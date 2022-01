Komt een vrouw of man bij de dokter (m/v), dan kan dat toch anders aflopen

Het maakt de meeste mensen niet veel uit of hun vliegtuig door een mannelijke of vrouwelijke piloot wordt bestuurd. Of dat hun kind op school door een leraar of lerares wordt onderwezen. Maar als het gaat om medische zorg hebben sommige mensen toch wel een voorkeur voor het geslacht van de arts.

En inmiddels valt daar ook wat te kiezen. Er zijn momenteel iets meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. In de opleiding tot sommige specialismen, zoals gynaecologie, is inmiddels een grote meerderheid vrouw. Klinkt logisch, want het was nooit helemaal begrijpelijk waarom in meerderheid mannen zich bezighielden met zaken waar ze zelf nauwelijks iets mee van doen hebben zoals menstruatieklachten of bevallingen. Klassieke mannenbastions zoals orthopedie of hartchirurgie brokkelen voorzichtig maar wellicht verfrissend af met de introductie van een nieuwe generatie vrouwelijke specialisten.

En wat willen patiënten eigenlijk? Desgevraagd gaven meer vrouwen dan mannen aan liever een huisarts van hetzelfde geslacht te willen hebben, vooral als het gaat om intieme of seksuele problemen. Jonge vrouwen voelen wat vaker schaamte als ze worden onderzocht door een mannelijke arts, maar dat gevoel lijkt te verdwijnen met de leeftijd.

Vrouwelijke en mannelijke artsen volgen dezelfde studie geneeskunde en doen dezelfde examens. Toch zijn er subtiele verschillen. Mannen hebben gemiddeld iets meer zelfvertrouwen en zijn in de regel een beetje besluitvaardiger terwijl vrouwen soms een tikje minder assertief zijn en zich beter houden aan behandelrichtlijnen. Het is overigens niet direct aan te geven of deze eigenschappen gunstig of juist minder gunstig zijn voor patiënten; beide is mogelijk. Vrouwelijke huisartsen lijken beter in preventieve zorg en meer onderlegd in het verlenen van psychosociale hulp. Interessant genoeg scoort tevredenheid met de arts identiek tussen mannelijke en vrouwelijke dokters.

Bij deze kleine verschillen zouden de medische behandelresultaten tussen mannelijke en vrouwelijke artsen hetzelfde moeten zijn. Een paar jaar terug leek uit een Amerikaans onderzoek te komen dat vrouwelijke artsen iets betere uitkomsten hadden dan hun mannelijke collega’s maar het verschil was ultraklein en verder bleek de onderzoeksopzet zo lek als een mandje. Des te opmerkelijker is een recente publicatie over meer dan een miljoen patiënten die een operatie ondergingen. Het minst aantal ernstige complicaties trad op als patiënt en chirurg van hetzelfde geslacht waren. Bij vrouwen die door mannelijke chirurgen geopereerd werden, was het complicatierisico 15 procent hoger. Als uitleg komen de onderzoekers niet veel verder dan te speculeren dat klachten bij vrouwen na de operatie misschien minder serieus werden genomen door mannelijke artsen.

Hoe dan ook, nu geneeskunde steeds meer door zowel vrouwen als mannen wordt uitgeoefend is het steeds beter mogelijk dat mannelijke en vrouwelijke artsen van elkaars sterke punten leren en daarbij komen tot nog betere uitkomsten en tevredenheid bij patiënten.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

