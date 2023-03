Lezers over elektrische fietsen: ‘Op de rijbaan én verplicht een helm op’

De fietsstraat in de Sarphatistraat. Beeld Mats van Soolingen

Wat is het nieuws? - Amsterdam wil de snelheid van elektrische fietsen terugbrengen naar 20 kilometer per uur om de verkeersveiligheid te verbeteren. - Nog dit jaar moeten snelle fietsers worden verleid om op de rijbaan te fietsen, waar ze 30 kilometer per uur mogen rijden.

Fietshelm

Fijn dat de gemeente de elektrische fietsen wil weren van de veel te smalle fietspaden in de stad. Maar, de snelheid van deze fietsen is een gevaar op zich. Nu al liggen de afdelingen neurologie van de ziekenhuizen vol met jonge mensen na een ongeluk met hun elektrische fiets. Geen helm op. Dus: deze fietsen op de rijbaan én verplicht een helm op.

Dat kun je met een plaatselijke verordening zo regelen.

Ellen Govers, Amsterdam

Koplampen

Amsterdam wil graag een maximumsnelheid invoeren voor de (elektrische) fiets. Het zal zeker de verkeersveiligheid ten goede komen, maar maakt deze fietsen minder gewild. De veiligheid kan eenvoudig op een andere manier aanzienlijk verbeterd worden: door te verplichten dat deze aan de voorkant twee koplampen boven elkaar hebben, waarvan één met knipperend oranje licht. Daardoor is het voor iedereen duidelijk dat er een snelle elektrische fiets aankomt. De kans op verkeerd inschatten van de snelheid neemt dan af.

A.H. Jacobs, Amsterdam

Ik ben geen fan van fietsers, maar dit is niet wat ze verdienen

Het zijn de roekelooste verkeersdeelnemers die onder bescherming van de wet als ‘kwetsbare deelnemer’ mij in het donker, op de verkeerde weghelft tegemoet rijden, zonder verlichting, een koptelefoon op hun hoofd, stevig vloekend met een telefoon in hun ene hand, terwijl ze mij met hun andere hand de middelvinger tonen. Toch is het nieuwe plan van verkeerswethouder Melanie van der Horst niet wat zij verdienen. Verbanning van snelle fietsers naar de autorijbaan is een onmenselijke daad. De rijbaan is inmiddels de afvalgoot van het Amsterdamse verkeersbeleid aan het worden. Een beleid dat overigens net zo zwalkt als iemand met 3 promille alcohol in zijn bloed.

Fietsers tussen vuilniswagens, Hummers, touringcars en vrachtverkeer. Ik denk niet dat dat de verkeersveiligheid verhoogt. Oh, en dan is er nog dat detail dat dit idee van de verkeerswethouder van de republiek Amsterdam botst met de wetgeving van de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat.

En stel dat haar idee toch werkelijkheid wordt, hoe gaan we dat handhaven? Met een app die rood kleurt, zegt de wethouder. In een stad waar rode verkeerslichten geen fietsers kunnen tegenhouden, is het nogal naïef om te denken dat een app met een rood lampje dat wel doet.

En wat gaan we over 10 jaar met die lege fietspaden doen, wanneer iedereen een elektrische fiets heeft? En hoe is auto- en vrachtverkeer in de stad mogelijk wanneer er tegen die tijd dagelijks 400.000 elektrische fietsen op de rijbaan rijden?

Ik denk dat de wethouder voortaan beter een paar rondjes op haar fiets tussen de auto’s kan gaan rijden om na te denken, voordat ze een voorstel publiekelijk maakt.

Jeroen Goeman Borgesius, Amsterdam