc Overmars aangegeven bezig te zijn met een interne cultuurverandering. Dit lijkt mij een prima moment om ook goed na te denken over met wie je als club in zee wil gaan. Gezien de kritiek vanuit de verslavingszorg en de jeugdige leeftijd van veel fans had deze samenwerking wat mij betreft beter achterwege kunnen blijven.

Hup Ajax.

Julius Moorman, Ajacied.

‘Hoe lang nog tot shirtsponsoring voor gokken verboden wordt?’

Worden we net als Engeland een goknatie? Als het aan Ajax ligt wel. Verslavingszorginstelling Jellinek schat dat er in ons land 70.000 gokverslaafden zijn. Met gokbedrijf Unibet op het nieuwe Ajaxshirt zal dat cijfer zeker oplopen, zo is mijn verwachting. Hoe lang blijft Ziggo nog als sponsor van Ajax?

Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering eerst het online gokken legaliseert en daarna pas beperkende maatregelen treft. Straks geen zakcenten meer voor oud-Ajacieden Wim Kieft, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde, die optreden in gokreclames. (Actieve voetballers mogen al niet in gokreclames verschijnen, vanaf 30 juni geldt ook een verbod voor andere rolmodellen, red.) Hoe lang duurt het nog tot shirtsponsoring voor gokken, net als reclame voor alcohol en tabak, ook niet meer mag?

Henk Penseel, Naarden

Ajax en Unibet… tja, ik vind ‘t kut.



Hoop dat die gokshit snel verboden wordt in de sportsponsoring, net als rookwaar.



Ik vind dat Ajax adellijker hoort te zijn in dit soort dingen. Commercieel slim zijn: ja. Maar ook: nee tegen Qatar en gokbedrijven.



Moreel kompas. Maar ja. — Menno Pot (@mennopot) 21 juni 2022

Niemand:

Toto: sponsor KNVB beker en shirtsponsor op mouw halve Eredivisie

Kansino: shirtsponsor AZ

Betcity: Sponsor meerdere eredivisieclubs

Jack’s Casino: Hoofdsponsor 2e Divisie



Maar #Ajax heeft #Unibet als nieuwe sponsor en half Nederland is weer over zeik, heerlijk…😂😂😂 — Dave❌❌❌6 (@Deefie_) 21 juni 2022