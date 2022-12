Lezers over hoe Amsterdam de drukte wil bestrijden: ‘Het blowverbod: please, please, please!’

Een verbod op vrijgezellenfeesten en blowen en minder riviercruises. Amsterdam heeft nieuwe plannen gepresenteerd om de drukte in de stad te bestrijden. Lezers van Het Parool reageren: ‘Ik zou de grond voor de burgemeesterswoning kussen als deze plannen erdoor komen.’

Ze bedenken wel alles om het toerisme in te perken, maar wanneer gaan ze wat aan al die beleggers doen die misselijkmakende huurprijzen vragen in het centrum van Amsterdam waardoor je snel afhankelijk bent van toeristen en dagjesmensen. Welke Amsterdammer met een beetje modaal inkomen kan met de huidig inflatie nog luxe betalen? Maar dat terzijde.

Als ze de stad willen teruggeven aan de Amsterdammer, waarom beginnen ze dan niet met de parkeerkosten te verlagen tot 4 euro of 3,50 euro. Het huidige tarief van 7,50 euro is gewoon diefstal van de normale Amsterdammer.

Wat helpt een blowverbod als je de lijntjes of pillen niet tegenhoudt op straat? En dat terwijl niemand met blowen overlast veroorzaakt. Ze zouden zich eerder druk moeten maken om de harddrugs.

Hassan Alam, Centrum

Dweilen met de kraan open

Het college zegt drukte te bestrijden en doet in de praktijk alles om een maximaal aantal bezoekers naar Amsterdam te krijgen: Schiphol krijgt een metroverbinding met de binnenstad, station Zuid wordt uitgebreid en de cruiseterminal blijft in het centrum.

De huidige plannen zijn te vergelijken met een vaatdoekje om water te deppen, terwijl je de brandspuit vol open zet.

Ed Eringa, Noord

Slow Sunday

Het is heerlijk wonen in de binnenstad, maar het is er inderdaad te druk. Er is al jaren geen laagseizoen meer. Zullen we slow Sunday weer invoeren, net als vroeger?

Gooi alle winkels op zondag weer dicht: dan is het één dag per week heerlijk saai! Dat lijkt me een stuk effectiever tegen overtoerisme dan alle maatregelen die nu worden voorgesteld. Het is zo simpel dat we er niet eens aan denken! Of denken we nog steeds dat persoonlijke vrijheid niet gebaat kan zijn bij collectieve grenzen?

Snijden we daarmee ook onszelf in de vingers? Of biedt het misschien ruimte voor creativiteit, een andere manier van leven en een andere vorm van toerisme? Eén maatregel, een beetje pijn en een wereld aan nieuwe mogelijkheden! Koppel het los van de christelijke traditie als dat nog nodig is en bedenk wat slow Sunday kan opleveren.

Jaap Oudman, Centrum

Ja, graag

Ik hoop dat deze reactie overbodig is en half Amsterdam al juichend heeft zitten tikken. Ik zou de grond voor de burgemeesterswoning kussen en het gras van de Arena opvreten als deze plannen erdoor komen. Vooral het blowverbod: please, please, PLEASE!!

Jonneke van Wierst, Centrum

Vrijwillig handhaven

Ik ben het helemaal eens met de plannen van de gemeente! De stad behoort toe aan de Amsterdammers en de mensen die hier leven en werken. Zeker behoort onze mooie stad niet toe aan goedkope feestvierende toeristen die de hele dag op straat (!) lopen te blowen waardoor je zelf een uur in de wind stinkt als je er langs loopt, wat vreselijk hinderlijk is. (Zeg nou zelf wij lopen toch ook niet met een fles drank waggelend over de Champs-Élysées?!)

Ook mogen ze wat mij betreft geen fiets meer aanraken, want het toch al heftige (elektrische) fietsverkeer in de stad is gevaarlijk genoeg. Daar kun je niet nog hordes klungelige toeristen op fietsen bij hebben. Zet maar door die plannen en ik geef me gratis op om te handhaven!

Nicole Gelissen, Centrum

Architectuur

Het is een goed idee om het toerisme te spreiden, maar toeristen gaan niet naar plekken waar het lelijk en ongezellig is. Het probleem is dat stedenbouwers en architecten al zeventig jaar vasthouden aan wat volgens hen de correcte smaak is: simpele eentonige blokken. Ook de nieuwste gebouwen bij de alternatieve locaties Amsterdamse Poort en het Osdorpplein zijn weer grote deprimerende blokken.

Amsterdam is wereldwijd geliefd om zijn kleinschaligheid, zijn buigende grachten, de golvende bruggen, zijn gevels vol interessante details. Dat succes kan herhaald worden. De Da Costakade is 250 jaar na de Herengracht aangelegd, maar is ook mooi en geliefd en wordt nu ook als authentiek gezien.

Dat laatste zeg ik omdat ik vermoed dat de angst voor kitsch en nep architecten afschrikt om te leren van het verleden. Maar juist de voorkeur voor minimalistische blokken is ooit aangeleerd en alles behalve authentiek.

Pieter Voogt, Oud-West

Gebrek aan handhaving

Alleen in woord wil Amsterdam de toeristen terugdringen. In daden merk je er niets van. Stoepen worden verbreed om ruimte te maken voor de extra toeristen en ga zo maar door. Het is net als inspraak bij besluitvorming: procedureel klopt het, maar inhoudelijk trekt de gemeente zich, ook volgens de Ombudsman, niets van de inwoners aan.

Robi Dattatreya, Amsterdam

Slappe koffie

Het is goed dat het gemeentebestuur een harde grens stelt aan het aantal toeristen dat Amsterdam jaarlijks kan ontvangen; het is de enige manier om de stad leefbaar te houden. Een harde grens vergt echter ook harde maatregelen. Helaas geurt de mix van voorstellen die wethouder Sofyan Mbarki nu presenteert naar slappe koffie die iedereen zonder resultaat en met een slecht humeur op pad stuurt.

De binnenstad kampt met de ergste overlast, met name van een specifiek soort toeristen dat deels geweerd zal worden door invoering van de voorstellen van burgemeester Halsema. Daarnaast is een flinke verhoging van de toeristenbelasting nodig om extra handhavers op te leiden en in te zetten. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, maar dit probleem vergt wel een stevige aanpak!

Larissa van Geijlswijk, Oud-Zuid

Overlast

Ruim vijf jaar geleden keerden wij terug in Amsterdam, mooie woning op de Wallen. Vijf jaar lang hoor ik hetzelfde en in plaats van minder, wordt er veel meer geblowd. Dat betekent ook veel meer sigarettenpeuken, want die sigaret is nodig. Ga ik lekker in een hofje zitten, met duidelijk rookverbod, willen er twee jonge mannen een joint opsteken. Ik wijs hun op het rookverbod. Zeggen ze: “Maar dit is een joint, mag dat ook niet?”

Alcohol mag ook niet, maar toch liggen er bij ons op de trap steeds lege Heinekenblikjes of zelfs bierglazen. Wildplassen mag blijkbaar wel bij ons op de stoep. ’s Nachts is het weer wakker schrikken, wilde dieren zijn er niets bij.

Het is allemaal bekend, we worden aan het lijntje gehouden, en ik geloof niet dat er iets gaat gebeuren. Wat wel gebeurt: het mooie Amsterdamse centrum bestaat binnen afzienbare tijd niet meer en de echte toerist wordt weggejaagd en helaas de bewoners ook. De ratten niet, voedsel genoeg en een heerlijke smerige bende. Universiteitskwartier met meer dan genoeg coffeeshops en de Damstraat met zijn stinkende fastfood. Hun rotzooi blijft achter op de kade.

Misschien kan men die fastfoodeigenaren verplichten te beginnen hun rotzooi op te ruimen? Waar blijven de boetes per vuilniszak bij verkeerd of te vroeg buiten zetten?

Alles lariekoek.

Sherry van der Schaaf, Centrum

Eftelingpoortjes

Er is maar één oplossing voor de drukte in Amsterdam. Zet om heel het stadsdeel Centrum een lang, hoog hek met op verschillende plaatsen toegangspoortjes, in Eftelingstijl ontworpen, waar niet-Amsterdammers een tientje toegang moeten betalen. Amsterdammers zelf hebben met een aparte Amsterdampas uiteraard vrij entree. Stadspashouders krijgen daarbij een kopje koffie gratis bij een kroeg naar keuze.

Jeroen Pater, Noord

Blowverbod

Het zoveelste politieke plan gemaakt in achterkamertjes van het stadhuis. Elke band met de werkelijkheid ontbreekt. Andere steden in Europa zijn nog veel drukker met een groeiende wereldbevolking.

Alleen draaipoortjes om de Wallen plaatsen zou iets helpen. Niet meer dan dat. De gemeenteraad zou zich drukker moeten maken over zaken die veel belangrijker zijn dan naar het pijpen te dansen van een aantal rijke grachtenbewoners.

Arjan Roskam

Weet waar je woont

Belachelijk, dat dit nu weer bespreekbaar wordt gemaakt. Tien jaar geleden speelde hetzelfde probleem. Je weet dat als je in het stadscentum gaat wonen de overlast groot is. Dan moet je in een ander stadsdeel gaan wonen.

Anneke de Jong, Purmerend

