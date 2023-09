Lezers over drukte op de Amsterdamse fietspaden: ‘De onbeschofte types rijden iedereen als de tyfus voorbij’

Het is een veelbesproken thema in Amsterdam: van wie is het fietspad? Paroollezers reageren op het nieuws van deze week dat Amsterdamse fietsers zich minder veilig voelen op het fietspad, voornamelijk door snelle elektrische fietsen. ‘De middelvinger van de fietser staat altijd klaar.’

Waar gaat dit over? Amsterdammers worden steeds banger in het verkeer: 59 procent voelt zich veilig op het fietspad, een jaar geleden was dat nog 72 procent. Vooral snelle elektrische fietsen zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Bijna de helft van de fietsers neemt soms een omweg om een gevaarlijk kruispunt te mijden.

Lees het volledige artikel

‘En al die racende elektrische bakfietsen dan?’

Van de Amsterdamse fietsers voelt 59 procent zich onveilig in het verkeer meldt Het Parool op 6 september naar aanleiding van een onderzoek van databureau Cyclomedia.

Ik wil meer weten over dat onderzoek. Helaas kan ik het nergens vinden. Op internet zie ik dat Walther Ploos van Amstel, lector city logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, dezelfde vraag stelt.

Ploos van Amstel stelt zijn vraag onder een schema met oorzaken van dat onveilige gevoel. Een van oorzaken in dat schema is ‘anders’. Daar geef ik als bejaarde oud-Amsterdammer, die nog vaak op zijn e-bike (standje eco) door de stad fietst, graag invulling aan.

Wat te denken van segwaytours, fatbiketours, ‘biketours up to 30 participants’, stonede toeristen en biro’s die naast de racende Urban Arrowkinderbakfietsen het fietsen voor de gewone fietser en de bejaarde e-biker zowat onmogelijk en in elk geval levensgevaarlijk maken?

En ja, een fatbike heeft een motor. Waarom horen die fatbikes dan niet bij de gemotoriseerde fietsen? Dan zou het gevaar van kinderen op die moordmachines direct voorbij zijn.

Henk Jan Gortzak, Haarlem

‘Helm op bij elektrische fiets en klaar’

Hoewel ik op mijn bijna 72ste nog goed ‘ter wiel’ ben, begrijp ik de sterk toegenomen angst voor elektrische fietsers heel goed. De goeden niet te na gesproken: de onbeschoften rijden iedereen als de tyfus opzij. Wethouder Van der Horst (Verkeer) wil nu onderzoeken of ‘grotere elektrische fietsen op de rijbaan kunnen rijden’. Daar heb je weer zo’n halfslachtig voornemen met een voorspelbaar, tegenvallend resulaat.

Nu men toch bezig is overal in de stad 30 km/u voor auto’s in te voeren, is er geen enkel bezwaar meer om álle elektrische fietsen de rijbaan op te sturen, want die rijden dan net zo hard als de auto’s. Helm op en klaar is Kees. Want hoe handhaaft Van der Horst een maximumsnelheid van 20 km/u voor elektrische fietsen op het fietspad? Juist: niet dus.

Moeten de wél fatsoenlijke elektrische fietsers dan ook op de rijbaan gaan rijden? Ideetje: nee, bij bewijs van goed gedrag niet. Eén keer in de fout: digitale aantekening in het e-fietsregister. Twee keer in de fout: voor een jaar de rijbaan op. Daarna herkansing. Toch gepakt op het fietspad? Fiets kwijt of boete van minimaal 500 euro. Dit kan technisch allemaal moeiteloos worden geregeld, dus daar hoeft het niet aan te liggen. Nu Van der Horst nog. En dat kan nog snel ook!

Wouter van Oorschot, Amsterdam

‘De oplossing: een helmplicht voor álle elektrische fietsers’

De eenvoudigste oplossing om een einde te maken aan de ellende op de fietspaden is het invoeren van een helmplicht voor e-bikes. En dan niet typisch Amsterdams de ene wel en de andere niet, nee gewoon allemaal. Het aantal e-bikes, elektrische bakfietsen en fatbikes zal snel slinken en de fietspaden kunnen weer worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.

Erik-Jan Haanraadts, Amsterdam

‘De middelvinger van de Amsterdamse fietser staat altijd klaar’

Met grote interesse heb ik het artikel gelezen over fietsers die niet op hun gemak zijn in het (Amsterdamse) verkeer. Het lijkt erop dat Marc Kruyswijk, de auteur van het stuk, heeft gemist hoe de hedendaagse fietser met het verkeer omgaat.

In de 45 jaar dat ik hier woon, heb ik nog nooit zo veel arrogantie en vulgariteit in hun gedrag gezien: hun middelvinger staat altijd klaar terwijl ze met de andere hand de nu onbetwistbare mobiele telefoon vasthouden.

Roberto Caradonna, Amsterdam

‘Rij niet als een gek, man!’

Dinsdagochtend kwart over acht in het Vondelpark. Als gekken sjezen de elektrische fietsen en fatbikes door het park, als deden ze mee in de Grand Prix op Zandvoort. Hardlopers, ouders met kinderen en mensen die hun hond uitlaten zijn vogelvrij.

Een VanMooffietser knalt achterop een nietsvermoedende jogger. Ik zeg tegen hem: “Rij niet als een gek, man!”

Zegt hij: “Ik heb m’n excuus aangeboden hoor.” Waarop ik zeg dat ie niet zo als een idioot door dat park moet fietsen, levensgevaarlijk. Hij antwoordt heel beleefd en rustig: “Het is een breder gedragen irritatie van u, daar kan ik niks aan doen. Maar, nog een fijne dag verder.”

Wie kan er wél iets aan doen?

Ineke Smit, Amsterdam

‘Helm legitimeert harder rijden’

Op de stoep van de Koninginneweg stond een man naast zijn fiets. Hij maakte zich gereed alsof hij in een Formule 1-wagen ging zitten. De jas tot aan de kin dichtgeritst en de zijspiegels van de fiets afgemeten. De helm werd strak om het hoofd geklikt. ‘Safety first!’ schreeuwde het. Wat een verantwoorde fietser, dacht ik.

Maar toen ik nog geen 100 meter verder was gefietst, haalde deze man mij met minstens 50 km/u in. Op de elektrische fiets, over de rijbaan. Roekeloos alsof de helm hem ook zou beschermen tegen gebroken ribben en armen. De snelheidsmeter langs de weg toonde een treurige smiley.

Veiligheid? De man met de helm bleek enkel om zijn eigen veiligheid te geven. Door de helm te dragen, kon hij met minder risico voor zichzelf hard rijden op de fiets. Dat hij daarmee een groter gevaar vormde voor anderen, leek in zijn hersenpan niet op te komen.

Over de rijbaan van de Koninginneweg verdween de man uit het zicht. De treurige smiley staarde mij nog even aan, alsof die mij iets wilde zeggen.

Atze Lourens, Amsterdam

‘Weer naar school’

Onze scholen zijn weer begonnen. We zetten onze fietsen schrap en onze helmen stevig op.

Marcel Gerritsen, Amsterdam