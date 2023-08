Laat je niet onnodig schrik aanjagen door premature conclusies over het kankerrisico van aspartaam

Berichtgeving over wat gezond is of wat je gezondheid ernstig bedreigt doet het altijd goed. De grote media-aandacht voor het bericht dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meent dat de suikervervanger aspartaam op de lijst van ‘mogelijk kankerverwekkende’ stoffen thuishoort was dus weinig verrassend.

Op diezelfde WHO-lijst staan overigens ook knakworstjes, mobiele telefoons en aloë vera, dus dat relativeert het alvast een beetje. Voor al deze dingen geldt dat de wetenschappers gewoon niet precies weten of de blootstelling überhaupt schadelijk is en, zo ja, in welke hoeveelheid dan wel.

In het geval van aspartaam is er al jarenlang het advies om dagelijks maximaal 40 milligram per kilogram lichaamsgewicht te gebruiken, dat is voor een volwassene dus ongeveer 3 gram. Om daarboven te komen, moet je elke dag meer dan 5 liter frisdrank light drinken. Als je dat doet, heb je trouwens wel iets meer om je zorgen over te maken dan een licht verhoogd kankerrisico.

Het kankerrisico bij gebruik van zoetstof is vooral gebaseerd op onderzoek bij ratten en muizen en gaat om een aspartaaminname die equivalent is met 25 liter light frisdrank per dag bij mensen. Dat leidt tot afwijkingen in cellen van de dieren die geassocieerd zijn met een verhoogde kans op kanker. Er is overigens nog geen enkele muis of rat op de wereld die zelfs na deze extreem hoge blootstelling aan aspartaam echt een tumor heeft ontwikkeld. Er zijn ook wat relatief kleine onderzoeken bij mensen die zouden aantonen dat veel inname van aspartaam de kans op kanker een beetje zou verhogen, maar de kwaliteit van die waarnemingen is zo matig dat officiële instanties zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) dit niet serieus nemen. Sterker nog, de FDA heeft ongebruikelijk luid geprotesteerd tegen de conclusies van de Wereldgezondheidsorganisatie en noemt ze zelfs ‘onnodige bangmakerij’.

Wat de WHO-deskundologen er ook niet bij vertellen, is dat als je door hun onheilspellende berichten aspartaam voortaan gaat vermijden en gewoon weer suiker als smaakmaker gebruikt, dit neerkomt op een dagelijkse inname van ongeveer een halve kilo suiker. Grote kans dat je dan inderdaad niet doodgaat aan kanker, omdat je al lang bezweken bent aan vetzucht en vaatproblemen.

Het is tamelijk vermoeiend dat er met grote regelmaat onderzoeken verschijnen die de veiligheid van alles en nog wat in twijfel trekken, op basis van matig of weinig relevant onderzoek. Daaraan worden dan op zijn minst twijfelachtige conclusies verbonden. Soms leiden ze zelfs tot premature publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Als je goed leest, eindigt elk van deze rapporten met de aanbeveling ‘dat meer onderzoek nodig is om tot een goede conclusie te komen’. Misschien moet je dat dus gewoon eerst even doen alvorens mensen onnodig schrik aan te jagen of op het verkeerde been te zetten.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

