Lezers over Amsterdamse buurten onder druk: ‘Ymere heeft het buurtgevoel om zeep geholpen’

De Amsterdamse buurt staat onder druk. Hoe minder sterk Amsterdammers zich betrokken voelen bij hun buurt, hoe groter de kans dat ze de stad verlaten. Lezers reageren: ‘Sommige expats zie ik nooit, zelfs niet in de lift. Wie er sinds een half jaar boven ons woont: geen idee.’

Bij onze kiosk wordt genoeg gemengd!

Ik lees zojuist het stuk van Marc Kruyswijk over de Amsterdamse buurt die onder druk staat. Een bekend fenomeen, en ik onderschrijf het ten zeerste, toch voelde ik een kraakje in mijn hart toen ik het voorbeeld over de taferelen bij de speeltuin in het Beatrixpark las.

Ik ben ondernemer in het Beatrixpark, het winkeltje bij het pierenbadje. We bestaan inmiddels 10 jaar en horen dagelijks het wel en wee uit de buurt, zowel vanuit de bewoners als vanuit het stadsdeel.

De toename van expats wordt vaak als oorzaak genoemd voor de druk op de buurt, net als de samenstelling van de wijk, die niet divers genoeg zou zijn... maar juist in het Beatrixpark, vooral bij de speeltuin, het badje of op het losloopveld voor honden, wordt er wél gemengd!

We zien zat voorbeelden bij onze kiosk: ras-Amsterdammers in gesprek met ‘yuppen’, groepjes sportdames van 55+ die elke zaterdag ontbijten met ‘huiszwerver’ Brian. Maar er wordt inderdaad niet goed gemengd tussen expats en Nederlanders, ook niet langs de zandbak.

Nicole Nuijens, Amsterdam

Mijn stekje voor de deur is de veiligste plek van Amsterdam

De Indische Buurt is net een groot dorp en via de buurtschool leerde ik veel mensen kennen. Met de buren in de Borneohof (Javaplein) heb ik goed contact. Op zonnige dagen moet ik op de houten galerij over kleedjes, fietsjes en spelende buurkinderen klimmen om ons huis te bereiken. Ja, dat vind ik leuk. Mijn stekje voor de deur is de veiligste plek van Amsterdam: het grut komt me elke dag redden van monsters of een uitslaande brand.

In de Borneohof wonen kopers, sociale en particuliere huurders naast elkaar. Bijna iedereen van ons deel van het complex komt langs bij een spontane borrel of helpt bij de jaarlijkse schoonmaak. Maar sommige expats zie ik nooit, zelfs niet in de lift. Wie er sinds een half jaar boven ons woont: geen idee. Misschien kom ik daar bij een volgende borrel achter.

Fiona Hoogveld, Amsterdam

Amsterdam kent bijna dertig Stadsdorpen

Amsterdam kent bijna dertig zogeheten Stadsdorpen. Dit zijn communes binnen een bepaald gebied in de stad. Stadsdorp Gracht en Straatjes bestaat dit jaar tien jaar en kent zo’n honderdtachtig leden. Dit zijn bewoners van het gebied tussen Rozengracht, Vijzelstraat, Lijnbaansgracht en Nieuwezijds Voorburgwal. De actieve leden ontmoeten elkaar bij periodiek terugkerende activiteiten die ze zelf organiseren. Er wordt gewandeld, jeu de boules gespeeld, aangezeten aan de wekelijkse stamtafel en samen gegeten in een buurtcafé. De sociale cohesie in dit stadsgedeelte is zeker toegenomen. Leden zijn vrienden geworden en bij calamiteiten staat er altijd hulp klaar.

Vera Leenarts, secretaris Gracht en Straatjes

We mogen best meer om elkaar geven

Samen met andere jonge en idealistische buren gingen we van deur tot deur in ons appartementencomplex om onze buurt ertoe te bewegen akkoord te gaan met verduurzamingsplannen. Helaas maakte ik bij het aanbellen vaak genoeg mee dat mensen hoorbaar thuis waren, maar niet opendeden of dat er (tevergeefs) een gesprek gevoerd moest worden waarbij de deur dicht bleef, terwijl de buurman duidelijk aangaf ‘niks te hebben met die onzin’ omdat hij er ‘niet meer van zou profiteren’. De onverschilligheid en het ‘ikke, ikke, ikke’ in de samenleving, die samen steeds meer de overhand lijken te nemen, werden op zulke momenten pijnlijk voelbaar. Dat maakt me bij vlagen weleens moedeloos.

Ik ben dankbaar voor de momenten met buurtgenoten met wie ik wél een klik mee heb, zoals de leden van de duurzaamheidscommissie, mijn Surinaamse buurman (‘ik wist niet dat je ook Su bent!’) of de weduwe (en haar hondje Roy) met wie ik af en toe een kop koffie drink en/of een wandeling in de omgeving maak. Dan word ik eraan herinnerd dat die sociale cohesie gelukkig (nog) niet helemaal uit mijn wijk verdwenen is.

Yaïr da Costa, Amsterdam

Als ik een ommetje maak, heb ik zo de halve buurt gesproken

Het door onder anderen predikant Jurjen de Bruijne geschetste beeld van de sociale cohesie in de Spaarndammerbuurt herken ik niet. Sinds zeven jaar woon ik met mijn gezin in deze gezellige buurt en het lijkt wel een soort dorp. Als ik een ommetje maak met de hond, dan heb ik zo de halve buurt weer gesproken. Mijn kinderen slijten hele dagen in de speeltuinen van het Zaandammerplein en het Houthavenpark of simpelweg in het Spaarndammerplantsoen, met wie er ook komt aanwaaien. Samen met mijn directe buren onderhoud ik onze geveltuin. We hebben er een bankje neergezet om elkaar te ontmoeten. Misschien moet meneer De Bruijne de Hebron wat meer uitkomen, hij is bij ons van harte welkom.

Elsbeth Bronswijk, Amsterdam

Overal hebben minder mensen minder contact, dankzij telefoons

Mooi herkenbaar verhaal over sociale cohesie. Ik mis echter een belangrijk gegeven dat van grote invloed is op de sociale cohesie: het gebruik van mobiele telefoons en sociale media. Waar je ook ter wereld bent, overal hebben mensen minder contact met elkaar. In restaurants, cafés, de bus, de trein, de tram, op straat: mensen praten niet meer met elkaar, maar zijn met hun telefoon bezig. Zelfs kleine kinderen worden aan tafel in een restaurant zoetgehouden met een spelletje op de telefoon of iPad. Zo leren ze niet om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Lex van Rooijen, Zaandam (verhuisd uit Amsterdam)

Ymere heeft buurtgevoel om zeep geholpen

Wij verhuisden van Oost naar Noord, omdat hier het oude Amsterdam nog leeft: elkaar groeten, kletsen op straat en in winkels. Onze toren op het Waterlandplein was van Ymere. Onderste helft huur, bovenste helft koop. Bewoners van huur én koop deelden verhuisverhalen, tipten elkaar fijne winkeliers en deden mee aan buurtactiviteiten.

Ymere trok een extra verdieping bij de huur, en kon zo de helft plus één verkopen aan een investeerder. We zijn nu twee investeerders verder. PEC Terracotta, uit Luxemburg, neemt niet de moeite om naar vve-vergaderingen te komen. Ze hebben toch al de meerderheid. De voertaal in de lift is Engels – als men dat tenminste spreekt. Huurders komen en gaan in rap tempo. Elke vertrekkende huurder zet zijn troep in de hal. Op straat, in winkels en bij activiteiten zien we ze nooit.

Ymere heeft het buurtgevoel om zeep geholpen, en hielp buitenlandse investeerders om daar een vet uitroepteken achter te zetten.

Pauline Nieuwhof, Amsterdam