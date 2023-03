Lezers over het erotisch centrum: ‘Fijn hoor EMA, maar wij willen het erotisch centrum ook niet op de NDSM’

Een van de opties voor het erotisch centrum is een locatie bij de RAI in de buurt. Beeld Joris van Gennip

‘Fijn hoor EMA, maar wij willen het erotisch centrum ook niet op de NDSM’

Fijn dat het EMA meteen aangeeft dat zij geen erotisch centrum bij hun hoofdkantoor willen in verband met de veiligheid van de medewerkers. Tja, dan blijft dus de NDSM-werf over, je kan erop wachten. Waarom niet in landelijk Noord, bijvoorbeeld het deel waar burgemeester Halsema zelf haar huis heeft. Kijken of zij het zo leuk vindt om een erotisch centrum in haar achtertuin te hebben.

Wij willen ook geen erotisch centrum op het NDSM-terrein. Dat ligt niet op 500 meter van de huizen maar veel en veel dichterbij. Maar ach, wij mogen wel last hebben van drank, drugs en wangedrag. Het is de NDSM maar, die hebben niks in te brengen.

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘De perfecte locatie bestaat al: het Magna Plaza’

Ik stel voor het Magna Plaza tot nieuw erotisch centrum te verbouwen. Het staat al jaren bijna leeg, ligt centraal, bezoekers kunnen er anoniem(!) parkeren, het is transparant (veilig) en het kost aanzienlijk minder CO 2 dan een nieuw te bouwen centrum.

Jeanine Kool, Amsterdam

‘Houd een gefaseerd referendum’

e gemoederen zijn sterk verhit over de plannen voor een erotisch centrum. Alles is gericht op de gemeenteraad, die hier natuurlijk niet uit gaat komen, dus alles bij het oude laat en de huidige (onhoudbare) situatie laat bestaan. Maar waarom nu niet eens de democratie echt zijn werk laten doen in de vorm van een gefaseerd referendum?

De vijf referendumopties:

1) de Groene Zoom;

2) de Europaboulevard;

3) het Docklandsplot op de NDSM;

4) de huidige situatie in postcode­gebied 1012 handhaven;

5) het sluiten van alle seksvoorzieningen in 1012.

Na de eerste ronde valt een van de vijf opties af, er blijven dan vier over voor een tweede ronde. Zo valt elke ronde een optie af en blijft uiteindelijk de optie over waartegen de minste bezwaren zijn. Elke ronde wordt tegelijkertijd gehouden met een verkiezing voor Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraad, zodat er ruim tijd is voor iedereen om zich te verdiepen in de opties.

Rolf Steenwinkel, Amsterdam

‘Onveilige situatie voor de medewerkers van EMA’

Mw. Halsema kan wel benadrukken dat er afstand is tussen het geplande erotisch centrum en het EMA-gebouw, maar zij vergeet daarbij dat de 50.000 gedelegeerden die jaarlijks uit de Europese Unie per vliegtuig of per trein voor vergaderingen naar de EMA komen, allemaal via Station Amsterdam RAI reizen. Hiervandaan moet dan naar het EMA-gebouw worden gelopen, een afstand van 500 meter, langs het geplande erotisch centrum. De vergaderingen duren vaak tot in de late avond en de gedelegeerden moeten dan ’s avonds weer teruglopen naar Station RAI, een ongewenste situatie als dat erotisch centrum op hun weg ligt. Ook veel van de 900 vaste medewerkers van de EMA reizen met het ov via station RAI, ook zij werken vaak tot ’s avonds laat.

Jan Taminiau, Amsterdam (EMA-lid)