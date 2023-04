Lezers over de enorme TikTokrijen in Amsterdam: ‘Falende gemeente laat de binnenstad verloederen’

De binnenstad van Amsterdam kampt met overlast door TikTok-rijen met toeristen, van tientallen meters lang. Wat te doen? Lezers van Het Parool reageren: ‘Amsterdam is soms zo naïef.’

Dit schreven we over de TikTokrijen: * Een nieuw fenomeen in Amsterdam: de TikTokrij. Drommen toeristen die voor friet of chocoladekoeken naar een winkelgebied komen en de stoep blokkeren. In de 9 Straatjes zorgt het voor overlast en ergernis. * Waarom toch die rijen? Daar ligt mede een sociaalpsychologisch fenomeen aan ten grondslag dat ‘de beschrijvende norm’ heet. Lees de uitleg.

‘Falende gemeente laat de binnenstad verloederen’

‘Aanpak Binnenstad’ heet het ambitieuze Amsterdamse beleid dat ervoor moet zorgen dat het centrum weer leefbaar wordt voor bewoners en dat Amsterdammers er weer graag komen. Het schijnt dat ambtenaren en bestuurders hier dagelijks mee bezig zijn. Amsterdam&Partners zou het toerisme in goede banen leiden. Het klinkt allemaal mooi, maar de realiteit is compleet anders. De 9 straatjes-buurt verloedert in hoog tempo door de massale komst van Tiktok-toeristen en niemand grijpt in. Egoïstische patatboeren kunnen de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun bedenkelijke bedrijfsvoering gewoon aan hun laars lappen. Oneigenlijk gebruik van publieke ruimte, uitpuilende prullenbakken, hordes patatvretende mensen die de doorgang belemmeren, normale ondernemers die eronder lijden: het kan allemaal. Als de gemeente niet snel ingrijpt, en dat kan, gaat de héle binnenstad ten onder aan onbeheersbare commerciële initiatieven onder het toeziend oog van een compleet falende overheid. De Wallen in het kwadraat.

Carla Hoffschulte, Amsterdam

‘Los het op met qr-codes’

Die Tiktokrijen kunnen toch makkelijk met een qr-code opgelost worden? De toerist richt een camera op een qr-code in de etalage en dan tikt een persoonlijke klok met rijnummer terug. Met gps en bluetooth kan de klok vertragen als die wachtende in de ‘virtuele rij’ een te groot ommetje maakt en zich niet exact op tijd kan melden bij de patat-, stroopwafel-, of broodjesbalie. Als al die attracties in dezelfde toepassing komen dan kan de meute exact geprogrammeerd worden voor hun mars door de stad. Misschien verschijnt er dan ook af en toe de melding ‘Amsterdam is vol, kom een andere keer terug’.

Reinder Rustema, Amsterdam

‘TikTok is de tikkende tijdbom’

TikTok is de tikkende tijdbom onder het succes van de 9 Straatjes. Van aantrekkelijke winkelbuurt zijn die in korte tijd verloederd tot vreetgoot. Vies, vol en vulgair. Enkele ondernemers lopen gigantisch binnen ten koste van andere winkeliers en bovenal ten koste van de buurt en haar bewoners. De winst is voor de enkeling, afval blijft achter voor de gemeente en ergernis en ellende voor de bewoners. Bedankt!

Marita Hendricks, buurtbewoner

‘We doen het onself aan’

Wie staan er in de rij? TikTokkers! En wie zijn dat? Inderdaad, jongeren. Wie verdienen er aan? Dat antwoord hoef ik niet te geven. Het zijn de uitwassen van de vrije markt. Ik word er ontzettend ongelukkig van, en ik niet alleen. Maar we doen het onszelf aan. Ouders stimuleren nog steeds dat jongeren (voor weinig geld) de wereld over sjouwen, ouders staan nog steeds toe dat hun tieners op een zeilschip naar Spitsbergen zeilen, scholen gaan nog steeds massaal naar Griekenland, Spanje en Rome en universiteiten gaan nog steeds massaal naar de wintersport.

We doen het onszelf aan, maar nogmaals: ik word er doodongelukkig van. Ik woon in een stad waar het iedere dag Koningsdag is. En omdat er geen weg terug is, ben ik gevlucht en woon ik in Osdorp. Ook dat maakt mij diepongelukkig, ik voel mij verdreven en weggehoond. Ik ben bang dat het tij niet te keren is, alleen met een soort van dictatuur met overal politie, bewaking en gezichtsherkenning.

De Wallen zijn de hel. Ik wil de bewoners graag van steun zijn – bouw dat erotisch centrum daarom maar in Osdorp. Het mag in mijn achtertuin gebouwd worden, we zijn namelijk zelf veroorzakers van de bende en hebben daarom ook de oplossing in eigen hand.

We doen het onszelf aan en verkwanselen samen wat ons lief is. Ik hoor en zie de Transaviavliegtuigen alweer overvliegen. Duizenden passagiers per dag, we doen het zelf!

Nynke, Amsterdam Osdorp

‘Verhuis deze winkels naar de Foodhallen’

Hedendaags toerisme heeft een ander doel gekregen: consumeren. Bovendien hebben mensen al snel last van fear of missing out. De andere kant van de medaille is dat het al snel veel te druk kan worden, onder invloed van sociale media. Door de drukte is een bepaald gebied al snel niet meer toegankelijk en doen inwoners van de stad er alles aan om dit gebied te vermijden. Om de drukte te reguleren wil ik voorstellen om deze afhaalwinkels te verhuizen naar de Foodhallen. Op deze manier kunnen de Negen Straatjes weer een gewoon winkelgebied worden.

Nesli Simsek, Amsterdam

‘Open juist meer van dit soort zaakjes’

Wat te doen aan de TikTokrij? Misschien is het geen kwestie van minder, maar juist van meer. De toeristenstroom is niet te stoppen. Open meer van dit soort zaakjes, maar dan ergens waar de stoep meer dan één vierkante meter groot is. Om ervoor te waken dat alle stadsdelen buiten het centrum ook verpretparkiseerd raken, is het misschien goed om nog een Foodhallen (ook erg populair bij de internationale meute) te bouwen; maar dan buiten het centrum. Denk aan de LX Factory in Lissabon, een soort surrogaatwijk vol met restaurantjes en vintagekleding. Een permanent Terrassenfestival meets Sunday Market op het Westergasterrein, daar zijn ze al een tijdje aan het warm draaien. Nu nog een bekende TikTokker paaien om er een filmpje te schieten.

Lisa van de Ven, Amsterdam

‘Amsterdam is soms zo naïef’

Als ex-Amsterdammer, sinds kort, kan ik tig redenen noemen waarom ik de stad, met bloedend hart, heb verlaten. De scheefgroei tussen gewenst en ongewenst toerisme is een van de redenen. Vooral de jeugdigen worden onderschat in hun behoeften en marketingtalenten. Er hoeft maar één invloedrijke TikTokker te posten en voila, je hebt een hype. Amsterdam is soms zo naïef. Desalniettemin is er één geruststellende gedachte: hypes verplaatsen zich. Zo ook op TikTok. Zo ook offline. Tijd voor een goede Amsterdamse TikTokker om de boel te spreiden?

I. Bolluijt, Zandvoort (Amsterdam Beach)

‘Minder aandacht voor al dat hippe gebeuren’

De TikTokrij, maar ook de Paroolrij: ook Het Parool beschrijft iedere week wel een hip tentje die je moet bezoeken. Dus Parool, even minder aandacht voor al dat hippe gebeuren, en wat meer voor de daadwerkelijk belangrijke zaken in de stad.

Andries Olijslager, Amsterdam

‘Doe als Florence: verbied eten op straat’

Als je op een zondagochtend de driehoek Leidsestraat/Spui/Negen Straatjes verkent, zie je pas de verloedering van de stad als gevolg van het zwerfvuil. Zwerfvuil voornamelijk veroorzaakt als gevolg van het consumeren op straat. Waarom neemt de gemeente Amsterdam geen maatregel zoals in Florence? Daar is het consumeren van broodjes, pizza’s en andere etenswaar op straat verboden. Lijkt me een simpele, maar doeltreffende ingreep.

Alex van der Smaal, buurtbewoner Negen Straatjes/Leidsestraat

‘Bestrijd TikTokrijen met TikTok’

Waar de Kalverstraat de Heiligeweg kruist, vlak bij het Spui, stond op 8 april een TikTokrij van honderd meter voor Van Wonderen Stroopwafels. Voor Van Holland Stroopwafels, drie panden verderop, stond geen hond. Het fenomeen van de TikTokrij in volle glorie. Zoals men vuur met vuur bestrijdt, kunnen TikTokrijen wellicht bestreden worden met TikTok. ‘Dear tourist! Kent u La Vallade, Thúskomme of Stadscafé Van Mechelen? Oergezellig en lekker ver weg uit het centrum! Of café-restaurant Amsterdam tegenover het Westerpark? Een puike plek waar u nooit toeristen tegen zult komen. Maar als u per se centraal wilt blijven, gaat u dan vooral naar het Urban Café aan het Spui: ver weg van de Amsterdamse drukte. Rust gegarandeerd - for you and for us, as well!’

David Cohen, Amsterdam

‘Venetië is er heilig bij’

Onbegrijpelijk dat ze op het stadhuis druk bezig zijn bewoners het leven zuur te maken door de auto uit de stad te weren en het openbaar vervoer om zeep te helpen, terwijl het maar dóórgaat met het toeristen naar de zin te maken, met die zinloze snoep- en stroopwafelwinkels en patatzaken, onzinnige rijen die stoepen en stegen blokkeren en dat lopende gevreet door de binnenstad. Venetië is er heilig bij. ‘Kwaliteitstoeristen’? De stad kan het gewoon niet aan. Gemeente Amsterdam: doe er wat aan!

M. Veldman, Amsterdam