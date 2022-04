Lezers over de paasdrukte in de stad: ‘Dit is niet het Amsterdam waar ik trots op ben, echt walgelijk’

Lezers reageren op de paasdrukte: de binnenstad van Amsterdam was tijdens het weekend weer net zo druk als voor de coronacrisis. ‘Kunnen we niet beter auto’s van toeristen uit de stad weren?’

‘Weer auto's van toeristen uit de stad’

Ik moest afgelopen zaterdag wat spullen wegbrengen vanuit Noord naar omgeving Westerpark. Ik ging dus geheel tegen mijn gewoonte in met de auto de stad in. Op de terugweg maakte ik de fout om niet via de Ring, maar via het centrum naar huis te rijden. Dat bleek geen goed idee, ik was even vergeten dat het paaszaterdag was. Het was druk met auto’s in de stad, eigenlijk één grote opstopping.

Maar wat mij opviel was dat circa de helft van de auto’s die ik tegenkwam van toeristen was, voornamelijk Duitsers, Belgen en Fransen. Dan was er nog zo’n kwart van alle auto’s een taxi en de rest bestond uit ‘normale’ Nederlandse auto’s.

Als we nou toch bezig zijn om buitenlandse toeristen uit onze coffeeshops te weren, kunnen we dan niet beter ook hun auto’s uit de stad weren? Een paar grote P+R-terreinen in de buurt van de ringweg en allemaal met ov of pendelbussen het centrum in! Dat scheelt pas echt overlast én een hoop uitlaatgassen in de stad.

Pedro Dado, Amsterdam

‘Hopen op stortregen’

Als ik de dieptreurige foto’s zie van de ‘toeristen’ dan zou je bijna wensen dat het de hele zomer gaat stortregenen. Dit is niet het Amsterdam waar ik trots op ben, echt walgelijk.

Marieke Duppen, Amsterdam

‘Terug naar het niveau van 2019? In geen geval’

De NBCT verwacht meer buitenlandse toeristen in Amsterdam dan vorig jaar en stelt: ‘maar we zijn nog lang niet op het oude peil.’ Houden zo, zeg ik dan. NBCT-directeur Jos Vranken voorspelt: ‘De perceptie van de toeristenstroom is negatiever.’ Dat voelt hij dus heel fijn aan, óók in mijn geval. Maar dan zegt hij: ‘Maar zelfs als het aantal internationale bezoekers dit jaar 90 procent zou stijgen, zitten we nog lang niet op het niveau van 2019.’ Ik kan dat niet als een geruststelling opvatten. Integendeel: ik denk dat de heer Vranken, dat is zijn baan nu eenmaal, daarmee alvast de weg vrijmaakt voor een terugkeer naar het niveau van 2019.

Laat ik daarom nu alvast maar zeggen dat dit inderdaad niet de bedoeling is, in geen enkel geval, op geen enkele manier.

Wouter van Oorschot, Amsterdam

‘Voortrekkersrol verdwenen’

Ruim 50 jaar geleden, toen we hier nog een voortrekkersrol hadden, werd er aan niemand in Fantasio of de Melkweg gevraagd waar ze vandaan kwamen als ze weed of hash wilden kopen.

Onze provinciale burgemeester zet zich met haar verbod af tegen alle Amsterdammers die Vrijheid in de breedste zin van het woord nog hoog in het vaandel hebben staan, schande!

Bettie Klunder, Amsterdam

‘Maak Amsterdamse muziek Engelstalig’

Nu steeds meer plekken in de stad Engelse namen krijgen, zoals Amsterdam Bay Area, stel ik voor om dat ook met Amsterdamse muziek te doen. Bijvoorbeeld “By us in the Jordaan, from your héla, héla, hatsjikiday.” Zo begrijpen steeds meer toeristen wat er bedoeld wordt.

Edgard Gommeren

‘Directer contact tussen toerist en bewoners stimuleren’

“Maar hoe wordt de binnenstad voor zijn bewoners dan wel weer een aangename plek?” verzucht de redacteur in dit artikel.

Je zou kunnen beginnen met directer contact tussen de toerist en bewoners: stimuleer bezoekers aan de stad te verblijven bij de bewoners thuis. Daardoor voelt en gedraagt de bezoeker zich veel meer als een gast dan als een pretzoeker.

Diederik van der Staay, Amsterdam

‘Niets geleerd van de coronacrisis’

Amsterdam wilde de stad toch teruggeven aan de Amsterdammers? En het toerisme beperken en reguleren? Als ik die foto van de Wallen zie gaat dat dus nog wel even duren. Er is dus blijkbaar niets geleerd van de coronacrisis. Dat was door alle lockdowns toch het uitgelezen moment om echt iets te veranderen. Maar blijkbaar moeten we bij elke crisis weer het wiel uitvinden.

Ilona Dekker, Nieuwegein

