‘Kom op Eduard! Tatjanááááááááááá! Goed hoor Marleen!’

Op de brug bij de Praxis, net na het 33 kilometerpunt.

Drie jonge vrouwen die superenthousiast en luidkeels de deelnemers aanmoedigen. De lopers, met hun voornaam goed leesbaar op het op de kleding gespelde startnummer, hebben net een hellinkje voor de kiezen gekregen.

“Kom op Eduard, je ruikt je biertje al!”

Luid gejoel voor de man in een regenboogpak (korte mouwen, korte broek).

“Tatjanááááááááááá!”

Natuurlijk iemand in een nauwsluitend Spidermanpak.

“Goed hoor Marleen!”

Marleen kijkt er nogal chagrijnig bij, alsof ze net uit haar concentratie is gehaald.

Iemand met een bontmuts op het hoofd die doet denken aan die man die het Capitool bestormde.

“Is Joop al voorbijgekomen?” roept een fietser die net bij de vrouwen is gestopt. Hij krijgt geen bevestiging.

Youri komt aangesjokt. Wordt voorbijgesneld door een man in een racewagenpak.

“Youri laat je niet gek maken!”

“Jij kan andere weer andere dingen heel goed!”

Plotseling gierende banden van een achteruitrijdende blauwe auto waarvan de bestuurder inziet dat hij op dit moment op de tweede plaats komt. Vervolgens het brullende optrekken.

De onverdraagzamen zitten vandaag in de auto. (Maar misschien lag er een vrouw met ontsluiting op de achterbank, of een zieke hond.)

“Annelies, wat een tempo!”

“Jeroen! Jeroen!”

De wandelende Jeroen schrikt wakker.

“Kom op Jeroen!”

Jeroen versnelt. Dol gejuich.

“Ja hoor! Daar is Jeroen, dames en heren!”

“Vanaf nu is het alleen nog maar naar beneden.”

Jeroen heeft de grootste glimlach van de middag op zijn gezicht staan.

“Goeie benen, Babette!”

“Amit, you’re my hero!”

“Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred! Fred!”

Fred die hijgend de top haalt.

“Vanaf nu is het alleen nog maar leuk, Fred!”

Fred hapt naar adem, knijpt een spons leeg boven zijn hoofd. Dan maakt hij een sprongetje en gaat in looppas verder.

Edoardo, met ontbloot bovenlijf, komt voorbijgerend. De drie commentatoren vallen even stil. Edoardo schudt als begroeting even met zijn schouders.

Een man met een Karlsson van het dak-petje.

“Kitty! Het is maar een heuveltje!”

Een man met de naam Pushkin op zijn startnummer.

Jeremy die een afschuwelijke kreet slaakt en naar zijn bovenbeen grijpt.

“Elly is een topper!”

Een vrouw in een Heerenveenshirt.

“Lekker hoor, Tetsuya!”

Remi, met voor en achter zich lappen leeg asfalt.

Er wordt geen opmerking over gemaakt.

Dan een man die roept.

“Je bent niet alleen, Remi!”

De drie vrouwen moeten toch lachen.

“Niemand is alleen vandaag!”

Zes ijsmutsen in tien minuten.

En dan loopt Joop Keetman voorbij.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl