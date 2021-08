Lerby, Pettersson, Litmanen, Schöne: zo importeren we ze het liefst

Jaren geleden, rond 2015, verliet ik mijn platendealer Concerto met een tas vol vers vinyl, stak de Utrechtsestraat over en dronk koffie in het oer-Hollandse lunchtentje Klavertje Vier (inmiddels verdwenen).

Terwijl ik mijn buit inspecteerde, kwam het vrolijke bakfietsgezin Schöne binnen: de blonde bloedjes Mila en Robin, de struise Friezin Marije en papa Lasse. Hippe coiffures, dito gympen en jeans. De kinderen mochten wentelteefjes. Lasse bestelde (ik citeer) een ‘koffietje’.

We kunnen onszelf wel wijsmaken dat we in Amsterdam van excentriekelingen houden, van moeilijke jongens met een grote bek en een gebruiksaanwijzing, maar als puntje bij paaltje komt reserveren we onze liefde voor ­sympathieke, redelijke Scandinaviërs die na een maand vloeiend Nederlands spreken. Søren Lerby (groetjes aan Willeke!), Stefan Pettersson, Jari Litmanen; zo importeren we ze het liefst.

En Lasse dus. Intelligentie, arbeidsethos, realiteitszin. Niet te beroerd om steeds opnieuw een basisplaats te veroveren. Beter worden tot ruim na je dertigste. Niet veel voetballers blijven zo lang ­Ajacied dat ze een afscheid à la Pettersson en Litmanen verdienen. Schöne wel, zelfs twee jaar na zijn vertrek. Hij kreeg er geen genoeg van, zaterdag.

In zijn Ajaxtijd wilde hij tegenstanders weleens inspireren met tergende uitspraken: wij zijn beter, wij gaan winnen, ze zijn nerveus. Die woorden kwamen dan uitgeprint op de kleedkamerdeur van pakweg PSV te hangen en hop 3-0 op je neus. Ik hoopte vurig op een spreekverbod voor Schöne in de aanloop naar topduels.

Om dat goed te maken lijkt hij zijn ploeggenoten tegenwoordig te drogeren wanneer ze tegen Ajax moeten: Heerenveen (0-3, begin maart) en NEC (5-0) moeten de tamste tegenstanders geweest zijn die Ajax in 2021 trof, niet van zins de ex-werkgever van Lasse ook maar een voetje dwars te zetten.

Prima werk, Lasse. Ga zo door. Barista’s van Amsterdam: voor de Nederlandste buitenlander die Ajax ooit had, is dat koffietje voortaan gratis, oké?

