Natascha van Weezel. Beeld Artur Krynicki

Voor de deur van het asielzoekerscentrum in Amsterdam-Zuidoost zitten enkele bewoners te bellen. Er klinken gesprekken in Urdu, Tigrinya en Farsi. De ramen zijn versierd met gekleurde vlaggetjes. Binnen vindt het Kindervakantie Festival plaats. Eigenlijk was het de bedoeling dat het evenement buiten zou worden gehouden, maar het regent pijpenstelen.

Bij de Legotafel ontmoet ik de tienjarige tweeling Khalil en Waleed. Ze bouwen een toren. Waleed is blij dat dit evenement georganiseerd wordt. Nu hij zes weken vakantie heeft, verveelt hij zich vaak. Hij vindt het wel jammer dat het regent; voetballen is zijn grote hobby. “Later word ik Ronaldo,” zegt hij zelfverzekerd. Hij schopt demonstratief in de lucht met zijn tweedehands voetbalschoen. “Ik moet alleen nog gescout worden door Real Madrid.”

Khalil wil ook prof worden, maar dan bij Ajax. Laatst mocht hij op uitnodiging van een donateur met andere kinderen uit het azc naar een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Het was de mooiste dag van zijn leven. Het liefste zou hij elke wedstrijd bijwonen, maar helaas heeft hij geen geld. Toch gaat hij vaak naar het stadion – op slechts vijf minuten lopen. Daar blijft hij dan voor de deur staan, zodat hij in elk geval kan hóren wat er gebeurt.

In de eetzaal maakt een clown intussen figuurtjes van ballonnen. Zo’n honderd kinderen staan in de rij. De meisjes willen veelal een konijntje of een hondje. De jongens kiezen vrijwel allemaal voor een geweer. Ze gaan elkaar speels te lijf met hun zogenaamde vuurwapen. Een van de ballonnen knalt kapot. Een klein meisje slaakt een ijzige kreet.

Er moet een hulpverlener aan te pas komen om haar te kalmeren.

De tweeling praat onverstoord verder. Nu al hebben ze zin om in september weer naar school te gaan. Ze spreken vloeiend Nederlands, Arabisch en Turks, maar zouden ook graag Engels, Frans, Italiaans en Spaans leren. “Dan kun je je overal ter wereld redden,” zegt Khalil.

Ik vraag welke taal ze met hun ouders spreken. Khalils gezicht vertrekt: “Met mama Arabisch. Papa is dood.” Waleed doet met zijn hand een vliegtuig na dat explodeert: “Baaaaaaam.”

Snel bied ik mijn excuses aan. “Geeft niet,” zegt Waleed. De tweeling kijkt zo wijs. Té wijs.

“Mijn papa is ook dood,” fluister ik. Waarom zeg ik dat nou weer? “Oók door een bom?” vraagt Khalil. Ik schud mijn hoofd. Opeens voel ik tranen opkomen. Ik slik ze weg, maar Waleed heeft het door. Hij graait in zijn broekzak en haalt er een potje bellenblaas uit.

“Voor jou,” zegt hij zacht. Ik knijp het potje haast fijn met mijn hand.

Waleed schopt nogmaals in de lucht: “Jij komt later toch wel naar me kijken bij Real Madrid?” Ik glimlach. Deze jongens hebben zóveel meegemaakt en toch blijven het gelukkig gewoon kinderen met grootse kinderdromen.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl