Lezers over drie weken knip in de Weesperstraat: ‘Het gaat niet ver genoeg, sluit de hele stad af’

De pilot van de knip in de Weesperstraat is nu enkele weken bezig. De ene Amsterdammer is blij met de frisse lucht, de andere is de file helemaal zat. Lezers van Het Parool reageren: ‘Hoe kan het dat de belangen van bewoners zo slecht behartigd worden?’

Wat is het nieuws? - Hulpdiensten liepen de afgelopen weken tegen vertragingen aan vanwege het vastlopende verkeer

- Donderdag is er een spoeddebat waarin wethouder Melanie van der Horst de pilot moet verdedigen.

‘Noord wordt vaak vergeten’

Plannenmakers voor de stad vergeten vaak Amsterdam-Noord. Zo ook in de plannen voor ‘de knip’. Afgelopen weekend was de IJtunnel vanuit de stad twee uur niet bereikbaar, terwijl dat o zo noodzakelijk was, omdat de A10-Noord ook was afgesloten. Niet alleen Noord was afgesloten, ook de afslag IJburg, en dus het bereiken van de Piet Heintunnel. Daardoor ontstond een verkeersinfarct op de Ring-Zuid. Als dan ook nog boven de Weesperstraat de andere toegangen naar de IJtunnel worden afgesloten op de Anne Frankstraat en de Kattenburgergracht, dan heeft dat niets meer te maken met het autoluw maken van de stad. Dan is het autootje-pesten geworden voor de Noorderlingen die door de IJtunnel naar huis moeten.

Ik ben voor het autoluw maken van de stad, maar er moeten enige hoofdroutes rond het Centrum en naar Noord beschikbaar blijven. Want al die stadsfiles brengen de stad het tegendeel van wat kortzichtige bestuurders denken te bereiken: overlast en extra uitlaatgassen.

Wouter Barends, Amsterdam

‘Onmogelijk voor de Centrumbewoner om thuis te komen’

Afgelopen zondag, met de afsluiting van de gehele ring A10, was het onmogelijk om als bewoner van het centrum thuis te komen. De verkeerssituatie in Amsterdam Centrum was een grote ramp. Een totaal gebrek aan verkeerskundige deskundigheid. Het wordt er echt niet groener en gezonder op als bewoners en ondernemers (die soms gewoon de auto nodig hebben/gebruiken om legitieme redenen) uren in files met grote extra afstanden rijden. Zondagmiddag was het na een half uur file op de ring A10 Zuid en nog eens twee uur stapvoets rijden vanaf de Weesperstraat onmogelijk om bij mijn woning te komen!. Dit maakte me woest, aangezien we als centrumbewoners dagelijks last hebben van rondjes rijdende en in auto’s slapende toeristen waar helemaal niets aan gedaan wordt (inkomsten die de stad niet wil missen). Ik ben milieubewust en doe in de stad alles op de fiets, maar soms gebruik ik de auto. In dit geval voor een kleine verhuizing bij mijn moeder. Ik betaal gewoon maandelijks belasting en een flink bedrag voor de parkeervergunning.

Hoe kan het dat de belangen van bewoners zo slecht behartigd worden? Het kan niet anders dan dat dit bedacht is door ambtenaren die zelf niet in het Centrum wonen. In plaats van zo’n onnozele groeninvulling op de Weesperstraat (daar is zeker geen buurtinitiatief aan te pas gekomen, aan de standaardmaterialen te zien) en afsluiting richting Mr. Visserplein: werk aan echt structurele oplossingen! Weer de grote hoeveelheid toeristen die met auto’s het centrum in rijden. Maak extra P&R-locaties. Verzin of introduceer een slim systeem waarmee bewoners, ondernemers, en alles wat af en toe gewoon in het centrum moet zijn (voor bevoorrading bijvoorbeeld) toegang heeft.

Nathalie van Hoeven, Amsterdam

‘Kijk goed naar het verschil tussen autoluw en autovrij’

Korte reactie: doodzonde deze proef/pilot knip Weesperstraat. Gemeente zou eens goed moeten kijken naar verschil tussen autoluw en autovrij. Autoluw zorgt voor minder (doorgaand) verkeer en bestemmingsverkeer komt wel op zijn plek. Diverse onderzoeken tonen aan dat autovrij niet zomaar werkt in een stad met diverse voorzieningen die bevoorraad moeten worden: hulpdiensten, gehandicapten, zorgtaxi’s, noodzakelijke diensten en beroepen etc.

Het kan wel, maar dan zal de gemeente – zoals in Utrecht gebeurt – flankerend beleid moeten instellen: gratis ov vanaf parkeerplaatsen, andere inrichting van gebieden, andere infrastructuur, aanvullende mobiliteitsdiensten etc. Zou fijn zijn als de krant ook laat zien hoe het wel of anders kan. Voorbeelden te over!

Eric Jellema, Amsterdam

‘Wat een rust! Sluit de hele stad af voor auto’s die er niets te zoeken hebben’

Op deze prachtige zaterdag liep ik van mijn huis naar dat van mijn partner. Eerst door mijn eigen Noorderbuurt, via het Amstelveld en de Utrechtsestraat naar de Magere Brug. Wat een rust, terwijl er toch zoveel leven is! Wat een frisse lucht! Vrijwel geen geronk en uitlaatgassen van auto’s, maar volop fietsers en wandelaars. Een peuter drentelt rond met een stepje. Zijn moeder kijkt ernaar zonder stress, want geen auto te zien. Zo zou de stad elke dag moeten zijn.

Dan langs de Hoftuin naar de Weesperknip. Gefrustreerde bestuurders proberen toch maar weer hun dikke Porsche langs de slagbomen te duwen, ook al weten ze dat het niet mag. Maar ja, hun auto is duur, dus zij zijn belangrijk. Toch? Er zitten opvallend veel mensen alleen in een auto. Zijn dit echt mensen die niet ook in de tram of de metro hadden kunnen stappen? Een ambulance heeft moeite om erlangs te komen, niet omdat de slagboom niet opengaat, maar omdat de bestuurders in de zinloze wachtrij geen millimeter wijken.

Langs de Hortus, de Middenweg en Artis naar het Entrepotdok. Daar is Amsterdam altijd al zo mooi, vooral op het Entrepotdok, waar wandelen en fietsen al de norm is.

Vanaf de brug naar de Sarphatistraat begin je de files te zien van de auto’s die niet langs de knip kunnen. Zo’n 80 procent van de auto’s is gloednieuw en duur en meestal zit er maar een enkel persoon in. Soms een jong stel met een Frans of Duits kenteken. Auto’s blokkeren de trambaan om maar snel in te kunnen voegen.

Door de Czaar Peterstraat naar de Panamalaan, hetzelfde beeld. Er wordt boos gekeken naar voetgangers die tussen de auto’s door proberen over te steken, over het zebrapad, met het voetgangerslicht op groen. Op doordeweekse dagen is zo’n 30 procent van de auto’s in de file een glimmende leasebak met daarin een enkele man in pak.

Conclusie: de Weesperknip gaat niet ver genoeg. Vooral rijkere autobezitters blijven door de stad rijden, ook al staan ze uren vast, omdat ze nu eenmaal vinden dat hun persoonlijke autoritje prioriteit heeft boven een leefbare stad. Sluit de hele stad af voor auto’s die er niets te zoeken hebben, omdat hun bestuurders ook prima met het openbaar vervoer kunnen gaan. Wat dan overblijft, is een schone, frisse, leefbare plek voor iedereen. En oh ja, als er veel minder verkeer is, kunnen we natuurlijk ruim baan geven aan de hulpdiensten, de leveranciers en aan de mensen die hun auto echt nodig hebben.

Maartje Vrins, Amsterdam