Koeman wil (nog) geen nummer 10

De keuze voor Marten de Roon in plaats van Donny van de Beek leverde dé discussie rond Nederland – Noord-Ierland op. Bondscoach Ronald Koeman was daar uiteindelijk heel duidelijk over: ‘Frenkie de Jong functioneert goed omdat De Roon tactisch zijn positie kiest en houdt en Donny is meer iemand die ook weggaat en dat moeten we niet hebben.’

Het geeft het verschil aan tussen wat er bij Ajax en bij Oranje van Van de Beek wordt verwacht. Terwijl in Amsterdam Erik ten Hag hem vaak als schaduwspits gebruikt, wil Koeman hem primair als middenvelder zien. Om de bedoeling van de bondscoach te begrijpen is vooral de tweede helft van Estland – Nederland relevant.

Net als bij de Ajax-variant David Neres, Dusan Tadic en Hakim Ziyech, wisselden Ryan Babel, Donyell Malen en Memphis Depay in de voorhoede toen voortdurend van positie. Maar de echte eyeopener was dat op het middenveld Georgino Wijnaldum, Frenkie de Jong en Davy Pröper hetzelfde deden. Steeds stond er iemand in de elftalas, werden posities overgenomen, bleven ze gedisciplineerd achter de bal en schoof de juiste persoon op het juiste moment een linie door. Alleen kon Koeman door de blessure van Pröper tegen Noord-Ierland niet over het plotseling ontstane supertrio beschikken.

Dus resteerde de keuze tussen een controlerende middenvelder die in dienst van vooral De Jong speelt of een type Van de Beek dat meer voor de bal uit voetbalt. Koeman ging voor de eerste variant en stelde dit na een uur bij, waarna Van de Beek in de resterende dertig minuten niet kon overtuigen.

Tenminste, niet in de rol waar Koeman hem wil zien. Juist in de slotfase, tijdens de omsingeling van de Noord-Ieren, verloor Van de Beek soms uit het oog dat hij rechts op het middenveld aanspeelpunt voor De Jong moest zijn. In plaats daarvan zocht hij, net als bij Ajax, de frontlinie op. Precies waar Koeman niet op zat te wachten.

Van de Beek heeft het luxeprobleem dat hij op diverse posities de internationale top kan aantikken. Als schaduwspits is hij bij Ajax van uitzonderlijke klasse, maar het huidige Oranje heeft die positie niet. Net als bij Barcelona en Manchester City kiest Koeman voor een centrale middenvelder in de punt naar achter in plaats van naar voren.

Een rol die Van de Beek overigens ook prima past. Zoals tegen FC Groningen en ADO Den Haag, toen Quincy Promes als voorste middenvelder speelde. Alleen dook Van de Beek na rust tegen ADO weer regelmatig als vijfde aanvaller op, waardoor de verhoudingen tussen voorhoede en middenveld wijzigden. Een risico dat Koeman niet wil lopen. Diens voorkeur gaat uit naar een gedoseerd spelende middenvelder die appelleert aan het voortdurend switchende en elkaar aanvullende trio Wijnaldum, De Jong en Pröper.

Vooral dat signaal is nu aan Donny van de Beek afgegeven.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport voor Het Parool.

