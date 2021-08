Laika is nu in het door opa bedachte land

Lieve Bloem en Koning.

Nee, opa gelooft niet in de hemel. Maar hij heeft wel voor zichzelf zo’n hemel gemaakt. Die bestaat in mijn hoofd en ik stel me voor dat het een heel leuk land is. Het bestaat uit een gedeelte van het Vondelpark, een plek in het huis van mijn ouders, daarachter zijn de mooiste oorden in Frankrijk, Italië en Amsterdam waar ik gelukkig ben geweest.

Alles wat je fijn vindt om te bedenken is daar.

Daar is Laika nu ook. Het is prettig om me dat voor te stellen. En al werd ze maar één jaar oud, ze is daar samen met Bennie en die zal hem laten kennismaken met Moor. Veertje, Streepje en Helder zijn daar eveneens voor haar, dat weet ik zeker.

Ach, die lieve Laika.

Weten jullie nog dat Koos Laika en Bob voor het eerst ontmoette?

Laika en Bob daagden Koos uit en die zag niet dat het katten waren, maar meende dat het twee vreemde honden waren die met hem wilden spelen. Die eigenwijze blik van Koos als hij aan hun kont wilde ruiken en Laika en Bob die hem terechtwezen.

Mooie herinnering.

Zo’n mooie herinnering stop ik ook in mijn hemel.

Net als jullie tekeningen.

Wat een prachtige tekeningen hebben jullie van Laika gemaakt. En wat een mooie woorden schreven jullie.

Weten jullie wat gek is: jullie tekeningen troosten opa en oma, want zij zijn ook droevig. Om Laika, maar ook om jullie. Wij willen eigenlijk niet dat jullie verdrietig zijn.

Ik dacht: Laika loopt nu waarschijnlijk rond in mijn gedachten en herinneringen, maar jullie prachtige tekening van Laika blijft. Jullie lieve woordjes blijven ook. En deze brief blijft eveneens bestaan. De dingen die je maakt sterven niet. Dat is het mooie van tekeningen, schilderijen, gedichtjes, verhalen, foto’s, muziek – dat kan niet dood. En daarom troosten ze. Wat je troost, kun je altijd zien, horen en denken en vergaat niet.

Ik heb Laika veel te weinig gezien, maar als ik aan haar denk, kan ik nog haar lieve zachte velletje voelen, ik zie haar spitse oogjes en grappige oortjes.

Kijk, daar loopt Laika dat leuke land binnen dat ik heb bedacht.

“Hai Laika, we hebben hier iets heel lekkers voor je,” zegt Bennie, “maar vertel eerst even hoe het met Bloem en Koning gaat.”

“Ze waren altijd heel lief voor me.”

“Kom, iedereen is hier lief voor jou.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.