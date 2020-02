Krijgen mijn dochters later ook wachtwoordstress?

De tweeling Puk en Keesje, geboren in 2017, zijn kinderen van de 21ste eeuw. Wat houdt dat in en hoe ziet hun leven er straks uit? Vader Art Rooijakkers gaat op onderzoek uit. Vandaag: krijgen zij ook wachtwoordstress?

Toegegeven, turend naar de toekomst zijn er genoeg andere zaken waar een vader zich druk om kan maken. De klimaatcrisis, vluchtelingen wereldwijd en 16-jarige pukkelige gastjes die ooit op mijn drempel zullen staan. Maar in de categorie klein leed is wachtwoordstress een terugkerende ergernis die ik mijn dochters niet gun. Dat voortdurende geklooi met hoofdletters, leestekens en tientallen keren je wachtwoord moeten resetten bij de zoveelste site waar je het vergeten bent. Dat zal toch wel makkelijker worden, later deze eeuw?

“Van wachtwoorden komen we niet zo makkelijk af,” zegt Daniël Verlaan, techjournalist bij RTL Nieuws. “Het internet is opgebouwd uit wachtwoorden, dat kan niet zomaar veranderd worden. Ook omdat vervangende technologie nog in de kinderschoenen staat.” Volgens de journalistieke whizzkid is ons huidige geklooi het gevolg van de groeistuipen van internet. “In de begindagen had je als gebruiker hooguit e-mail, een berichtendienst en een account bij je internetprovider, en hoefde je dus maar drie wachtwoorden te onthouden.”

Kom daar nog maar eens om. Het aantal accounts dat de gemiddelde internetter heeft, stond in 2018 op 191. Er zijn allerlei online oplossingen, zoals een wachtwoordkluis. Maar de gemiddelde consument, onder wie ondergetekende sukkelaar, kiest er meestal voor de bocht af te snijden en een favoriet wachtwoord te hergebruiken. Waardoor een hacker maar één wachtwoord te pakken hoeft te krijgen om –met een beetje geluk – niet alleen bij de gehackte mail, maar ook bij Spotify en LinkedIn binnen te kunnen. Mark Risher van Google zei niet voor niets tegen Tweakers: “Wachtwoorden zijn moeilijk voor gebruikers en gemakkelijk voor aanvallers.”

Hoogleraar internetveiligheid aan de TU Delft Michel van Eeten kiest grotere woorden. ‘Een marteling’ en ‘waanzin’ noemt hij de huidige situatie die ook volgens hem voorlopig nog wel zal voortduren. “Omdat het voor bedrijven goedkoper is om met wachtwoorden te werken dan ervoor te zorgen dat je via bijvoorbeeld je telefoon kunt inloggen. Dat jij vervolgens met een niet te managen kluwen wachtwoorden zit, is jouw probleem, niet dat van hen.” Volgens de hoogleraar kost ‘elke hoepel waar je als gebruiker vanwege veiligheid doorheen moet springen’ een webshop geld. “Hoe meer barrières, des te meer winkelwagentjes leeg worden achtergelaten.” We zullen er voorlopig dus maar het beste van moeten maken, net als mijn dochters in de toekomst.

Welke tips moet deze gefrustreerde vader aan ze meegeven? “Je moet structuur aanbrengen en je wachtwoorden compartimenteren. Belangrijkste is die van je mail. Gebruik een andere voor je online-bankzaken, een derde voor je sociale media, een vierde voor webshops en nog eentje voor de rest. Als dan je wachtwoord waarmee je inlogt op 123flippo uitlekt en ze komen daarmee binnen op andere onzinsites is dat pech. Je wilt voorkomen dat ze in je mail of internetbankieren komen en dat doe je zo,” aldus Daniël Verlaan.

De techjournalist heeft nog een tip: als wachtwoord een zin gebruiken die van toepassing is op de dienst die je gebruikt. Bijvoorbeeld ‘ik kijk de hele dag door Star Wars’ voor Netflix. Zinnen zijn veel makkelijker te onthouden. Neem nou ‘lieve Silicon-Valleynerds, verlos mijn dochters van wachtwoordstress’. Eens kijken of gmail die accepteert.

Voor deze rubriek werkt Art Rooijakkers samen met studenten (Condor) van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.