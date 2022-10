Lezers over opstappen Khadija Arib: ‘Een veeg teken’

Khadija Arib maakte zaterdag bekend te vertrekken uit de Tweede Kamer, nadat eerder in de week naar buiten was gekomen dat naar de oud-Kamervoorzitter een onderzoek is ingesteld wegens grensoverschrijdend gedrag. Lezers van Het Parool reageren: ‘Hoe kan iemand zo worden afgeserveerd?’

‘Waarschijnlijk weet ze de uitkomst van het onderzoek al’

Voordat een aantal Kamerleden opheldering vroeg aan de Kamervoorzitter, hadden ze beter even kunnen wachten op het onderzoek naar haar functioneren. Dat Arib nu opstapt, is in mijn ogen een veeg teken. Waarschijnlijk denkt ze al te weten wat het resultaat van dit onderzoek zal zijn. Anders kan ik niet begrijpen waarom ze nu opeens opstapt.

A. Bakker, Amsterdam

‘Velen kunnen niet tegen kritiek van een vrouw’

Als je leiding geeft, in welke vorm of branche dan ook, dan heb je niet alleen vrienden. Veel Nederlanders zijn slecht bestand tegen kritiek en vaak al helemaal niet als die van een vrouw komt. Ze voelen zich snel verongelijkt en gaan erover klagen en roddelen bij collega’s. Zoiets is bij mevrouw Arib gebeurd.

Maar als je iets wilt bereiken met een team, dan moet je soms hard zijn. Een goede leidinggevende wordt betaald om het team zo goed mogelijk te laten functioneren en niet om zoete broodjes te bakken.

Ik heb enorme bewondering voor mevrouw Arib, ik vond dat zij altijd een goede middenweg wist te bewandelen als Kamervoorzitter. Zij was streng doch rechtvaardig en dat moet ook, anders doe je je werk niet goed.

Het is tragisch dat zij op deze manier het politieke toneel verlaat. De klagers hebben geen ballen, want ze blijven anoniem. Ook al zo’n vorm van wankelmoedigheid die typerend is voor deze tijd.

Marieke Duppen, Amsterdam

‘Misschien kan Arib een gooi doen naar het Amsterdamse burgemeestersambt’

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand om twee anonieme berichten zó wordt afgeserveerd? In Nederland mag je niemand aanspreken op fouten. Heb je een hekel aan iemand? Dan doe je toch gewoon een anonieme melding? De Kamervoorzitter doet de rest. Als je ergens voor staat, wees dan ook zo flink om je naam erbij te zetten.

Hadden we maar meer politici als Khadija Arib, dan zou het er een stuk beter uitzien in Den Haag. Misschien kan mevrouw Arib een gooi doen naar het burgemeesterschap in Amsterdam.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘Politieke partijen zijn meedogenloos’

De politieke partijen in Nederland zijn vooral bezig met elkaar in diskrediet te brengen. Daarin zijn ze echt meedogenloos. Het lijkt wel de eerste politieke doelstelling van alle parlementariërs. Deze week wéér een onsmakelijk en niet integer dieptepunt.

Ik stel voor om te stoppen met het vragenuurtje en dat te veranderen in een complimentenuurtje. Tijdens het complimentenuurtje worden de partijen of parlementariërs verplicht om elkaar minimaal drie complimenten te geven over de afgelopen week.

Misschien dat ze dan eens meer gaan denken aan het landsbelang en minder aan het persoonlijken of aan het partijbelang. Laat ik het voorbeeld geven: complimenten aan Fleur Agema voor dossierkennis, complimenten aan de SGP voor het inhoudelijk altijd zeer staatsrechtelijk correcte debat en complimenten aan Pieter Omtzigt voor zijn keiharde werken.

Ton Jacobs, Amsterdam