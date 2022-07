‘Kun je vragen of iemand een onderkomen voor me heeft? Ik wil vluchten’

Bijna dagelijks krijg ik berichten op Instagram met een inhoud waar ik even van moet slikken. Daarom open ik de laatste tijd mijn mailbox niet meer. Ik heb het gevoel iedereens privépsycholoog te worden (terwijl ik het zelf ook nog allemaal moet uitvogelen), en ik merk dat ik soms de rest van de dag moeilijk los kan komen van de ontboezemingen die ik te lezen krijg. Een paar weken terug waagde ik me er weer eens aan.

‘Beste Lale, ik betrap mezelf telkens na een verhitte ruzie met mijn ouders in jouw mailbox. Ik typ een uur lang een tekst en verwijder het daarna snel weer, ik heb de ballen er namelijk niet voor om het uiteindelijk daadwerkelijk te versturen. Diezelfde ballen heb ik in meer situaties niet, terwijl ik ze hard nodig heb.’

Zo begon het bericht van Fatima (niet haar echte naam) uit Amsterdam-West, 18 jaar en net geslaagd voor de havo. Eén mail veranderde in hele boekdelen, en de mails stroomden dagenlang, wekenlang binnen. Ze gaf niet op, tot ik uiteindelijk reageerde en me genoodzaakt voelde om in persoon met haar af te spreken. Het werd een middag vol tranen.

De ene alinea van haar brief was nog schokkender en hallucinanter dan de andere. Ze had te maken met huiselijk geweld, zou worden uitgehuwelijkt aan een man waar ze niets van moest hebben. Ze ging gebukt onder ontelbaar veel regels en controle, zo veel dat ze niet eens in het geniep de regels kon verbreken en haar gang kon gaan (waar ik die ruimte vroeger soms wel had). Haar vader volgde haar óveral met de gps-tracker die ze verplicht bij zich moest dragen, zodat hij er zeker van kon zijn dat ze niets deed waar hij zich voor zou schamen.

Het meest simpele genot des levens wordt haar ontnomen: Fatima is verliefd op Tim, maar die liefde kan alleen via digitaal contact blijven bestaan. Dat het ooit in alle vrijheid echte tastbare liefde wordt, is voor haar een haast ongrijpbare droom.

Ze wil heel graag vrijheid door op zichzelf te gaan wonen, maar haar vader dreigt haar zonder daar doekjes om te winden met geweld en zelfs moord. Dat hij de gevangenis niet vreest heeft hij onomwonden aan haar duidelijk gemaakt. Ze weet dan ook zeker dat haar vader, buiten dat hij zich beroept op het geloof of de cultuur als verantwoording voor zijn gedrag, mentaal niet in orde is, aangezien hij haar moeder ook slecht behandelt. Maar zo ver was u inmiddels ook al, denk ik.

Stalkgedrag, dreigementen, geweld, een regime waar onmogelijk ruimte is voor het verbreken van regels en geen licht aan het einde van de tunnel; dat is de werkelijkheid van Fatima. Om een studiebeurs van Duo te krijgen moet ze bewijzen dat haar ouders haar geen geld geven, maar degene die haar die verklaring moet geven staat niet aan haar kant.

‘Lale, kun je alsjeblieft in je netwerk vragen of iemand een onderkomen voor me heeft? Ik wil vluchten.’

