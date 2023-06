Lezers over afsluiten Weesperstraat voor auto’s: ‘Ik wil Melanie van der Horst bedanken voor haar moed’

Deze kant op graag. In de Weesperstraat zit de komende weken overdag een 'knip'. Beeld ANP / Joosten Fotografie

Wat is het nieuws? - De Weesperstraat is van 12 juni tot en met 23 juli met slagbomen afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

- De zogenoemde knip is een proef en onderdeel van het plan om de stad autoluwer te maken.

- De eerste dagen leidde de knip tot verkeerschaos in de stad, het verkeer op de Ring leek daarentegen weinig last te hebben van de drukte.

‘Ik wil Melanie van der Horst bedanken voor haar moed’

Leuk is het natuurlijk niet als je, al rijdend in je auto door de Weesperstraat met een muziekje op, ineens op een slagboom stuit. Hoezo mag jij niet verder, wat ís dit!? In je autobubbeltje heb je geen idee hoe het is om te wonen aan of vlak bij deze vierbaans stadsnelweg dwars door het historische centrum. Op een doordeweekse dag passeren hier gemiddeld 27.000 auto’s. Dit levert veel lawaai, getoeter, luchtvervuiling en gevaarlijke situaties op (per dag gemiddeld drie ernstige ongelukken in Amsterdam, Het Parool 15 juni).

Dat de pilotknip chaos veroorzaakt in andere delen van de stad zegt niets over de knip maar alles over het steeds drukker en agressiever wordende verkeer in onze hoofdstad. De gemeente Amsterdam heeft groot gelijk dat ze hier iets aan probeert te doen. Ik wil dan ook Melanie van der Horst en stadsdeelbestuur Centrum hartelijk bedanken voor hun moed om de pilotknip door te zetten, ondanks de eenzijdige berichtgeving in de media en de politiek.

Jeroen Robbertsen, Amsterdam

‘Kattenburgers hebben het idee een afvoerputje te zijn geworden’

Als bewoner van de Kattenburgerstraat zie ik de gevolgen van de knip elke dag voor de deur. Gedurende tot wel twaalf uur per dag staat er tegenwoordig een file in de straat en vaak twee kanten op. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de luchtkwaliteit die zeer waarschijnlijk boven elke wettelijke norm uitkomt qua vervuiling, maar de gemeente weigert dit te meten. Schandelijk natuurlijk. Ze willen blijkbaar alleen met goed nieuws komen.

Ook zijn wij zo goed als onbereikbaar in geval van calamiteiten zoals brand of een hartaanval. Zowel brandweer als ambulance en politie komen in dezelfde file terecht. Dit kan natuurlijk niet en het is de vraag of hier wel goed is over nagedacht.

Kortom, de Kattenburgers hebben het gevoel het afvoerputje te zijn van deze plannen.

Joep Baaij, Amsterdam

‘Een van de lelijkste straten verandert in een tuin en wat is de reactie?’

Een van de lelijkste, grijze en vervuilde straten in Amsterdam (de Weesperstraat) verandert in een tuin vol prachtige bloemen en groen. Wat is de reactie? Lezer Willem F. Korthals Altes (14 juni) bijvoorbeeld betreurt het feit dat auto’s ‘enorm moeten omrijden’. Hoe komt het dat schoonheid en natuur het altijd moeten afleggen tegen gemakzucht en geld?

Frank Scimone, Amsterdam

‘Hebben de hotels niet zitten slapen?’

Erg vervelend om te lezen dat ‘hotelgasten die luxury gewend zijn’ ongemak ervaren bij het bezoek aan onze mooie stad. Niet de slechte luchtkwaliteit, het vuil op straat of lange rijen op Schiphol (ze vliegen immers met privéjets) blijken hier debet aan. Ditmaal blijkt de ‘knip’ op de Weesperstraat de grote aanstichter van het leed van ‘nog nooit zulke ongelukkige gasten’. Blijkbaar verhalen ze zelfs de kosten van mogelijke vertragingen op de hotels. De slechte bereikbaarheid en vertragingen zouden geleid hebben tot gemiste vluchten, geannuleerde evenementen en ongelukkige gasten.

Maar hebben deze hotels niet zelf een beetje zitten slapen? De knip is al meerdere malen door tal van experts in het Parool besproken. Dus echt als een verrassing komt het niet. Hadden zij zelf niet passende maatregelen kunnen treffen? Zo liggen de genoemde hotels allemaal in beloopbare afstand van een metrostation. Of is dat te veel gevraagd voor dit soort gasten? Denk dan wat meer out-of-the-box. In Venetië is de volledige binnenstad autoluw en gaan de ‘luxury-gasten’ keurig met een watertaxi. Ze lijken dit leuk te vinden. Deze vorm van transport kan niet alleen de bereikbaarheid van hotels en andere toeristische attracties verbeteren, maar ook een unieke ervaring bieden aan bezoekers.Vanaf Centraal Station had een hotel als l’Europe dit toch keurig kunnen organiseren? Ik neem aan dat dit nog wel vanuit de marge van de kamerhuur gefinancierd zou moeten kunnen worden.

Het is begrijpelijk dat de overgang naar een autoluwe stad gepaard gaat met tijdelijke ongemakken en aanpassingsproblemen. Veranderingen in de infrastructuur en verkeerspatronen vergen tijd en aanpassing. Kijk eens naar Leidsestraat of het Museumplein, ooit de natuurlijke habitat van de auto. En meer recent de knip bij het Muntplein. Ik hoor enkel nog positieve geluiden! Ik ben heel blij met een wethouder die eindelijk de status quo durft te doorbreken want het is duidelijk dat een autoluwe binnenstad uiteindelijk de toekomst heeft. En uiteraard is het daarbij van cruciaal belang dat de gemeente en andere belanghebbenden proactief samenwerken om de negatieve gevolgen voor bedrijven en bewoners zo veel mogelijk te minimaliseren. Maar denk dan vooral in oplossingen in plaats van het benoemen van het ‘oneindig leed’ wat nu de ‘ luxury gast’ wordt aangedaan.

Maarten Naaijkens, Nieuwe Keizersgracht Amsterdam

‘Moeten al die auto’s per se daar rijden?’

Ik lees in Het Parool niets dan rampverhalen over de knip en de ‘verkeerschaos’ die men observeert, maar ik mis een tegengeluid. Ik woon zelf op Kattenburg, ik zie sinds de knip de rijen auto’s dagelijks in de Kattenburgerstraat. Geef niet het stadsbestuur de schuld, maar vraag je af of deze auto’s écht iedere dag allemaal de stad in en uit moeten.

Ik erger me al jaren kapot aan het overdreven aantal auto’s dat als een constante stroom ronkende mieren de stad doorkruipt, terwijl ik zelf dagelijks de stad op de fiets richting alle kanten doorkruis. De grootste bezwaren die nu genoemd worden, komen van mensen die schelden vanuit hun auto dat ze niet kunnen komen waar ze heen willen (met de auto!), luxetoeristen die niet meer vanuit hun luxehotels binnen een half uur naar Schiphol gebracht kunnen worden, en zakenafspraken die niet meer in het centrum plaats kunnen vinden.

Beste mensen, de oplossing is eenvoudig: pak de (elektrische) fiets als je ergens heen wil in Amsterdam, plan je zakelijke afspraken op de Zuidas, waar ze thuishoren, en aan de luxetoeristen: koop een eersteklas treinkaartje naar Schiphol. Stukken goedkoper, beter voor het milieu, en nog sneller ook. Er is werkelijk geen enkele reden om de autosnelweg naar het centrum in stand te houden (lees: de Weesperstraat). Gooi hem permanent dicht, maak er een mooi park van en ik beloof: over een jaar zijn we allemaal gelukkiger.

Johannes Fahrenfort, Amsterdam

‘Kiezen we voor luxe of voor een leefbare stad?’

In het artikel over de afsluiting van de Weesperstraat klagen de managers van luxehotels over een ‘slechte gastbeleving’ en diep ongelukkige gasten. De ‘ongekroonde diamantkoning van Amsterdam’ beklaagt zich over een onverkochte steen. Ik vraag me af of de manager van de Bijenkorf een gemiste oproep heeft: die zou hebben geklaagd over de file die nu niet daar staat, maar op de Weesperstraat.

Ik krijg medelijden met deze ondernemers, die cateren aan gasten die ‘luxury’ gewend zijn. Het roept de vraag op hoe de stad er in de toekomst uitziet. Kiezen we voor onderzoeken hoe we de stad leefbaar houden en actief vergroenen, zoals hier in de Weesperstraat wordt gedaan? Of kiezen we voor een goede gastbeleving, de verkoopcijfers van Gassan en de Bijenkorffile? Ik denk dat we als stad gebaat zijn bij het eerste.

Jesse Eradus, Amsterdam

‘Maak van de straat een park’

Als Amsterdammer die voor een gezonde omgeving staat, is het jammer dat de negatieve kant (files, boze mensen) en nu de complotdenkers een podium krijgen binnen Het Parool.

Ik mis de vergelijkingen met revolutionaire ideeën over groen en een gezonde omgeving, kijk naar het stadspark in Valencia na een natuurprobleem. Moeten we niet verder en van de Weesperstraat een park maken? Hoeveel minder fijnstof is er in die buurt tijdens deze dagen? Waar kunnen we parkeren en vlot op de fiets de stad in? Wat is een leefbare stad?

Of was het doel van de mensen die daar rijden winkelen bij het Damrak? Hoe krijgen we iedereen fit, gezond en in een fijne groene stadse omgeving? Het zou mooi zijn als Het Parool diepgaand en bijdragend kan schrijven over dit soort toffe gedurfde ontwikkelingen.

Roelof van Ewijk, Amsterdam

‘Ons wekelijkse uitstapje is nu veel moeilijker geworden’

Wij wonen aan de Henri Polaklaan, dank zij de knip in de Weesperstraat kunnen wij niet meer via de IJtunnel naar het Buikslotermeerplein, bereikbaar in 10 minuten. Ik ben 85, mijn vrouw en ik kunnen niet meer dan ongeveer 50 meter lopen, we hebben allebei een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats voor de deur. Iedere week gaan we naar Noord omdat daar een groot gevarieerd winkelcentrum is met veel soorten winkels, onder andere een warme bakker en een boekhandel. Voor ons is het een belangrijk wekelijks uitstapje en bij dat winkelcentrum zijn zeer veel gehandicaptenparkeerplaatsen, waardoor veel winkels op loopafstand zijn.

Nu zijn we in het gunstigste geval heen en terug ongeveer 1,5 uur kwijt.

Ernst R.C. Ankersmit, Amsterdam

‘Dit leidt tot veel meer autokilometers in de stad’

De knip in de Weesperstraat heeft met de bijbehorende afsluitingen tot gevolg dat bewoners van het gebied tussen Weesperstraat, Amstel, Rembrandtplein, Vijzelstraat en Stadhouderskade enorm moeten omrijden om via de IJtunnel de stad uit te komen. Dit is niet alleen hinderlijk voor de bewoners zelf, maar het leidt ook tot veel meer autokilometers in de stad. Daaraan hebben de wethouder en haar ambtenaren blijkbaar niet gedacht.

Het bereiken van de IJtunnel was voor deze bewoners al moeilijker door de afsluiting van de Amstel bij de Amstelstraat, maar wordt dus nog meer een probleem. Dit zou eenvoudig kunnen worden opgelost, als de betreffende bewoners de mogelijkheid wordt geboden op kentekenherkenning door de Amstelstraat en langs de Stopera te rijden.

Waarom wordt daaraan niet gedacht?

Willem F. Korthals Altes, Amsterdam