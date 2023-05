Lezers over het blowverbod in Amsterdam: ‘Onze lieve stad is een beerput aan het worden’

Donderdag gaat het blowverbod in de oude Amsterdamse binnenstad in. We vroegen Paroollezers om hun mening: is het fijn dat de ‘vervuilende hasj- en wietlucht’ uit sommige straten verdwijnt of is het naderende verbod ‘compleet belachelijk’?

Wat is het nieuws? - In delen van de binnenstad mag vanaf aanstaande donderdag niet meer op straat geblowd worden. Op die manier wil Amsterdam de drukte en overlast van toerisme bestrijden. - Het gaat om het Wallengebied, en nee, ook bewoners mogen straks geen jointje meer opsteken. 13 andere vragen en antwoorden over het blowverbod. - ‘Stoners uit de binnenstad’ demonstreerden vorige maand nog tegen het verbod. ‘Ik vind het belachelijk hoe we door de politiek gekleineerd worden.’

‘Blowverbod is halfzachte maatregel’

De stad wordt al zoveel jaren geteisterd door drugstoerisme. Heel veel groepjes jongeren uit omringende landen komen weekenden roken en gebruiken en kopen. Ze slapen vaak in hun auto die geparkeerd staat op een gracht, dat kun je zien aan de beslagen ramen. Er zijn circa 170 coffeeshops in Amsterdam, dat zou op z’n minst moeten worden teruggebracht tot een derde daarvan. Vergunningen ontnemen helpt. In het centrum zitten er sowieso te veel op elkaar.

De zogenaamde tolerantie en vrijheid van denken in Amsterdam die bij het gemeentebestuur hoog in het vaandel staan, vormen een hypocriete en laffe vorm van gedogen. Blowen op straat verbieden (arme handhavers) is onbegonnen en half werk. Een halfzachte maatregel typerend voor twijfelbeleid van een zogenaamd tolerante burgemeester. Drugverkopers op straat meteen in de kraag vatten en dezelfde dag veroordelen tot zware boetes en celstraffen helpt wel.

Laatst stonden vier mannen (dealers) openlijk op straat te pissen (overdag) en te keuvelen toen ik met mijn vrouw moest passeren, ze gedroegen zich provocerend en hadden schijt aan alle normen en kwamen ons pissend tegemoet. De stad is zwaar verloederd in veel opzichten. Dat moet in het groot worden aangepakt. Ramen sluiten, sekswerk gewoon ‘prostitutie’ noemen, coffeeshops binnen een straal van een aantal vierkante meters verkleinen – er zijn er vier naast elkaar op de Nieuwmarkt en dan tientallen er vlak omheen? – en een drankverbod op straat. Alle kroegen sluiten om 24.00 uur. Toeristenbelasting drastisch verhogen, de gemeente heeft het geld hard nodig, daarom wordt er zo laks mee omgegaan.

Amsterdam, ‘onze lieve stad’, is een beerput aan het worden.

Willem van Zoetendaal, Amsterdam

‘Gelukkig mag het in Paradiso nog’

Ik vind een blowverbod compleet belachelijk. Ik ben een geboren en getogen Amsterdamse van inmiddels 72 jaar en stak op mijn 18de mijn eerste jointje op in Fantasio.

Tijdens het jaarlijkse Ballonnenfeest op 28 december in Paradiso mag gelukkig nog steeds geblowd worden. Tot mijn grote vreugde liep Hedy d’ Ancona, ouder dan ik, daar ook rond afgelopen jaar.

Laten we alsjeblieft die progressieve en tolerante stad blijven waarin ik ben opgegroeid. Een provinciaalse burgemeester zonder Amsterdamse roots die dat wil veranderen! Zet liever in op figuren die écht overlast veroorzaken en overal hun troep neersmijten en wildplassen in onze historische binnenstad.

Bettie Klunder, Amsterdam

‘Uit de openbare ruimte, blowers’

Natuurlijk doen, dat blowverbod, en graag uitbreiden naar heel Amsterdam. Iedereen die in de openbare ruimte blowt, vergeet dat diezelfde openbare ruimte ook toegankelijk is voor niet blowende mensen, onder wie kinderen.

Waarom moet mijn kind van 10 jaar wietlucht in haar longen krijgen in de openbare ruimte, een ruimte die voor iedereen is? Waarom is het de norm dat de blower de openbare ruimte met vervuilende hasj- en wietlucht kan en mag vullen, terwijl niet iedereen (volgens mij nog steeds het merendeel) van de mensen in Amsterdam niet blowt?

Zie het als een snelweg waar we spookrijders (in het openbaar blowende mensen) toestaan. Dat wordt een gevaarlijke toestand. Creëer voor blowende mensen gebruiksruimten waar de hasj- en wietlucht niet uit kan.

Paul Muschter, Amsterdam

‘En coke dan?’

Conform de Opiumwet ben je bij wet reeds in overtreding indien je middelen uit Lijst I of II behorend bij deze wet aanwezig hebt. De wet geldt zowel binnen als buiten het Wallengebied. De gemeente Amsterdam wil nu graag selectief en zeer lokaal de wet exclusief handhaven indien het om cannabis gaat.

Je mag dus wel gewoon een ploffie roken in het Wallengebied. Of een lijntje snuiven. Dat zijn de kwaliteitstoeristen die we willen behouden voor de leefbaarheid van de binnenstad.

Lekker bezig.

Erik Bulthuis, Overschild

‘Meteen pinnen bij de politie’

Laat overtreders meteen pinnen bij de handhaver of de politieagent, zonder pardon, net als bij te hard rijden in België. Daar kun je ook meteen afrekenen. Is niet ingewikkeld met de bestaande technologie. Win-win. Kun je niet betalen? Paar dagen cel.

Edward den Ouden, Amsterdam

‘Selectieve verontwaardiging’

Het is selectieve verontwaardiging. Auto’s mogen worden verkocht en zorgen voor fijnstof, Amsterdam staat in Nederland op één. Vlees mag worden verkocht en in open lucht worden verbrand (bbq). THC mag worden verkocht maar niet geconsumeerd? Heel raar.

Hans Niemeijer, Amsterdam