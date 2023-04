Lezers over de nieuwe fietsenstalling bij CS: ‘Niet meer van de gewone Amsterdammer’

De nieuwe fietsenstalling bij het Centraal Station verdeelt Amsterdammers. De een vindt die tijdrovend en onhandig, anderen een schot in de roos. Nog weer een andere lezer is vooral enorm te spreken over het on-Nederlands vriendelijke personeel van de stalling.

Wat is het nieuws? - Eind januari werd de nieuwe fietsenstalling onder het Centraal Station geopend. Hier kunnen fietsen tegen betaling geparkeerd worden. - De oude fietsflat, die meer dan 20 jaar dienst deed, sloot eind februari. - Meer mensen parkeren nu hun fiets rondom het station omdat ze niet bereid zijn te betalen, en de overlast neemt toe.

Ik mis de fietsflat

Ik mis de fietsflat! Oké, de fietsflat werd steeds viezer, mijn fiets werd steeds hardhandiger behandeld door andere geparkeerde fietsen, maar ik kon vaart maken als ik iets later was, mensen inhalen op de fietsflat, het was overdekt en het allerbelangrijkste: het was gratis!

De nieuwe parkeerplek geeft me stress! Ik werk namelijk in de thuiszorg en een dienst kan soms uitlopen. Ik wil de trein van 21.24 uur halen maar als ik dan twee stoplichten moet kruisen, moet wachten op iemand die niet loopt op de roltrap maar stilstaat en ondergronds dat hele eind moet lopen – want je mag niet fietsen in de ondergrondse stalling – dan is de kans groot dat ik moet rennen of de trein mis.

Ik las ergens dat de afstand van fiets naar trein aanzienlijk korter was geworden met de fantastische ondergrondse stallingen. Ja, als je vanaf je geparkeerde fiets naar de trein meet. De vijf (rol)trappen en alles daartussen niet meegerekend! Dit kan nooit sneller zijn dan de route van de fietsflat naar spoor 4!

De roltrappen zijn veel te smal gemaakt. Ze zijn vet lang en veel te steil. Gelukkig heb ik handremmen om de vaart naar beneden te temperen. Ik raad het een ouder iemand niet aan of iemand die slecht ter been is, want de weg omhoog en dan vooral die eerste roltrap beneden is lang en steil!

Ik wil ook nog wat zeggen over het personeel – dat dan wel weer geweldig is. Volgens mij hebben ze een of andere Amerikaanse cursus gehad voor hoe om te gaan met klanten. Dat heb ik niet eerder ervaren! Supervriendelijk, uitnodigend, iedereen mag komen kijken – ‘gaat u maar kijken hoor’, tegen toeristen ‘het is voor iedereen toegankelijk’. Dat is wel leuk om te zien en mee te maken.

Maria Vera, Soest

Gedwongen om met de auto te gaan

Mijn persoonlijke mening is dat de fietsenstalling er prachtig uitziet, maar totaal niet praktisch is. De fietsenrekken zijn ontworpen voor het formaat van een standaardfiets. Als je fiets niet standaard is, past die er niet in. Heb je dus bijvoorbeeld een mandje, bagagedrager voor of bijvoorbeeld een kinderzitje achter dan heb je een probleem.

Ik gebruik mijn fiets om de week, de hele (werk)week, omdat ik om de week mijn dochter naar school breng. Dus staat mijn fiets minimaal 8 dagen achter elkaar stil (los van schoolvakanties). Dat kost mij vrij veel geld per maand. Hierom heb ik besloten niet meer met de fiets te gaan en breng ik mijn dochter voortaan naar school met de auto.

Sander Wolf, Amsterdam

Verplicht inchecken spreekt mij niet aan

Waarom niet gewoon een hellingbaan waar je naar binnen fietst in plaats van al die roltrappen? Het systeem dat je verplicht moet inchecken met een OV-chipkaart of bankpasje spreekt mij ook niet echt aan. Waarom moeten ze alles van je weten? 24 uur stallen is soms ook te kort. Als je even een paar dagen naar Parijs op en neer gaat met de trein, bijvoorbeeld. Ik parkeer liever ergens op straat. Dan moet je nu wel wat verder lopen naar het station, omdat je in het hele stationsgebied nu nergens je fiets meer (boven de grond) neer mag zetten.

Martijn Oostra, Amsterdam

Waarom is dit niet 100 jaar eerder gedaan?

ik vind de nieuwe fietsenstallingen helemaal GE-WEL-DIG!

Wij wonen op de Piet Heinkade, naar ik dacht ‘vlak bij Centraal’. Maar de afstand naar CS viel toch een beetje tegen als je haast hebt (20 min lopen). En ja, waar zet je dan je fiets? Er was een kleine betaalde stalling aan de centrumzijde waar ik dankbaar gebruik van maakte, maar dan moest je toch ‘helemaal’ om het hele station heen fietsen, via dat gruwelijk onoverzichtelijke fietskruispunt over de Odebrug.

Nu is tot mijn/ons grote geluk deze nieuwe stalling er gekomen: aan ‘onze’ kant van het station nog wel. Ik fiets letterlijk in 5 minuutjes naar CS, parkeer eenvoudig mijn fietsje (tag op de fiets en doorlopen maar!) en neem de middelste uitgang die mij direct naar de metro brengt. Of naar de trein natuurlijk. Ik neem veel vaker het openbaar vervoer nu de stalling dit zo gemakkelijk en toegankelijk maakt.

En als ik dan later weer mijn fiets ophaal en CS aan de IJ-zijde uitloop, word ik altijd weer overweldigd door het prachtige ruime zicht op water, boten, Eye en Adam Toren. Ik neem iedere keer een paar momenten om over die hele lange lege IJ-promenade te staren... en vraag me dan af: waarom is dit niet 100 jaar eerder gedaan?

Marlou Groot, Amsterdam

Niet meer van de gewone Amsterdammer

Architectonisch zitten de nieuwe stallingen natuurlijk sterk in elkaar en op afbeeldingen ziet het er schitterend uit. Daarnaast beginnen zowel de voor- als achterkant van het gebied rond het Centraal Station er gelikt uit te zien.

Wat in de praktijk alleen jammer is, is dat dit station niet meer het station van de ‘gewone’ Amsterdammer is, en dat deze schoonheid voornamelijk door toeristen gezien zal worden. Los daarvan, is er ook nog eens een hoop op te merken over de stallingen zelf. Zo is het ten opzichte van de (cult)fietsflat verder lopen naar het station. Ook is er niemand geweest die gedurende de bouw bedacht heeft dat laadpalen voor elektrische fietsen en parkeerplekken voor bakfietsen geen overbodige luxe zijn in een binnenstalling. En tot overmaat van ramp is tegenwoordig zelfs zo iets simpels als een fietsenstalling niet meer voor iedereen weggelegd gezien er (na 24 uur) betaald moet worden. Kortom: een hoop misgeslagen planken.

Had de gemeente niet beter de bestaande fietsflat op kunnen knappen en drie keer zo hoog kunnen maken? Dit had waarschijnlijk voor een schijntje van het budget gekund, geen gedoe met rijen bij roltrappen veroorzaakt, was ook nog eens lekker cult en laagdrempelig gebleven. Én het lelijkste stuk van het Centraal Station – het Ibishotel – was dan uit het zicht geweest.

Mike Jacobs, Amsterdam



Onhandig voor een snelle boodschap

De nieuwe fietsenstalling is prima wanneer je daadwerkelijk van plan bent met het openbaar vervoer te reizen. Dient dus precies zijn doel. Pittig tempo wel, die rolpaden. De neerdaling vraagt volledige focus om mijn fiets (en mijzelf vooral) veilig bij de stalling te krijgen.

Voor een snelle boodschap in of rondom het station is het echter een behoorlijke missie om je fiets te parkeren. Laatst zocht ik ijverig naar een plekje bij de Albert Heijn aan de Prins Hendrikkade. Met de staart tussen de benen en lichtelijk gefrustreerd ben ik, zoals een voorbeeldig burger zich betaamt, uiteindelijk teruggekeerd naar de fietsenstalling. Ik ben benieuwd of dit zo blijft, of dat er wellicht tijdelijke parkeerplekken komen?

Toch moet gezegd: ons prachtige station komt nu wel weer helemaal tot zijn recht, zonder de honderden veelal krakkemikkige fietsen – of onderdelen daarvan – die er voorheen omheen stonden.

Stephanie van Es, Amsterdam