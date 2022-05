Lavrov dient Poetin, niet de waarheid

Het was een smerige antisemitische opmerking van Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. De Italiaanse televisie vroeg hem: “Hoe kunt u beweren dat Oekraïne gedenazificeerd moet worden als president Zelenski zelf Joods is?”

Lavrov antwoordde: “Hitler had zelf Joods bloed.” En alsof dat nog niet genoeg was, liet hij erop volgen: “De meest rabiate antisemieten waren Joods.”

Beide uitspraken zijn totale onzin. De historicus Wim Berkelaar twitterde: ‘Ruim een halve eeuw geleden weerlegde de Duitse historicus Werner Maser deze onzin al in Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit (1971)’

Wel waar schijnt te zijn dat Eva Braun, de vrouw met wie Hitler zeer kort was getrouwd (namelijk enkele uren voor hun zelfmoord) Joods bloed had. Harry Mulisch schreef met dat in het achterhoofd zijn roman Siegfried (2001).

Op 5 april 2014 stond er in Trouw een artikel dat de Joodse achtergrond van Eva Braun bevestigde. Na het vinden van een haarborstel van Eva ‘(…) ontdekten de wetenschappers een speciale structuur van het dna-materiaal, die sterk geassocieerd wordt met de Asjkenazische Joden’.

Wist Hitler dit? Daar gaat onder andere die roman van Mulisch over.

In een CNN-interview met Fareed Zakaria vertelde Zelenski over zijn Joodse achtergond. Zijn Joodse overgrootouders en andere familieleden werden door de Duitsers vermoord en alleen zijn grootvader overleefde.

Lavrov weet dat, maar 9 mei nadert. Op die datum herdenken de Russen de overwinning op de nazi’s. Er is ze dus alles aan gelegen om de Oekraïners, en dus ook Zelenski, met nazi’s te vergelijken, zodat het lijkt alsof de zogenaamde ‘invasie’ een nobel doel dient.

Lavrov is slim. Hij zet zijn intelligentie nu in om Poetin te verdedigen en niet om de waarheid te vertellen. Dat kan hij ook niet. Hij is vastgeklonken aan Poetin. Het onthullen van de waarheid zou zijn dood betekenen. En dus is de Jood Zelenski eigenlijk een nazi. Juist rabiate antisemieten waren Joden, mijnheer de verslaggever.

Op 9 mei zal Poetin hoogstwaarschijnlijk Oekraïne de oorlog verklaren – het is nu nog ‘een speciale militaire operatie’. Hij zal het verkopen als een oorlog tegen de nazi’s. Russische mannen en reservisten kunnen dan worden gemobiliseerd en wetten kunnen buiten werking worden gesteld.

Ook wij zullen moeten lijden. Ik vraag me af waar Rutte is. Moet hij ons niet eens toespreken? De donkere toekomst wordt donkerder, we raken letterlijk en figuurlijk door onze energie heen.

Ik ben moe en de oorlog begint pas.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.