Leedvermaak op Russische sociale media: Poetin zou in allerijl naar een schuilbunker zijn gebracht

“Ze bombarderen Roebljovka,” klonk het maandagochtend vroeg.

Huisbewaarder Oleg had ons wakker gebeld. “Ik hoor knallen en zie drones vliegen,” vervolgde Oleg op hoge toon. “Ik sta nu op het dak van het huis om een beter zicht te krijgen.” Op de achtergrond hoorde ik via de telefoon een explosie. “Die komt aan de andere kant van de weg terecht,” riep Oleg. “Daar waar het park is." Om er vervolgens een paar flinke Russische krachttermen aan toe te voegen. “Soeka!” (Letterlijk: teef; vrij vertaald: kut!)

Oekraïne (daar gaan de meeste experts tenminste van uit) bestookte afgelopen week Moskou met drones – en in het bijzonder Roebljovka, een verzameling dorpjes even buiten de stad, het beste te vergelijken met het Gooi of Aerdenhout. De dorpen zijn gebouwd aan de meanderende Moskva die even verderop de hoofdstad instroomt.

Het gebied wordt ook wel ‘het Zwitserland van Moskou’ genoemd, vanwege het heuvelachtige terrein. Roebljovka was in de tsarentijd al populair bij de adel. Het indrukwekkende paleis van prins Joesoepov in Archangelskoje getuige daarvan.

Na de revolutie lieten alle Sovjetleiders, onder wie Stalin, Gorbatsjov en Jeltsin datsja’s bouwen in Roebljovka. En ook de familie Sauer betrok er 31 jaar geleden een datsja. Niet luxueus, maar wel superromantisch en ooit bestemd voor staatsambtenaren. De datsja naast ons behoorde ooit toe aan Svetlana – Stalins dochter. Het rook er naar geschiedenis.

Roebljovka was toen nog een slaperige buurt. Er waren geen winkels of restaurants. Alleen een kleuterschool voor het personeel waar onze kinderen naartoe gingen. Dat veranderde plotsklaps in de jaren negentig. In wat een wedstrijd in wanstaltigheid leek, lieten oligarchen de ene villa na de andere neerzetten.

Met lede ogen zagen wij aan hoe steeds meer bos plaatsmaakte voor enorme hekken waarachter de nieuwe rijken (en hoge ambtenaren) zich verscholen. Zoals defensieminister Sjojgoe, de broers Rotenberg (vrienden van Poetin en schatrijk) en Miller, de baas van Gazprom.

Barvicha Luxury Village werd het epicentrum van de nieuwe rijken, met peperdure restaurants, luxe modemerken en showrooms van Lamborghini, Maserati en Bentley. En niet te vergeten: op een paar kilometer van ons huis resideert Vladimir Poetin zelf. Hij brengt daar veel meer tijd door dan in het Kremlin. Afgelopen maandagochtend werd hij, volgens een bron van The Moscow Times, in allerijl door veiligheidsmensen gewekt en naar een kelder op het terrein gebracht.

Roebljovka werd een fantasiewereld, een symbool van de kloof die tussen de Poetinkliek en de gewone Rus gaapt. Geen wonder dat Oekraïne ‘onze buurt’ als doelwit koos. Terwijl de staatsmedia schande spraken, was er op Russische sociale media juist veel leedvermaak. Telegramkanalen van pro-oorlogbloggers konden hun lol niet op dat ‘de elite’ voor de verandering eens werd getroffen. ‘Mooi zo, laat ze die zakkenvullers van katoen geven!,’ klonk het.

