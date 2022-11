Leeft Poetin in een parallelle wereld?

Er zijn soms woorden die ik heel mooi vind, maar waarvan ik de betekenis toch niet goed begrijp.

Parallel, bijvoorbeeld.

Zeker in de betekenis van ‘parallelle wereld.’ Is dat een wereld die gelijk is aan de onze, maar toch heel anders is, of juist een wereld die zonder meer gelijk is aan die van ons? Je bent thuis, maar ook weer niet. Toen ik de eerste keer in New York was, voelde ik me daar onmiddellijk ‘at home’. Het was Amsterdam, maar ook weer niet. In Parijs, Rome of Berlijn ben ik ook meteen thuis, maar die steden lijken nergens op Amsterdam. Wat is dan parallel?

In films heb je vaak ‘parallelle werelden’. Eraserhead van David Lynch wordt voorgesteld als een film die zich in een parallelle wereld afspeelt. Maar is dat zo? Was het niet gewoon een nachtmerrie? Is een nachtmerrie niet een parallelle wereld? Is per definitie een film niet een parallelle wereld?

Een verslaggever zei dat hij in Kiev het gevoel had in een parallelle wereld te zijn. Alles ging gewoon door, maar er vielen constant bommen. Hij dronk koffie, maar er was geen water meer. Hij schreef op zijn computer, maar de elektriciteit was uitgevallen.

Hij liep door een prachtige stad, maar de huizen waren zwartgeblakerd. Op de beelden leek het of iemand had geprobeerd Kiev uit te gummen, maar dat was niet gelukt. In het ziekenhuis kwamen zieken, maar die konden niet worden geopereerd. Voor de waterpompen in de stad stonden lange rijen.

Ik zag daar mensen lachen!

In elke dystopie (zowel in bijvoorbeeld Animal Farm als in 1984 van Orwell als in The Handmaid’s Tale van Margareth Atwood) wordt klein geluk (‘Er is nog een waterpomp!’) groot geluk. In een dystopie zijn ook de veroorzakers gelukkig. Reken maar dat in het Kremlin gejuicht wordt als er weer een energiecentrale geraakt is.

Dat al die bombardementen op ziekenhuizen, scholen, energie- en watervoorzieningen misdaden zijn tegen de menselijkheid en dus strafbaar, lijkt Poetin te ontgaan. Of hij is er te arrogant voor. Mensenrechten zijn rechten die hij niet erkent. Mensen zijn voor hem dystopische wezens in een dystopie. Als hij ooit wordt gepakt zullen hij en zijn volgelingen het Strafhof in Den Haag niet erkennen.

Leeft hij in een parallelle wereld?

Hij past zo in een film van David Lynch, in een boek van Orwell of Atwood.

Naar Sartre: de hel dat zijn de anderen – en hij in het bijzonder.

