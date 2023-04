Lezers over Amsterdammers die de stad verlaten: ‘Die dertigers doen niets aan sociale cohesie’

Veel Amsterdammers trekken weg uit de stad: niet alleen door het gebrek aan betaalbare huizen, maar ook omdat ze niet tevreden zijn over hun buurt. Lezers reageren: ‘Ik wil niets liever dan terug naar de stad.’

Wij gaan voor duurzaam wonen en zorgen voor elkaar

De stad spuugt ons, werkzaam in het onderwijs en ouders van twee kleine kinderen, uit. Omgeven door Tesla’s, verre vliegvakanties en onbetaalbare woonruimtes voelden we ons niet meer welkom. Er was eerst wroeging, tot onze ogen geopend werden.

Wij gaan voor duurzaam, multigenerationeel wonen ver buiten de Randstad op een erf waar het samen delen van spullen en zorgen voor elkaar vooropstaat. Waar er genoeg leerkrachten en verpleegkundigen zijn om ons heen. Waar we een leefgemeenschap kunnen opzetten rondom collectieve solidariteit in plaats van doorgeschoten individualisering. Wat zijn we dankbaar voor deze mogelijkheid. Die toffe Amsterdamse musea bezoeken we wel in onze vakanties.

Laura Boerhout

Ik wil niets liever dan terug naar de stad

Sinds mijn zesde heb ik altijd in Amsterdam gewoond. Ik kan me eigenlijk geen andere woonplek binnen Nederland voorstellen, al hou ik totaal niet van het Amsterdamse accent en de ietwat asociale en ordinaire manier waarop ‘echte’ Amsterdammers met elkaar omgaan. Afkraken voor de lol. ‘Mot je tege kenne.’

Tien jaar geleden was ik zo gelukkig om een nieuwbouwhuis in Amsterdam-Noord te bemachtigen. Voor €290.000 met alles erop en eraan. Zonnepanelen, parkeren in eigen achtertuin, dakkapel, omringd door gezinnen, perfect passend bij onze gezinssamenstelling en oudste zoon. Daarna werden bij ons nog twee kinderen geboren en in de straat nog wel zo’n twintig! Toen metrostation Noord op een paar honderd meter afstand werd geopend was ons woongenot helemaal compleet, met de perfecte verbinding naar heel Amsterdam. Best of many worlds.

Helaas ging onze relatie niet crescendo en werden wij na de scheiding gedwongen het huis te verkopen. Gelukkig met een flinke winst. Een eengezinswoning in Amsterdam zat er voor ons beiden niet meer in. Mijn ex koos voor een appartement in Noord, ik koos voor een eengezinswoning in Purmerend. Daar woon ik nu tussen de ‘gezellige Amsterdammers’, en rijd ik dagelijks op en neer naar mijn geliefde Amsterdam-Noord.

Ik wil niets liever dan terug naar de stad, maar kan mij dit absoluut niet veroorloven als leraar. De komende jaren blijf ik dus met lichte tegenzin heen en weer pendelen. Leraren kunnen een voorkeur krijgen bij sociale huur, maar dit geldt alleen bij een woonafstand van meer dan 20 kilometer van hun werk, en een (bijna) fulltime baan. Daarnaast weet ik niet of het überhaupt mogelijk is om van een koopwoning naar een sociale huurwoning te gaan.

Vincent Schutte, Purmerend

Die dertigers doen niets aan sociale cohesie

Moeten die dertigers vooral over klagen: het gebrek aan cohesie!

Die doen meestal helemaal niets voor hun buurt: alles wordt online besteld, de kinderen gaan in een andere buurt naar school, ze hebben het heel druk, dus vuilnis zetten ze naast de containers. Staan overal voor de scholen met draaiende motoren op hun kinderen te wachten. Ik zou ook nog durven beweren: hun onverschilligheid, zowel van de Nederlanders als expats (nog een graadje erger, want ook nog eens extra onwetend), drijft vele Amsterdammers de stad uit. De goede uiteraard niet te na gesproken.

Irminia Burger

Amsterdamse Godin van Verbondenheid

Amsterdammers willen wel in de stad blijven wonen, maar vertrekken in groten getale. Te kleine woningen, onvrede over hun buurt en de omgang met elkaar. Het vertrek van jonge mensen, gezinnen, is slecht voor de stad. Op ontwikkelingen die je al tien, twintig jaar ziet aankomen, wordt nauwelijks gereageerd door ‘de politiek’. Politici kijken niet verder dan de volgende verkiezingen. Amsterdam moet ‘als de sodemieter’ de leefkwaliteit in buurten verbeteren, buurten autovrije pleintjes geven waar kinderen kunnen spelen, elke wijk een ontmoetingscentrum en véél meer groen. Neem Barcelona, deze stad verandert in een hoog tempo, met autovrije buurten et cetera.

Amsterdamse muizenstapjes van colleges werken niet. Bouw een nieuwe wijk voor 100.000 mensen.

Er ligt genoeg groen asfalt, grasland zonder bodemleven, rond de stad. Een jaarlijks burgerberaad met uit te voeren adviezen is nodig om de stad in een hoge versnelling te zetten onder de vlag van de ‘Amsterdamse Godin van Verbondenheid’.

Toon Jansen, Amsterdam

Amsterdam in beweging

Een tweede uittocht van Amsterdammers naar goedkopere gemeenten. De eerste uittocht was tussen 1960 en 1985, toen ongeveer 200.000 Amsterdammers vertrokken naar Almere, Lelystad, Purmerend of verder Noord-Holland in. Dit keer vertrekken ze volgens Marc Kruyswijk (voorpagina 17 april) ‘niet alleen door het gebrek aan betaalbare huizen, ook omdat ze ontevreden zijn over hun buurt’.

Wij zaten bij de eerste exodus en landden in Naarden, toch nog dicht bij Amsterdam en wij zijn heel tevreden met onze buurt. Al die andere Amsterdammers werden nieuwkomers van Lelystad tot Heerhugowaard. Amsterdam kreeg nieuwkomers uit landen rondom de Middellandse Zee. Een beetje vergelijkbaar met het begin van de 17de eeuw. Amsterdam blijft een stad in beweging.

Henk Penseel, Naarden