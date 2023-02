Lezers over erotisch centrum in Amsterdam: ‘RAI en NDSM vallen af, maar Museumplein is uitermate geschikt’

Burgemeester Halsema maakte vorige week bekend wat de drie mogelijke locaties zijn voor het erotisch centrum dat als alternatief moet dienen voor de raamprostitutie in de oude binnenstad. Het gaat om twee plekken bij de RAI en één op de NDSM-werf. Dit vinden lezers van de plannen.

Dit schreef Het Parool erover: * Het erotisch centrum, dat de drukte op de Wallen moet verminderen, moet in de buurt van de RAI of op de NDSM-werf komen. Burgemeester Halsema heeft drie mogelijke locaties aangewezen voor het veelbesproken alternatief voor de raamprostitutie in de oude binnenstad. *Bewoners rond de NDSM-werf in Noord en bij de RAI in Zuid zijn onaangenaam verrast over het nieuws dat er mogelijk een erotisch centrum bij hen om de hoek komt.

Halsema toont lef

De inkt van de plannen van burgemeester Halsema voor mogelijke locaties voor een erotisch centrum is nog niet droog of de stadsdelen op de shortlist roeren zich al. De burgemeester waarschuwde bij voorbaat al voor het nimby-effect. Nu mogen de stadsdelen Noord en Zuid advies uitbrengen. Het zal geen verrassing zijn wat daar uitkomt. De ramen op de Wallen openhouden is echt geen optie, niet omdat de sekswerkers overlast veroorzaken, maar wel omdat de raamprostitutie een attractie, een magneet, voor de zich misdragende bezoeker is. Als gevluchte Wallenbewoner, mag ik hopen dat dit plan niet in Halsema’s gezicht ontploft. Alleen al vanwege het lef dat ze toont om de leefbaarheid op de Wallen voor de naar balans snakkende bewoners te vergroten.

Arjan Welles, Amsterdam-West

Betere locatie (I): Schiphol

Waarom geen Amsterdam Wonderland (Red Light District) bouwen bij Schiphol? Er wonen geen mensen er is ruimte en een wegennet, openbaar vervoer, en straks nog een metro, er zijn hotels, horeca, ruime parkeerplaats en politie. De meeste toeristen komen per vliegtuig of misschien straks een bus van en naar IJmuiden.

Zijn ze klaar met zuipen, blowen of neuken en feestvieren, dan stappen ze vandaar weer op; anderen nemen het openbaar vervoer naar de (cultuur)stad Amsterdam.

A. van der Linden, Amsterdam

Betere locatie (II): Museumplein

Verschillende gebieden binnen de Amsterdamse stadsgrens hebben zich inmiddels gemeld voor het verzorgen van de huisvesting van een erotisch centrum. De locaties rondom de Johan Cruijff Arena, nabij NS-station Sloterdijk, in de omgeving van de RAI of op de NDSM-werf zijn om moverende redenen evident ongeschikt of onwenselijk. Alleen al de ranzige uitstraling van deze gebieden en de toekomstige plaatsing van windturbines op die locaties zouden een afschrikkend effect voor de cliëntele kunnen hebben.

Het is opvallend dat een uitermate geschikt gebied zich nog niet in de strijd heeft gemengd. Het gaat om het Museumplein. Met de inrichting en de functie van het plein zitten stadsdeel en centrale stad overduidelijk al vele tientallen jaren in hun maag. De gunning aan dit gebied kent alleen maar voordelen, zoals de bereikbaarheid, de sociale controle, de definitieve onmogelijkheid van huldigingen van Ajax, de verdrijving van de koffiedrink-bijeenkomsten van onmaatschappelijke elementen en het schrappen van een hoofdpijndossier en de daaraan verbonden kosten bij het organisatieonderdeel Groenvoorzieningen. Er zal bovendien geen bezwaar te verwachten zijn van groepen kwetsbaren (omdat die daar niet wonen) en van nimbyklagers: het gebeurt immers in hun voortuinen. Ik hoop dat de gunning en de uitvoering op korte termijn voortvarend ter hand wordt genomen: ik ben 74 jaar oud en voel me op de Wallen steeds onveiliger.

Pieter Vink, Amsterdam

Parkeer de ramen in parkeergarage Rokin

Parkeer de prostitutieramen in parkeergarage Rokin, dat brengt ook een autoluw Amsterdam dichterbij. In een ondergrondse buurt geven die weinig overlast. De toeristen kunnen via de bestaande ingangen naar beneden lopen naar straatjes met rood verlichte ramen. Dronken of in een groep? Dan kom je niet langs de draaihekjes.

De gemeente is in zo’n geval de verhuurder van de ruimte. Ze kan regels opstellen en zo hopelijk ook misstanden bestrijden. De brandweer zal er sowieso geen mensenmassa’s in willen, maar gelukkig is er op het Rokin genoeg ruimte voor files mensen. Dat liever dan de auto’s nu.

Misschien is er op de laagste verdiepingen ook nog ruimte voor wat alternatief en kleinschalig nachtleven dat nergens meer welkom is of de huur kan betalen; ideaal voor de club ‘Diepte’ van weleer.

Reinder Rustema, Amsterdam

Noord is al vol

Gelukkig heeft men in het stadhuis weer een nieuwe locatie gevonden: de NDSM-werf. Daar wordt alles gedumpt, maar ook hier is het vol. Je kan er nu al je kont niet meer keren. Parkeren doen mensen niet op het NDSM-terrein, want dat kost geld, maar op zeer grote schaal aan de andere kant van de Klaprozenweg, in onze wijk. Ook de bewoners van de onlangs opgeleverde flats parkeren bij ons, dat kost niks. En men maakt het probleem nóg groter als daar ook nog een erotisch centrum bij komt. Wanneer komt men eens tot het besef dat ook Noord zo langzamerhand is dichtgeslibd? Ik ben bang dat dit besef er nooit komt en men gewoon doorgaat met alles maar te dumpen in Noord. Maar het houdt echt een keer op!

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

Eerst die fietsbrug

De gemeente heeft nu onder andere de NDSM-werf op het oog om een erotisch centrum te vestigen. Ik zou zeggen: oké, maar dan als tegenprestatie twee fietsbruggen over het IJ. En dan niet gelijk oversteken, maar eerst de fietsbruggen. We kennen onze pappenheimers op het stadhuis inmiddels.

Lien Bos, Amsterdam

De gemeente maakt een denkfout

Vroeger was de gedachte in de volkshuisvesting dat als de woningen maar goed en mooi waren alle problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Later zijn de beleidsmakers in de volkshuisvesting hiervan ietwat teruggekomen. Het bleek niet alleen om de architectuur te gaan maar ook om het – moeilijker stuurbaar – gedrag van de bewoners.

De gemeente Amsterdam maakt in wezen dezelfde denkfout bij het nieuwe erotische centrum, dat volgens Het Parool niemand in zijn nabijheid wil hebben. De gemeente zet dit nieuwe centrum vakkundig in de markt, het zou nieuw zijn, veilig en met een fraaie architectuur. In een ‘ontspannen sfeer’ zouden kneuterigheid en preutsheid afgeschud kunnen worden.

Denkfout is dat het menselijk gedrag nog altijd het probleem blijft. Nog altijd zijn de sekswerkers weinig benijdenswaardig, uitbuiting en vernedering blijven – moderne slavernij is vaak een betere benaming – aanwezig. De bezoekers zullen nu op een andere plaats overlast bezorgen. Wellicht is het beter te erkennen dat de plaats waar de sekswerkers actief zijn wat minder relevant is. Laat de overheid zich concentreren op het voorkomen van moderne slavernij en het verminderen van overlast door bezoekers. Dit laatste kan juist door vermindering van het aantal plaatsen waar sekswerkers acte de présence mogen geven en beperking van het aantal bordelen op de Wallen. Bij minder aanbod zal het aantal bezoekers (langzamerhand) ook afnemen.

Maarten Rácz, Enschede