Leraren weten niet hoe ze leerlingen moeten straffen

Leerlingen in Rotterdam en ’s Hertogenbosch krijgen les over een spotprent en vervolgens worden de leraren bedreigd. Een docent moet onderduiken. Ik hoorde een radioverslag en daarin werd vermeld dat sommige leerlingen in Rotterdam nog steeds woedend zijn op de leerkracht. Ze vinden de cartoon beledigend, hij mocht niet in de klas besproken worden en ze zijn ook kwaad op de school.

Ach, die leerlingen... hoe oud zullen ze zijn? Vijftien, zestien?

Precies die leeftijd waarin ze fijne messen kopen van anderhalve meter en naar grappige drillraps luisteren die oproepen de kop van de romp te scheiden. Precies die leeftijd waarin ze hitjobs opknappen. Precies die leeftijd ook waarin ze drugs gebruiken. Degene die dat allemaal hoort en ziet, is de leraar.

Verstandig dat hij even van school wegblijft.

Hoe komt het dat die leerlingen niet aan­nemen wat de docent zegt?

Is dat omdat leerlingen tegenwoordig heilig zijn en straf heiligschennis is? Misschien. Maar ik weet van leraren eveneens dat ze niet weten hoe ze leerlingen moeten straffen. Stuur je ze van school, dan schuimen ze op straat, waar ze die wapens en die drugs kopen en verkopen. Geef je ze slechte cijfers dan motiveer je ze niet. Spreek je die ouders er streng op aan, dan voelen die zich zo vernederd en in hun eer aangetast dat ze of hun kleine naar de gallemiezen meppen of de docent bedreigen. Streng optreden schijnt dus niet te helpen.

Helpt een strengere selectie?

Als kinderen een goede toets maken, kan je ze moeilijk naar het vmbo sturen. Lager dan het vmbo hebben we niet. Zelf heb ik wel eens bedacht om pubers die eigenlijk van school moeten verplicht op een andere school te zetten op twee uur afstand van huis. Maar dan zit die andere school met een stomvervelend kind.

Moderne pedagogie – een marxistische vondst uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, volgens mij – is een wetenschap geworden waarbij de onderwijzer kinderen leert hoe zij docenten angst kunnen aan­jagen.

Het enige wat dus overblijft, beste docenten, is om beter te luisteren naar de leerlingen en precies te doen wat zij jullie opdragen. Geen shockerende cartoons meer in de klas, geen Sinterklaas (christelijk) en geen Zwarte Piet (racistisch).

Nog goedkoper is het uiteraard om de vrijheid van meningsuiting af te schaffen – daar zijn meer politieke partijen in geïnteresseerd dan je denkt.

