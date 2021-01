‘Koppel huur in de horeca aan de omzet’

Beeld ANP

Straks, eind 2021, zullen miljoenen mensen het vaccin hebben genomen en weer de stad in willen, een film pakken, gaan winkelen, maar de stad zal leger zijn. Veel kleine zelfstandigen zullen zijn vertrokken.



Nu al stoppen veel winkeliers, restauranthouders en café-uitbaters noodgedwongen met het betalen van de huur of een deel daarvan, ook al is de verhuurder het daarmee oneens. Want de verhuurder kan niet veel: leegstand invullen is op dit moment nagenoeg kansloos.

In plaats van het hierbij te laten is het beter om bij te sturen. Zet de vaste huurafspraak om in een huur die voor een groot deel meebeweegt met de omzet. Nu geen omzet? Dan een minimale afgesproken huur. Over twee jaar veel (meer) omzet? Dan ook veel (meer) huur. Het is een concept waarin maatwerk mogelijk is.

Kern ervan is dat huurder en verhuurder schouder aan schouder samen optrekken. Het voornaamste voordeel van omzethuur is dat in goede tijden de verhuurder mee­profiteert van de goede resultaten van de huurder en dat in mindere tijden de huurder de klappen niet alleen opvangt. Pure solidariteit.

De beloning voor beiden is, dat wanneer straks de economie weer in volle glorie opbloeit, al die gevaccineerden weer naar hun vertrouwde plek kunnen komen en daar dan hun vertrouwde zaak terugvinden. En niet een leeg en zielloos pand aantreffen naast andere lege panden.

De afgelopen week was het al te lezen in de zijlijnen van het nieuws: de gemeente als verhuurder beweegt (nog) niet mee, Bureau RMC verwacht dat veel kleine zelfstandigen het eind van 2021 niet gaan halen en winkeladviseur Strabo ziet de straten in zomer 2021 volstromen.

Omzethuur kan de sleutel zijn die voor huurder, verhuurder en consument de deur weer openzet en ook openhoudt.

Namens Stichting MKB Huurders Centrum Amsterdam (Guus Bakker, Raoul Meester, Tom Domic en Mark van der Horst)