Ik stond op voor Anouk Vetter.

De zevenkampster lag op goudkoers.

Het was lang geleden dat ik voor een sportwedstrijd de wekker had gezet. Maar ik was te vroeg. De hond sliep nog, in het verzorgingstehuis hiertegenover brandde nog geen licht, en het volgende onderdeel was nog niet begonnen.

Vele Olympische Spelen geleden stond ik een keer midden in de nacht op om naar het roeien te kijken in Seoel. De series welteverstaan. Van Rienks & Florijn. Ze wonnen, ik ging weer naar bed, versliep me en miste een les over hermeneutiek.

“Je stond op om naar roeien te kijken?”

Maar ik mocht de aantekeningen toch overnemen.

De vrachtwagens reden al door de straat toen ik wakker schrok.

Er was iets met de meetapparatuur bij het speerwerpen. De aandacht lag nu bij het polsstokhoogspringen voor de mannen.

Mijn gedachten dwaalden af.

We gingen de Finse 5-pas oefenen.

Dinsdagochtend tien over acht. November. Het eerste uur. Gym.

Onverwarmde kleedkamers.

We hadden gehoopt op paaltjesvoetbal binnen, maar Kloen deed niet aan paaltjesvoetbal. En zolang het niet vroor werden we buiten op het grote grasveld verwacht.

Een stuk of twaalf bibberende kereltjes van een jaar of dertien, veertien van klas 2b in korte broekjes. Op een kluitje.

Kloen stond al klaar, naast een half dozijn in de grond gestoken speren.

We kreunden.

Hij had ons een paar weken eerder geprobeerd de edele kunst van het hordelopen bij te brengen.

Gerrit en Danny struikelden al over de eerste horde, Wilco deed tijdens zijn aanloop alsof ie een paard was, met bijbehorende geluiden, en werd weggestuurd. Albert liep dwars door de eerste horde heen.

Kloen laste een lange duurloop in.

Nu stond de gymleraar al klaar, handenwrijvend. Om ons meteen maar zijn ik-ga-mannen-van-jullie-maken-adagium toe te brullen.

“Vroeger waren de machines van hout, en de mannen van ijzer.”

Even pauze. Wegdraaiende ogen bij ons.

“Nu zijn de machines van ijzer, en de mannen van hout.”

En dan ramde hij een van ons op zijn schouder. (Bij boerenzoon Albert deed hij dat nooit.)

Ik mocht hem wel.

Kloen pakte een speer.

“De Finse 5-pas!”

Hij vertelde over legendarische speerwerpers, en deed daarna de aanloop voor. Een paar keer.

Ik zag een oranje vlek op televisie. Anouk Vetter stond klaar.

Door het gedoe met het meetapparaat hadden we haar tweede poging gemist. Laatste poging.

Ze begon aan haar aanloop.

Met mijn voeten deed ik mee. Duitse naamvallen, scheikundige verbindingen, ik ben het allemaal kwijt, maar deze beweging zat er nog steeds in.

Een mooie worp, maar Vetter kwam helaas niet in de buurt van haar persoonlijk record.

In de gang, een imaginaire speer in mijn rechterhand, deed ik de Finse 5-pas. Ook ter ere van Jan Kloen.

De hond begreep er niets van.

