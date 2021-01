Laat mij erbuiten, meneer Wilders

Afgelopen vrijdag stond een flinke groep parlementair journalisten hongerig naar nieuws bij de ‘patatbalie’ (de gang voor de plenaire zaal van de Tweede Kamer waar politici en journalisten elkaar treffen). Ze vroegen Kamerleden om een eerste reactie op de val van het kabinet. Tegen de verslaggever van RTL Nieuws verklaarde Geert Wilders: “Een kabinet dat zoveel onschuldige mensen heeft gecriminaliseerd […] kan niet anders dan aftreden.” Vrijwel alle Kamerleden kwamen met gelijksoortige reacties, maar zíjn uitspraak stuitte me tegen de borst.

Laat ik duidelijk zijn: ik vind het meer dan logisch dat iedereen zich de laatste dagen bezighoudt met de toeslagenaffaire en de val van het kabinet. Ook wat mij betreft was aftreden de enige juiste optie. Toch voelde ik een lichte irritatie. Door de commotie viel het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV nauwelijks op. Als politieke junkie heb ik dit programma van A tot Z gelezen, en ik kan u vertellen: het liegt er niet om.

Hoewel er legitieme punten instaan over lagere huren, meer salaris voor zorgpersoneel en zelfs de Snoetje & Pluisje-wet (een wet vernoemd naar Wilders’ eigen katten waarmee 70-plussers kunnen worden gecompenseerd bij een noodzakelijke medische behandeling van hun huisdier), is de algemene toon van het programma snoeihard. De ‘grote man uit Venlo’ ageert – surprise, surprise – vooral tegen ‘allochtone straatterroristen’ en ‘gelukszoekers’.

Enkele concrete actiepunten: migranten uit islamitische landen komen Nederland niet meer in, tijdelijke asielvergunningen van Syrië̈rs worden ingetrokken, er komt een ministerie van Immigratie, Remigratie en ­ De-islamisering en mensen met een dubbele nationaliteit krijgen geen stemrecht. Dus waarom heeft Wilders het over criminaliseren van burgers als het gros van de toeslagenaffaireslachtoffers volgens hem niet eens stemrecht zou mogen hebben? Als je het mij vraagt, staat dit haaks op Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’

Dan een quote uit het kopje Uw cultuur en tradities: ‘Het is zeer belangrijk dat grondwettelijk wordt vastgelegd dat onze joods-christelijke en humanistische wortels de dominante en leidende cultuur vormen in Nederland.’ Dit valt niet goed te rijmen met het verbod op ritueel slachten dat een paar bladzijden later aan bod komt. Als Wilders écht zoveel van Joden houdt, zou hij toch moeten weten dat koosjer vlees óók afkomstig is van ritueel geslachte dieren.

Verder staan er lange lappen tekst in het 52-pagina’s tellende programma over vrouwen, homoseksuelen en Joden die niet meer veilig naar de supermarkt zouden kunnen. Hou toch op met die bangmakerij. Ik ben een Joodse vrouw en ik kan gaan en staan waar ik wil. Doe me een lol en haal het woord ‘joods’ uit ‘joods-christelijke samenleving’. Ik word er zo kots- en kotsmisselijk van dat moslims keer op keer worden gedemoniseerd over MIJN rug.

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl