Layla schudt haar hoofd: ‘Mijn ouders zijn dood,’ zegt ze zacht

Tegenover me zit een meisje van negentien jaar. Haar nagels zijn vuurrood gelakt en om haar haren heeft ze een witte hoofddoek gebonden. In vrijwel foutloos Nederlands vertelt ze dat ze cardioloog wil worden. Het wordt wel een lang traject, want na de zomer begint ze met het mbo. In Damascus had ze haar vwo-diploma al gehaald. Maar ja, dit is geen Damascus.

Het meisje, Layla, spreekt zachtjes als ik vraag waarvan ze droomt. “Dat mijn broer en zus bij me zijn. Die zitten nu in Turkije.” “Bij je ouders?” informeer ik. Ze schudt haar hoofd: “Mijn ouders zijn dood”.

Ik ontmoet Layla in het kader van Bakkie Doen? Een jaarlijks evenement van Vluchtelingenwerk op Wereldvluchtelingendag, waarbij geïnteresseerden en toevallige passanten in gesprek kunnen met een vluchteling — onder het genot van een echt ‘Hollands bakkie pleur’.

Ook Malik schuift aan. Hij is vijfentwintig en komt oorspronkelijk uit Aleppo. Negen jaar geleden vertrok hij naar buurland Libanon. Daar werd hij zonder veel egards ontvangen: “In Libanon is Syriër een scheldwoord, net alsof je ‘kanker’ zegt.”

Toch zag hij daar zijn toekomst voor zich, dus stortte hij zich op zijn studie politicologie. Maar op een dag werd hij opgewacht door een aantal nationalistische studiegenoten. Ze martelden hem bijna dood.

Malik besloot opnieuw te vluchten. Naar Europa dit keer. Vier pogingen ondernam hij om de Turkse grens te bereiken. De eerste drie mislukten: keer op keer werd hij beschoten terwijl hij door een katoenveld tijgerde. Eenmaal in Turkije leidde een mensensmokkelaar hem naar een boot. Dat bleek een opblaasbootje met bestemming Griekenland, geschikt voor acht mensen. In totaal zaten er 34 vluchtelingen op.

Ik vraag of Malik bang was. Hij schudt zijn hoofd: “Ik voelde me een mislukkeling.” Ik frons mijn wenkbrauwen. Een mislukkeling? Hij legt uit: “Ik kende het stereotype beeld van een vluchteling op een opblaasboot. Ik had altijd medelijden met die arme stakkers. En nu was ik zelf opeens zo’n zieligerd.”

Inmiddels woont Malik drie jaar in Nederland. Via Ter Apel kwam hij terecht in AZC Schalkhaar bij Deventer. Binnenkort start hij met de opleiding Technische Informatica aan de Hogeschool van Rotterdam. In diezelfde stad heeft hij ook een kleine woning toebedeeld gekregen. Daarover voelt hij zich schuldig: “Zoveel Nederlanders wachten al jaren op een huis, en ik heb er nu een. Waaraan heb ik dat verdiend?”

Zwijgend neem ik een slok van mijn veel te slappe koffie. De woorden van deze jonge mensen raken me. Wat me vooral treft is hun veerkracht. Ze hebben onvoorstelbaar heftige dingen meegemaakt en tóch zitten ze vol dromen voor de toekomst. Alleen al daarom gun ik elke Nederlander een gesprek met een Malik of een Layla. Al gun ik het eenieder die vanuit z’n veilige huiskamer roept dat alle grenzen dicht moeten nog nét even wat meer.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl