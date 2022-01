Lennart Booij wekt altijd de indruk zijn werk bijna ‘om niet’ te doen

Wat goed van het studentenblad Propria Cures (waarvan ik ooit redacteur ben geweest) dat ze aan het licht hebben gebracht dat burgemeester Femke Halsema haar kennis Lennart Booij had aangesteld om kwartiermaker te worden voor de viering van Amsterdam 750. ‘Commissaris feestbeest,’ noemt Propria Cures de functie.

Wat moeten u en ik aan commissaris feestbeest betalen om een feestje te regelen? Nou, Booij vroeg 125 euro per uur en kreeg het. De feestkwartiermaker heeft intussen zo’n 214.000 euro verdiend, wat neerkomt op 10.000 euro per maand, voor 20 uur werk per week. Ik hou niet van naamgrappen, maar ik hoorde dat hij zichzelf ‘Lennart Fooij’ noemt, omdat hij altijd bij zijn opdrachtgevers de indruk wekt zijn werk bijna ‘om niet’ te doen.

Propria Cures schreef keurig: ’Best netjes voor tweeëneenhalve dag borrelen, brainen met je benen op tafel en scrummaster spelen.’

Halsema ontkent dat ze Lennart Booij kende. Maar Booij behoorde tot een groep vertrouwelingen van Halsema die haar in het geheim trainde voor haar sollicitatie als burgemeester, schreef NRC Handelsblad.

Achttien karaats nepotisme kortom.

Het is niet de eerste keer dat Booij betrokken is bij zo’n schandaal. In 2007 was er het zogenoemde Schoklandschandaal. Ook toen werd een aanbestedingsregel genegeerd. Ook toen was het nepotisme: de PvdA-minister Bert Koenders huurde voor 750.000 euro de PvdA-leden Booij en (wijlen) Erik van Bruggen in voor een feest van één dag om ‘Het akkoord van Schokland’ te vieren. Dat akkoord betrof een pact tegen ‘de armoede’.

Ach ja…

Hoe komt het toch dat men steeds uitkomt bij dezelfde mensen die voor veel geld slingers, een rolfluitje en een vlaggetje mogen uitdelen? Waarschijnlijk omdat het inderdaad baantjes van niks zijn. Het zijn weggeefbaantjes. Het gaat niet om de kunde – wie kan er voor tienduizend euro per maand geen feestje organiseren, je huurt desnoods voor de helft iemand anders in die het kan – het is als een doos Mercibonbons, maar dan gevuld met diamanten.

Een feestje voor de lieve stad moet natuurlijk ook de juiste correcte moraal uitstralen. Laat dat maar aan Booij over. Wij herinneren ons nog goed dat hij destijds ook al geprobeerd heeft Rita Verdonk (te rechts) niet te laten spreken op de dag dat Theo van Gogh was vermoord. Hij was toen door burgemeester Job Cohen (PvdA) gevraagd die lawaaiherdenking te organiseren.

De niet-deuger heeft van deugen zijn verdienmodel gemaakt.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.