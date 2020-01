Laten we de religie ‘Het Ruinerwoldisme’ dopen

Gerrit-Jan van D. bedacht – zoals vroeger heel gebruikelijk was – een religie en leefde daarnaar.

Hoe die religie heet, weet ik niet, maar laten we die ‘Het Ruinerwoldisme’ dopen. Het Heilige Boek waar alles in staat – de rituelen en de wijzen van denken – zou je De Dikke van D. kunnen noemen, gezien de omvang van vele duizenden pagina’s. (We moeten veel aan gymnastiek doen met houten machines.)

De volgers van Het Ruinerwoldisme zijn de kinderen van Van D. en ‘een Timmerman’ met baardje die Josef B. heet.

In Het Ruinerwoldisme wordt je geest al snel bezeten door allerhande demonen en die kunnen alleen worden uitgedreven via zelfbedachte martelingen.

Sekteleider ‘Vader’ Gerrit-Jan werd onlangs gearresteerd en wordt verdacht van witwassen van 70.000 euro, seksueel misbruik van zijn eigen kinderen en vrijheidsberoving.

Volgens de volwassen kinderen was er geen sprake van vrijheidsberoving en deden ze aan alles vrijwillig mee, ook al moesten ze urenlang in een koud bad zitten, of werd hun keel dichtgeknepen. (Vermoedelijk vinden ze – wat je vaak ziet bij dit soort sektes – dat ze hun straf ‘verdiend’ hadden. En vergeet ook Spreuken 13:24 niet: ‘Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.’)

Kortom: hogepriester Gerrit-Jan heeft een doodgewone, wat ordinaire religie bedacht. Mijn voorspelling is dus dat er heel weinig gaat gebeuren.

Misschien hebben ze geen belasting betaald over die 70.000 euro… Zal wel. Het ergste zijn die martelingen en dat seksueel misbruik, maar dat moet worden bewezen. Er zijn dagboeken waar het een en ander in staat. Maar moet je dagboeken van kinderen geloven? Of Gerrit-Jans dagboeken die vol bezoeken van geesten en demonen staan? En moeten die kinderen nu tegen hun eigen vader getuigen? Vader zelf praat niet en ligt met een hersenkwaal in het hospitaal voor gevangenen. Josef B., de Timmerman, weet natuurlijk van niks en heeft zich trouw aan zijn geloften gehouden.

Misbruik van de eigen kinderen, sowieso verkrachtingen, martelingen, corruptie – zet een paar mensen bij elkaar en ze gaan tot dit gedrag over. Concentratiekampen zijn altijd om de hoek. Of het nu in Filmland, Omroepanië of in Ruinerwold is. Zelfs door religie bevangen panda’s lopen op een gegeven moment door hun kooi met een kalasjnikov om hun schouder en worden berig van hun eigen jongen.

Elke religie is begonnen als in Ruinerwold.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

