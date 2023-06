Lezers over de nieuwe naam van de Hermitage: ‘Maak er maar woningen van. Dan kunnen we het H’uis noemen’

Praat mee: de Hermitage heet voortaan H’art

- Met de nieuwe naam wil het museum benadrukken dat het na de breuk met Rusland een andere koers is gaan varen.

- Naamkundige Erwin Wijman stelt in een opinie dat de naamswijziging een enorme misser is.

- Heeft u een beter idee voor een nieuwe naam? Stuur uw reactie van 150 woorden naar hethoogstewoord@parool.nl o.v.v. uw naam een woonplaats.

- En lees hier meer over naamsveranderingen in de kunstwereld: die gaan nooit zonder slag of stoot.

- Ook deze keer is er een probleem: Het Belgische Hart Magazine beschuldigt het nieuwe H’art Museum van het stelen van de naam en logo.