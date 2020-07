Koester de manier waarop het debat hier wordt gevoerd

Nederlanders lopen graag in oranje kleren en scheppen vaak op over hun land, maar overdreven nationalistisch zijn ze niet. Ik zie wel dat veel Nederlanders trots zijn op hun land. In de laagste tot de hoogste klasse overheerst het idee dat het hier best goed geregeld is. Klein, maar fijn.

Er wordt natuurlijk ook gemopperd en geklaagd (op sociale media veel meer dan in de kroeg of op straat). Ook in de Tweede Kamer vinden vinnige en soms harde debatten plaats. Beledigingen zijn daarbij niet ongebruikelijk. Maar na afloop is dat venijn verdampt en blijken zelfs de grootste ruziezoekers in staat weer collegiaal en beleefd met de anderen om te gaan.

Die vrijheid is bijzonder. Dat er gediscussieerd en gescholden wordt, maar dat iedereen elkaar uiteindelijk ook in zijn of haar waarde laat. Net zoals het bijzonder is dat politici in dit land doorgaans zonder bewaking kunnen reizen (Wilders is helaas een uitzondering), en soms zelfs op de fiets naar hun werk gaan.

In Nederland wordt momenteel veel getwist, onder meer in het racisme­debat.

Ik bespeur aan beide politieke kanten de nodige irritatie. Als man uit Ethiopië kan ik alleen maar zeggen: koester het debat en koester vooral de wijze waarop het hier wordt gevoerd, met alle plus- en min­punten.

In het land waar ik opgroeide leiden debatten steevast tot geweld en is er geen overheid die de veiligheid van haar burgers bewaakt. Als etnische groepen elkaar bestrijden, zijn geweld, moord en doodslag heel gewoon. Complete wijken worden zonder pardon platgebrand.

Hier is de wet de wet. Hier staat niemand boven de wet. Hier is ook de opponent een gelijke.