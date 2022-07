Lezers over gewelddadige incidenten IJburg College: ‘Alle alarmbellen moeten afgaan op de Stopera’

‘Blijkbaar is het IJburg College niet consequent en wordt er met elke leerling een ander soort gesprek gevoerd,’ aldus lezer Ilona Dekker. Beeld Desiré van den Berg

Doofpotdirectie

Op het IJburg College gelden kennelijk andere wetten dan in de rest van Nederland en de directie vindt dat goed. Dat bleek wel uit Het Parool van zaterdag.

Bij betrekkelijk ernstige incidenten – pittige strafbare feiten zelfs – mogen de docenten niet de politie bellen, maar moeten ze eerst ‘overleggen’. Want ja, je moet niet ‘de verbinding’ kwijtraken met de leerling die zich misdraagt...

Zo faalt de directie hopeloos als opvoeder én als werkgever: kinderen mogen best leren dat bij bepaalde misdragingen de politie komt ingrijpen, en de docenten hebben er volgens de wet recht op dat hun werkgever de werkplek zo veilig mogelijk maakt.

Als een directie zo openlijk houdt van praatjes maken en faalt in het veilig maken van een school, moet men daar een directie neerzetten met wat meer affiniteit met law & order. Daar hebben zowel leerlingen als leraren veel baat bij. Wat een hopeloze doofpotdirectie!

Peter Goedkoop, Amsterdam

IJburg College

Logisch dat kinderen uit sociale huurwoningen relatief veel problemen veroorzaken: dat zijn blijkbaar de enige overgebleven kinderen op het IJburg College, als ‘rijke witte ouders’ hun kinderen naar een andere school sturen. Structuur en duidelijkheid zijn belangrijk voor arm, rijk, wit, zwart of welke kleur en afkomst dan ook. Het maakt verder niet uit of je in een grote villa of een sociale huurwoning woont.

Straffen is misschien niet ideaal, maar als er docenten fysiek bedreigd worden en er spullen gestolen worden, dan móet er wel gestraft worden. Dat is in de maatschappij buiten school namelijk ook het geval. Blijkbaar is het IJburg College niet consequent en wordt er met elke leerling een ander soort gesprek gevoerd. Dat werkt averechts. Meer structuur en één lijn trekken voor iedereen werkt beter. Vrijheid en maatwerk, prima – maar stel duidelijke en redelijke grenzen.

Een veilig schoolklimaat is belangrijk voor iedereen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Beeldvorming IJburg College

Los van de inhoud, waarbij er niet echt sprake is van een prettige of zelfs veilige schoolomgeving, wordt er hier wel zeer negatief ‘geframed’. Daarnaast lijkt het alsof de 35 docenten collectief tegelijkertijd zijn opgestapt. Na iets meer details lijkt dat toch over een langere periode te zijn gebeurd. Er wordt dus wel een erg negatief beeld geschetst.

Kees Plas, Amsterdam

Kansengelijkheid op IJburg College

Het artikel in Het Parool over het IJburg College moet alle alarmbellen op de Stopera doen afgaan. Gewelddadige incidenten en agressieve ouders leiden tot een onveilig schoolklimaat. De docenten geven aan dat de leiding op deze school het geweld tolereert en niet begrenst. Tientallen docenten zijn dit zat en verlaten de school. In een stad waarin de wethouder voor onderwijs, Marjolein Moorman, juist kansengelijkheid als speerpunt heeft, is dit een zeer zorgelijke situatie. Het lijkt erop dat op IJburg juist een flinke groep leerlingen en hun ouders hun kansen volledig vergooien. Deze groep heeft lak aan alles, zorgt voor een uittocht aan docenten en maakt de school ook tot een no-go area voor toekomstige leerlingen. College, grijp nu in.

Rick Veltman, Amsterdam

Pestbeleid

Hierbij zou ik graag willen reageren op het artikel van 9 juli m.b.t. het IJburg College en in het bijzonder op hun aanpak: ‘in gesprek gaan, straffen komt later’. Als voormalig gepeste middelbare scholier (VWO) heb ik de ervaring dat in gesprek gaan met de desbetreffende leerlingen niks oplevert. Schorsen had daarentegen wel resultaat.

Het valt mij op dat er met een maatregel zoals schorsen terughoudend wordt omgegaan, aangezien de school dan ‘iemand kwijt’ zal raken.

Slap beleid van deze school. Naïef.

Annemarie Lindroos, Amsterdam