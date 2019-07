‘Laat zien dat het met herstelbetalingen menens is’

Met verbazing las ik in Het Parool van 2 juli dat oud-gediende AT5 en de andere diensten van de Publieke Omroep Amsterdam (POA) door wethouder Touria Meliani aan de raad warm worden aanbevolen als ‘nieuwe’ concessiehouder. Nou ja, nieuw? Het betekent simpel gesteld dat AT5 de komende vijf jaar vrolijk door mag op de oude voet.

En dat terwijl een door de wethouder benoemde commissie onder leiding van Marry de Gaay Fortman het initiatief van nieuwkomer en concessie-aanvrager en de Kunstraad, C-Amsterdam, als beter betitelde: ‘C-Amsterdam gaat voor een inclusieve, diverse en echt verbindende wijze van media produceren, voor en ook echt door alle Amsterdammers.’

Helaas. Met het advies van Meliani blijft alles in omroepland Amsterdam bij het oude. John Olivieira van Publieke ­Omroep Amsterdam, riep vanuit de coulissen in Het Parool nog snel iets over ‘governance’ en ‘dat er natuurlijk wat veranderen moet bij AT5’. Duidelijk herkenbare symboolpolitiek om zich ervan te vergewissen dat de gemeenteraad straks niet anders beslist.

Excuses

In deze dagen na Keti Koti heeft iedereen het over de mogelijk aanstaande excuses van ­Amsterdam over het slavernijverleden. Burgemeester Halsema heeft in haar ­oprechte ­enthousiasme ongetwijfeld haar speech al klaar voor de herdenking op 1 juli 2020. Pakhuis de Zwijger zat vorige week vol met activisten en sympathisanten die met elkaar in gesprek gingen naar aanleiding van het onderzoek van ­Pepijn Brandon naar het economisch gewin van Nederland bij de slavernij. Die uitkomsten logen er niet om.

De vraag die avond was hoe er naar aanleiding van die keiharde cijfers, naast mooie en goedbedoelde excuses, ook van ‘reparations’ (herstelbetalingen) sprake zou kunnen zijn. En hoe ook op andere gebieden in de maatschappij maatregelen genomen kunnen worden om die bewuste reparations concreet vorm te geven.

Gaat er met het advies van Meliani aan de raad een gouden kans voor reparations verloren? Want wat een kans zou het zijn geweest voor Amsterdam, haar burgemeester, de raad en de inwoners, om naast alle terechte excuses voor het slavernijverleden van Amsterdam meteen de daad bij het woord te voegen. Wat zou Amsterdam een geweldig voorbeeld kunnen stellen door C-Amsterdam in elk geval aan tafel te houden en op die manier een ‘reparation’ uit te voeren.

Want wat een kans zou deze getuigenis van politieke en hoofdstedelijke moed zijn geweest. Het zou een politiek en maatschappelijk keerpunt in Amsterdam en Nederland zijn als ­Meliani en Halsema een sterk signaal hadden afgegeven: dat we niet jarenlang gaan debatteren over het hoe en waarom, maar meteen laten zien dat het niet alleen met de excuses, maar ook met de reparations menens is. Het zou zelfs een eerste stap kunnen zijn op weg naar verzoening vanuit een pijnlijk verleden en een ongemakkelijk heden.

Maar wacht! Het is nog geen gemiste kans. De gemeenteraad heeft immers het laatste woord. Kiest Amsterdam op basis van het advies van Meliani of lezen de raadsleden het rapport van de deskundige commissie nog eens goed? Laat de raad het maken van ­excuses door Amsterdam vooral een retorische daad zijn, of betoont men zich een oprechte hoofdstad door het politieke en maatschappelijke kompas goed af te stemmen en een leidende rol te nemen?

Schrijf geschiedenis

Geachte gemeenteraadsleden, burgemeester Halsema. Ik vraag u, pak de handschoen op. Schrijf geschiedenis door een keuze te maken voor het in elk geval aan tafel houden van C-Amsterdam bij POA in de komende vijf jaar. ­Besluit alsnog te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een gegadigde die in zijn plannen echt inclusief en divers zegt te zijn. Of, iets scherper gesteld: maak straks niet alleen excuses voor het aandeel van Amsterdam in de slavernij, maar neem nu alvast een voorschot op de toekomst door te beginnen met reparations.