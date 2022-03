Koken kun je zelf – vooral als er een blikje ananasstukjes in de ingrediëntenlijst staat

Ik dacht dat ik Jeroen Krabbé op de Dam zag lopen. Hij had een lange, rode jas aan.

En later op de dag zag ik hem echt. Nou ja, op een foto. Samen met Marjan Berk.

Ik stond bij een buurtbibliotheekje in West met in mijn handen een boek met de titel Bezuinigingskookboek.

Jongste Dochter wil na de zomer misschien in Utrecht gaan studeren. Of toch in Amsterdam. In ieder geval op kamers. Zelf koken dus. Ik nam het boek alvast voor haar mee naar huis.

Het boek is in 1985 uitgegeven bij J.H. Gottmer. Op het omslag zien we de twee auteurs: Marjan Berk met een tomaat en een aardappelschilmesje in handen, Jeroen Krabbé met een gele koekenpan en zo’n houten pollepel met een gat erin. Ze lachen naar de camera. In een rek achter hen staat een fles Maggi.

(Het is twee jaar voor Krabbé in de rol van ‘overgelopen’ KGB-agent Koslov als tegenspeler van James Bond in The Living Daylights te zien zal zijn. Hij raakt in die film overigens geen koekenpan aan.)

Achterflap: ‘Pratend over eten én prijzen ontdekten ze dat in hun prille jeugd heel anders werd gegeten. Vaak gezonder, minder gecompliceerd en… aanmerkelijk goedkoper. Daarna sloeg de welvaart toe.’ De twee verzamelden recepten en bundelden die, ‘voor mensen die lekker willen eten, maar daar niet te veel geld voor willen of kunnen uitgeven’.

De hoofdstukken hebben titels als: De kouwe hap, De warme hap, en Smeersels. En we leren dingen maken als: Lawaaisoep, Kip Hollywood, Ketoprak, Wentelteefjes gewoon en Wentelteefjes speciaal, Armeluisschotel, en Banaan Marianne.

De bereidingswijze staat er natuurlijk bij, en ingewikkeld hebben de keukenprinses en keukenprins het allemaal niet gemaakt. Het boek lijkt een beetje op een kookboek dat ik van mijn moeder meekreeg toen ik in 1985 op kamers ging: Koken kun je zelf. Een uitgave van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Den Haag.

Met de gelijkenis bedoel ik dan dat de recepten in beide boeken denk ik nauwelijks nog worden bereid. Behalve natuurlijk de wentelteefjes (speciaal: met appel, honing en kaneel).

Vorige week las ik ergens hoe de pizza waar ananas op ligt vreselijk werd gedemoniseerd. Het ging over een nummer van rapper Snelle die ‘gehakt’ maakte van de pizza met ananas. (Ik heb alleen goede herinneringen aan de pizza Hawaï. Gegeten in Pizzeria Roma in de Grutstraat in D. Bestaat al lang niet meer.)

En, echt, in het eerste recept in Koken kun je zelf is ananas verwerkt. Voor het hoofdgerecht Varkenslapje met ananas-paprika-ketjapsaus dien je ‘1 klein blikje ananasstukjes’ te kopen. Ik kan me niet meer herinneren of ik dat gerecht heb gemaakt. Wel vind ik op de pagina met het recept Rookworstschotel met gestoofde komkommer in kerriesaus heel veel roodgele vlekken (niets meer van te ruiken).

Verder ziet het boek er nog netjes uit. Net als Bezuinigingskookboek. In dat laatste staat in Deel 8: Feest, een recept voor Pasen. Brandnetelsoep, Madeliefjessla, Kippehap, Citroensoufflé. Klinkt ontzettend goed.

Ik hoop dat mijn dochters dat volgende maand bij me willen komen eten. Al voorzie ik grote problemen bij het maken van de soufflé.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl