Laat het de zomer van de nieuwe Dusan en Daley worden

Wonderlijk, achteraf, dat de komst van Dusan Tadic op 27 juni 2018 zo’n golf van geestdrift teweegbracht onder Ajaxsupporters. Want hoe goed kenden we hem nou? Hoe goed hadden we hem in Southampton nou helemaal gevolgd?

Ik denk dat twee factoren bijdroegen aan het optimisme. De eerste: Tadic was een gerespecteerde Premier Leaguespeler met een basisplaats, die welbewust voor Ajax koos. Sterker, hij zei dat Ajax zijn droomclub was. De tweede: Ajax telde behoorlijk veel geld voor hem neer, maar deed dat nu eens niet in een sfeer van tijdnood en paniek, maar weloverwogen, al vroeg in de zomer.

Je kon het vóelen. De vrienden-app gonsde. Dit was een grote transfer, een belangrijke stap, die blijk gaf van zoiets als een plan. Visie. Ambitie. Dat gevoel werd nog sterker toen op 16 juli ook Daley Blind werd gepresenteerd: vergelijkbare sensatie, nu met een scheut verloren-zoon-sentiment erbij. Ajax was goed bezig. Er stond iets te gebeuren.

Deze zomer is het vijf jaar geleden dat ze kwamen. Blind is weg, Tadic overlegt nog altijd verbijsterend goede statistieken, maar nadert wel de 35. Het huidige seizoen heeft iets weg van het seizoen vóór hun komst: een doffe teleurstelling (nog los van de rouw om Appie Nouri, destijds). Een bezoek aan Eindhoven, halverwege april, was er ook toen de apotheose van (en geen fijne, destijds).

Ajax heeft van alles nodig: een goede technisch directeur (Mislintat, hopelijk), een visionaire hoofdtrainer (nog even goed nadenken, hopelijk) en nog wat goede spelers (op komst, hopelijk). Maar wat Ajax voorál nodig heeft is zo’n golf optimisme als in de zomer van 2018. Een duo uit, pakweg, de Premier League waarvan je vóelt dat ze ervaren boegbeelden zullen worden, dat ze de komende jaren dragende krachten zullen zijn.

Laat de zomer van 2023 de zomer van de nieuwe Dusan en Daley worden – en laat ze maar Hakim en Donny heten.

