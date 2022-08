De hoeveelheid slechte eigenschappen van een mens blijkt talrijker dan zijn goede.

Zo wordt het graan uit het schip dat onlangs uit de Oekraïne mocht vertrekken door de koper geweigerd. Hij schijnt de lading nog niet te hebben betaald. Het moge duidelijk zijn dat hij een lagere prijs wenst te bedingen.

Het schip dobbert nu op zee, op zoek naar een koper voor het graan. Iedereen weet echter dat als we wachten, de prijs zal dalen. Intussen lijden mensen honger. En die stappen dus in bootjes die vervolgens ook op zee dobberen.

Gisteren had ik het over de kerncentrale in Zaporizja, die wordt gebombardeerd. Het zou zo maar een ‘vuile kernbom’ kunnen worden. En intussen komt Amnesty met rapporten dat de Oekraïners ziekenhuizen en scholen als ­basis gebruiken en beschuldigen Oekraïners de Russen ervan dat ze ziekenhuizen en ­scholen bombarderen.

Op onze radio werd een kwartier gesproken over de betreurde Olivia Newton-John. Ook kwam voorbij dat een mevrouw van een juicekanaal weer iemand van het mannelijk geslacht had betrapt op het zoenen van een tot vrouw gemaakte, die niet zijn eigen tot vrouw gemaakte was, terwijl die man, die donker ­gekleurd was, nota bene net was getrouwd! ­Zeker, het schip en de kerncentrale werden ook behandeld, maar niet zo uitgebreid als Olivia en Juice.

Ik heb er niet eens zo’n oordeel over. Laat duizend bloemen bloeien zolang dat nog kan.

Het gaat er mij om dat in Oekraïne de ergste oorlog op Europees grondgebied plaatsvindt sinds de Tweede Wereldoorlog en dat wij, ­omdat wij er niet bij betrokken zijn, het er niet de hele dag over kunnen en willen hebben.

Niet dat we onze ogen ervoor sluiten, maar we kijken liever ergens anders naar – en daar staat toevallig een Getrouwde Bekende, al had ik nog nooit van hem gehoord, die een totaal onbekende vrouw staat af te lebberen. En weet u: zijn vrouw vond dat goed. Oei, verval der ­zeden! Om Gerard Reve te citeren: ‘Deca­dentia, immorale, multi phyl ti corti rocci; ­influenza filmi i cinema bestiale contra sacrissima matrimoniacale criminale atheistarum rerum novarum,(et cum spiritu tuo), cortomo: nix aan de handa.’

Inderdaad, hier is niets aan de hand.

“Weten,” zeiden wij tijdens de Vietnam­oorlog, “is verantwoordelijk zijn.” Dat was ­onzin – ik was niet verantwoordelijk voor wat de Vietcong en de Amerikanen deden. Maar dat voelde ik zo wel.

Ik ben nu vijftig jaar ouder. Was ik vroeger woedend betrokken, nu voel ik alleen maar decadentia immorale.

