Lezers over de plannen voor een autoluw Amsterdam: ‘Oogkleppen af en omarm de auto’

De auto moet in Amsterdam vrijwel overal binnen de Ring plaatsmaken voor het openbaar vervoer, zo maakte de gemeente dinsdag bekend. Lezers reageren: ‘Dit vraagt om grote investeringen in het openbaar vervoer.’

- De verkeerswethouder zegt over de plannen: ‘Het zal wennen worden’

‘Er rijdt geen tram bij het Vondelpark’

Wethouder Melanie van der Horst wil het openbaar vervoer aantrekkelijker maken ten opzichte van de auto en ziet op de Amstelveenseweg bij het Vondelpark een tram minutenlang in de file staan achter alle auto’s. De tram moet daar kunnen doorrijden zegt ze.

Mag ik de wethouder erop wijzen dat er op die plaats helemaal geen tramlijn rijdt. Dat stuk rails tussen Overtoom en Zeilstraat wordt alleen gebruikt voor remise-ritten. En die vinden meestal heel vroeg en heel laat plaats.

‘Ken uw stad,’ zou ik zeggen!

Henk Visser, Amsterdam

‘Als vader van drie kinderen kan ik niet zonder auto in Amsterdam wonen’

Amsterdam is een bruisende stad, Amsterdam is een ondernemende stad. Een stad waar mensen wonen, gezinnen, samen of alleenstaand. Een stad waar ondernemers en creatieven initiatieven nemen en daarmee de stad mooier en rijker maken. De auto is daarbij, of je het leuk vindt of niet, een essentieel onderdeel. De nieuwe plannen betekenen hogere kosten, lagere leveringsbetrouwbaarheid, meer overlast en uiteindelijk een niet zo bruisende en ondernemende stad. Ik vraag het stadsbestuur de oogkleppen af te doen en de auto te omarmen. Wees hard voor de oorzaken van overlast zoals dagjesmensen, maar regel de auto nu goed voor de bewoners, ondernemers en leveranciers.

Daarnaast vind ik dat Amsterdam aantrekkelijk moet blijven voor jonge gezinnen. Ik ben vader van een gezin met drie kinderen, in deze levensfase kan ik niet zonder auto. Ik woon in Oost, mijn ouders wonen in Oud Zuid en Oud West en ik werk in Noord. Met deze plannen wordt het niet te doen om mijn kinderen voor mijn werk naar mijn ouders te brengen en einde dag weer op te halen. Amsterdam wordt een stad van de rijken en de armen, voor Amsterdammers met kinderen wordt Amsterdam steeds minder aantrekkelijk en dat is slecht voor de stad.

Bart Truijens, Amsterdam Watergraafsmeer

‘Probleem voor mantelzorgers’

‘Het zal even wennen worden’ zegt de eind-dertigster en ‘niet oorspronkelijk Amsterdamse’ wethouder Van der Horst. Zo te zien is zij nog niet aan mantelzorg toe en met haar drie kinderen is zij wellicht in het bezit van een elektrische bakfiets. Dus het zal voor haar geen probleem zijn dat Amsterdamse automobilisten ‘even’ over de ring ( A10) zullen moeten gaan willen ze een ander deel van de stad bereiken.

Voor wie het wel een probleem is zijn de mantelzorgers, veelal 60-plussers, zelf al de stad uitgepest omdat het gewoonweg niet meer te betalen is. Maar wel nog met oude, behoeftige Amsterdamse ouders, die bij de schaarste en het ontbreken van de broodnodige zorg en bijstand genoodzaakt zijn meerdere keren per week de stad in te rijden om te redderen.

J.H. van der Wal, Hilversum

‘Taxi’s vervullen cruciale rol’

De afgelopen jaren heeft iedere Amsterdammer aan den lijve kunnen ondervinden hoeveel drukker het op de Amsterdamse wegen is geworden. Het centrum is helemaal dichtgeslibd door al het het autoverkeer. De reden hiervoor is enerzijds natuurlijk het toegenomen autoverkeer, maar anderzijds ook gemeentelijk beleid waarbij steeds meer wegen worden afgesloten, waardoor automobilisten geen mogelijkheden meer hebben om de stad snel te verlaten.

Hopelijk behoudt de wethouder de tegenwoordigheid van geest om Amsterdamse taxi’s met een trambaanontheffing toe te staan om gebruik te blijven maken van de trambanen. Zodat Amsterdammers toch een alternatief hebben om zich door de stad te blijven verplaatse, mocht het ov of de fiets geen optie zijn. Taxi’s vervullen namelijk een cruciale rol als aanvulling op het openbaar vervoer.

Stef Keij, Amsterdam (taxichauffeur)

‘Een redding!’

De auto weren binnen de Ring? Een redding! Ik zie nog veel te veel doorgaand verkeer door de stad rijden. Toeristen proberen met de auto tot op de Wallen, de Nieuwmarkt, de Dam te komen... niet meer van deze tijd. Een echt autoluwe binnenstad is dat wel.

Verzoek aan het stadsbestuur: maak ook de Prins Hendrikkade-Oost echt autoluw. De file van auto’s tussen de IJtunnel en de Odebrug, die via de Odebrug van oost naar west proberen te komen is vergelijkbaar met de Bijenkorffile. Vreselijk. Die route is niet meer geschikt voor doorgaand verkeer. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Net als aan de bussen die, zie ik, daar gewoon nog 50 mogen rijden. Over die slechts 700 meter! Nauwelijks tijdwinst.

Jeroen de Geus, Amsterdam

‘Dit vraagt om enorme investeringen in ov en wegen’

De autoluwe stad kan een zegen zijn, maar als dit op de verkeerde manier wordt gedaan een vloek. Dit plan zal gepaard moeten gaan met enorme investeringen in vooral het ov, maar ook de wegen van en naar de ringweg en de ringweg zelf. Op het moment van schrijven is het, om van de ene kant van de stad naar de andere te gaan, sneller en goedkoper om de auto te pakken dan om met het ov te gaan. Dat moet anders en dan volgt de autoluwe stad vanzelf.

Twan Nooitmeer, Amsterdam-Noord

‘Alleen toegankelijk voor bewoners en vergunninghouders’

Als autobezitter woonachtig in De Pijp (de Govert Flinckstraat), die dagelijks voor woon-werkverkeer de auto gebruikt, ben ik niet per se tegen het verminderen van de ruimte voor auto’s in de stad om meer ruimte vrij te maken voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Mijn voorstel zou zijn: zorg voor oplossingen in lijn met de manier waarop het op de Sarphatistraat is geregeld (waar auto’s ‘te gast’ zijn), en dan uitsluitend voor bewoners.

In het bijzonder in de weekenden heeft de aanwezigheid van dagjesmensen en toeristen, die niet gewend zijn met de auto in een stad te rijden, een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Wanneer de stad met deze maatregel het ov nóg beter zou maken, is dat een sterk argument om de binnenstad uitsluitend toegankelijk te maken voor bewoners en ondernemers met vergunningen. Tenminste, als er voldoende grote parkeergelegenheden aan de rand van de stad komen, aangesloten op het ov-netwerk.

Wesley van Wijngaarde, Amsterdam

‘Stad minder toegankelijk voor mindervaliden’

Hier zijn geen 150 woorden voor nodig. Met iedere stap naar autoluwheid wordt de toegankelijkheid van de stad voor mindervaliden, die wel afhankelijk zijn van een auto voor hun vervoer, minder toegankelijk. Weer een plan dat niet goed is doorgedacht.

Ruth Lapid, Amsterdam