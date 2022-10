Lege blikken staan voor mij symbool voor een weggegooid leven

In het midden van de woonkamer was een grote, donkere vlek aan­wezig. Lijkvocht, onmiskenbaar. Het was onduidelijk hoe lang hij in de woning had gelegen. Om de vlek heen stonden diverse willekeurige voorwerpen uitgestald.

Een rode emmer gevuld met urine en honderden maden. Zes blauwe halter­schijven in verschillende gewichten. Twee paar schoenen. Een koektrommel en een lege bak roomijs. Twee afstandbedieningen en een omgevallen asbak omringd door peuken en aanstekers.

Hij had een open keuken met een kleine bar. Hierop stond een twintigtal lege, keurig uitgestalde Atlas Ultra Strong 14-bierblikken. Het was het enige ordelijke in de gehele ruimte. Naast de blikken bier lag zijn paspoort. Hij was 63 jaar geworden.

Terwijl ik de blikken bier weggooide, moest ik terugdenken aan mijn middel­bareschooltijd. Ik zat in de tweede of derde klas toen een van mijn medescholieren plotseling niet meer kwam opdagen. We waren veertien, vijftien jaar.

Na een paar maanden kwam ik hem ineens tegen. “Fawaka,” zei hij met een diepe stem. Door de grote, zwarte parka waarvan hij de capuchon ver over zijn hoofd had getrokken, herkende ik hem eerst niet. Hij stond onder een lantaarnpaal op iemand te wachten, dicht bij de ingang van onze school.

“Yo,” antwoordde ik. Hij deed zijn capuchon af zodat ik hem beter kon aankijken. Zijn gezicht zag er verschrikkelijk uit. ­Verouderd, grijzig, vies. Alle sporen van jeugdigheid waren uitgewist. Zijn ogen waren rood van de joint die hij zojuist had gerookt.

Destijds vond ik hem eng en intimiderend, maar nu begrijp ik dat hij nog maar een kind was. Hij was benieuwd naar wat er zich allemaal op school had afgespeeld sinds zijn vertrek. Als hij echt zo stoer was, zou het hem een worst geweest zijn waar een stel kinderen zich mee bezighield.

Terwijl hij mij uithoorde, nam hij af en toe een slok bier. Atlas Ultra Strong 14. Het blik verborg hij onder zijn oversized jas. “Dit is die echte shit,” zei hij. Dat specifieke moment staat sindsdien op mijn netvlies gebrand.

Iedere keer dat ik lege blikken Atlasbier aan het opruimen ben in een van de vervuilde woningen waar we komen, denk ik aan hem. Voor de meesten zijn het maar lege blikken, voor mij staan ze symbool voor een weggegooid leven.

