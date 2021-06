Laten we dit samensamenzijn koesteren als een geschenk

De kogel is door de kerk. In Amsterdam mag tijdens het EK groepsgewijs voetbal worden gekeken, maar dan wel gecontroleerd. Terrasbezoekers moeten op hun stoel blijven zitten. De anderhalve meter afstand moet worden gehandhaafd door de kroegeigenaar zelf. Het scherm van de televisie mag vanaf de straat niet zichtbaar zijn.

Dat lijkt op een waanzinnige regeling, maar het had veel slechter kunnen uitpakken. Ik heb gisteren de geheime notulen van de beslissende vergadering kunnen inkijken en we zijn ternauwernood ontsnapt aan nog veel strengere regels. Ik citeer enkele ideeën.

‘(…) Terrasbezoekers moeten met een konijn op schoot naar de wedstrijd kijken. Dan spring je minder makkelijk omhoog. Die konijnen mogen geen namen dragen van Nederlandse voetballers. Het mogen alleen Duitse albino­konijnen zijn, maar die mogen geen Heino heten. Alle konijnen moeten Knut Heimat of Knaubi Weisskugel heten. (…)’

‘(…) In de rust mogen de terrasbezoekers niet over de wedstrijd praten. Het is toegestaan om, steeds zittend en met de handen boven op het hoofd, te discussiëren over het laatste boek van Leon de Winter. Dat moeten positieve teksten zijn, zoals: Prachtig hoe hij als een dondergod de planeten in zijn hand lijkt te hebben’ of ‘Wie zo met woorden kan toveren, die kan toch niet fout zijn? (…)’

‘(…) Als het Nederlands elftal scoort, mag eventuele euforie worden geuit door zachtjes te kreunen. Dit mag in geen geval lijken op gekreun uit de beroemde Tsjechische pornofilm Bergen vol lippen. Rollen met de ogen wordt luikend toegestaan. Wie zegt: ‘Het is toch oogluikend?’ wordt verwijderd. (…)’

‘(…) Na de wedstrijd blijft iedereen doodstil op zijn stoel zitten en wacht geduldig tot het touw wordt losgemaakt. Daarna wordt er gecontroleerd naar huis gelopen en mag er tussen half elf en vijf over half elf worden gejuicht met een ongeverfd hoofd in een neutraal kussen. (…)’

‘(…) Als onverhoopt Frank Lammers te gast is bij het televisieprogramma Studio Europa, dan is het niet toegestaan de stoel om te draaien. Er wordt aandachtig geluisterd naar zijn koddige observaties. Het is toegestaan om tegen de buurman te zeggen: Waar haalt hij het vandaan, die Frank Lammers, wat een unieke kijk heeft hij op voetbal, benieuwd wanneer hij weer eens een Amsterdamse taxichauffeur met een spraakgebrek acteert. (…)’

Zo erg had het kunnen zijn, maar onze eigen burgemeester Halsema heeft dat weten te voorkomen. Laten we niet op zijn Amsterdams gaan klagen over deze kleuterschoolregeling, maar laten we dit samensamenzijn, dat voor de poorten van de hel is weggesleept, koesteren als een geschenk. Laten wij zwijgend heel wild met de ogen knipperen als Nederland scoort.

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.